Chào hè năng động với những sắc vàng rực rỡ

Mỗi mùa đều có một bảng màu đại diện riêng và nếu mùa đông gợi nhớ đến gam trầm ấm, mùa thu nhuộm sắc nâu cổ điển thì mùa hè chắc chắn thuộc về những sắc vàng rực rỡ của nắng.
Từ vàng chanh tươi sáng, vàng bơ dịu nhẹ cho đến sắc vàng ánh mật ong nổi bật, bảng màu này luôn mang theo tinh thần năng động và đầy sức sống. Không đơn thuần là một gam màu thời trang, sắc vàng còn là tuyên ngôn của nguồn năng lượng tích cực, giúp người mặc trở nên nổi bật theo cách tự nhiên nhất.
Không phải lúc nào màu vàng cũng cần thật nổi bật vì với những tông vàng nhạt, việc phối theo layer lại mang đến hiệu quả rõ ràng hơn.
Trong những bản phối mang tinh thần đường phố, màu vàng thường cần một điểm tựa để không trở nên quá nổi bật. Và sự xuất hiện của tông nâu đất là một lựa chọn hoàn hảo cho phong cách này mà không làm mất đi năng lượng ban đầu.
Khi màu vàng được đưa vào những thiết kế như suit, chất liệu sẽ trở thành một trong những yếu tố rất quan trọng. Vải có độ bóng nhẹ giúp màu sắc phản chiếu ánh sáng tốt hơn, từ đó tạo chiều sâu cho trang phục.
Những bản phối monochrome luôn đòi hỏi sự tinh tế trong cách xử lý chất liệu và các lớp trang phục. Set trang phục với lớp ngoài là cardigan mỏng nhẹ, bên trong áo quây, phối với chân váy cùng tông tạo sự hài hòa
ẢNH: @NEWYNNI
Màu vàng có thể không phải gam màu dễ mặc nhất, nhưng một khi tìm được công thức phù hợp, nó sẽ trở thành điểm nhấn đầy cuốn hút trong tủ đồ mùa hè.