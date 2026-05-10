Đầm suông từ linen, cotton là xu hướng nổi bật mùa nắng

Cùng với chất vải nhẹ mát thông thoáng, các thiết kế đầm suông mùa nắng còn "chiêu đãi" các tín đồ bằng gam màu dịu dàng dễ chịu như sắc vàng dịu nhẹ, hồng pastel hay sắc trắng tinh khôi, tươi trẻ.

Sự kết hợp vượt thời gian giữa ren và vải lanh trong gam màu vàng nhạt mang đến cho quý cô mẫu váy suông ngắn nhẹ nhàng, tươi mát và vẻ đẹp tinh tế tự nhiên ẢNH: S.C STUDIOS

Diện đầm suông, nàng chọn đứng ngoài cuộc đua phom dáng

Mùa hè là mùa để nàng tự chiêu đãi bản thân trong những chiếc váy suông nhẹ mát. Đầm suông tay cánh dơi chất vải thô cotton gây ấn tượng với họa tiết thêu đục lỗ, mang lại cảm giác nhẹ thoáng, tôn phong thái phóng khoáng và sự trẻ trung ẢNH: SIXDO

Không chạy theo cuộc đua của phom dáng, các đường cắt sắc sảo khoe đường cong, đầm suông từ linen, cotton vẫn trở thành xu hướng nổi bật mùa nắng nhờ vẻ đẹp thanh thoát tự nhiên, sự dễ chịu và thoáng mát suốt ngày dài. Chân dung quý cô ưa thích trang phục váy suông được khắc họa qua nét phóng khoáng, tinh thần tự do, vẻ đẹp nhẹ nhàng và luôn dành sự ưu tiên cho cảm nhận của cơ thể.

Quý cô tỏa sáng trong thiết kế màu hồng pastel đầy kiêu kỳ và quý phái với hai phần cấu trúc tương phản ấn tượng. Giải phóng bản thân khỏi những nỗi lo lắng về vóc dáng, trang phục suông nhẹ nhàng mang đến cho nàng sự thảnh thơi, tự do mặc đẹp là chính mình ẢNH: CHATSBYCDAM

Váy linen, váy cotton thêu hay cotton đục lỗ đều mang lại cảm nhận thoáng khí mát mẻ khi mồ hôi và hơi ẩm có thể thoát nhanh nhờ vào kết cấu rỗng đặc trưng của loại vải sợi. Dáng váy suông rộng dễ dàng cho mọi chuyển động, không gây nóng bí nên giảm nhẹ cảm giác nóng bức, ngột ngạt khi thời tiết thay đổi thất thường.

Váy dáng chữ A thanh lịch và tối giản, thuận tiện cho nàng ứng dụng vào nhiều không gian khác nhau. Chi tiết thắt nơ lệch một bên vai và đường viền chân váy phối ren càng góp phần thu hút ánh nhìn vào đôi chân dài và sự nữ tính quyến rũ ẢNH: S.C STUDIOS

Đầm midi cổ tròn có điểm nhấn là chi tiết bèo nhún hạ eo tạo nên phom dáng lạ mắt cho người mặc. Sắc đỏ rực rỡ biến thiết kế tối giản trở thành trang phục dự tiệc, dạo phố, tham gia sự kiện... cho người mặc sự khác biệt và tự tin ẢNH: DMC BY DO MANH CUONG

Đầm linen suông tông hồng tươi sáng điểm chi tiết thêu tạo dấu ấn riêng. Các thiết kế váy dài dáng suông dành cho mùa nắng thường lược bỏ bớt phần tay vai. Nhờ đó trang phục tối giản, thanh thoát hơn và mang đến khả năng thông thoáng tối đa ẢNH: OZ DESIGN HOUSE

Sắc đen huyền bí cùng chi tiết nối tầng lệch với độ nghiêng nhẹ tạo hiệu ứng thị giác uyển chuyển, mềm mại cho trang phục váy suông ẢNH: OZ DESIGN HOUSE

Chất liệu cotton thêu với vô số kiểu họa tiết sáng tạo trở thành điểm nhấn nổi bật trong số các thiết kế đầm suông thoáng mát hè này ẢNH: DMC BY DO MANH CUONG