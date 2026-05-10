Chào hè năng động với những sắc vàng rực rỡ

Từ vàng chanh tươi sáng, vàng bơ dịu nhẹ cho đến sắc vàng ánh mật ong nổi bật, bảng màu này luôn mang theo tinh thần năng động và đầy sức sống. Không đơn thuần là một gam màu thời trang, sắc vàng còn là tuyên ngôn của nguồn năng lượng tích cực, giúp người mặc trở nên nổi bật theo cách tự nhiên nhất.

Xuất hiện trong set đồ đồng bộ sắc vàng nổi bật, Chi Pu mang đến hình ảnh đầy năng lượng với áo crop top cổ yếm kết hợp quần ống loe cạp cao. Thiết kế tạo nên công thức “trên gọn - dưới rộng” vốn luôn được ưa chuộng trong mùa nóng bởi khả năng tôn dáng hiệu quả ẢNH: @CHIPUPU

Không phải lúc nào màu vàng cũng cần thật nổi bật vì với những tông vàng nhạt, việc phối theo layer lại mang đến hiệu quả rõ ràng hơn.

Diện áo tank top trắng bên trong và sơ mi vàng khoác ngoài tạo nên hai lớp màu có sự chuyển tiếp nhẹ. Lớp trong gọn gàng, lớp ngoài tạo điểm nối cho chiếc quần shorts đồng màu. Chiếc mũ lưỡi trai cùng tông đóng vai trò hoàn thiện phần trên, giúp trang phục không quá đơn điệu ẢNH: @NGOCCHAU_612

Trong những bản phối mang tinh thần đường phố, màu vàng thường cần một điểm tựa để không trở nên quá nổi bật. Và sự xuất hiện của tông nâu đất là một lựa chọn hoàn hảo cho phong cách này mà không làm mất đi năng lượng ban đầu.

Áo lệch vai với các chi tiết nhún giữ vai trò tạo điểm nhấn ở phần thân trên. Khi kết hợp cùng quần ống rộng, trang phục ngay lập tức tuân theo công thức quen thuộc nhưng hiệu quả. Điểm thú vị nằm ở đôi giày xanh bạc hà ấn tượng, tạo sự phá cách cho tổng thể ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Chiếc váy hai dây với dáng váy midi chữ A, phần thân trên cúp ngực được xử lý bằng chi tiết dây rút. Màu vàng nhạt mang lại cảm giác tươi sáng nhưng pha chút cổ điển, rất thích hợp để nàng diện vào những buổi trà chiều ẢNH: @KHONGTUQUYNH889

Khi màu vàng được đưa vào những thiết kế như suit, chất liệu sẽ trở thành một trong những yếu tố rất quan trọng. Vải có độ bóng nhẹ giúp màu sắc phản chiếu ánh sáng tốt hơn, từ đó tạo chiều sâu cho trang phục.

Không phải lúc nào màu vàng cũng cần thật rực rỡ để gây ấn tượng. Với những gam vàng đậm, việc phối theo kiểu layering lại mang đến hiệu ứng thời thượng. Áo tank top trắng mặc bên trong kết hợp set suit màu vàng chất liệu satin tạo nên bản phối mang tinh thần mùa hè ẢNH: @NGOCCHAU_612

Những bản phối monochrome luôn đòi hỏi sự tinh tế trong cách xử lý chất liệu và các lớp trang phục. Set trang phục với lớp ngoài là cardigan mỏng nhẹ, bên trong áo quây, phối với chân váy cùng tông tạo sự hài hòa ẢNH: @NEWYNNI

Màu vàng có thể không phải gam màu dễ mặc nhất, nhưng một khi tìm được công thức phù hợp, nó sẽ trở thành điểm nhấn đầy cuốn hút trong tủ đồ mùa hè.





