Đầm suông từ linen, cotton là xu hướng nổi bật mùa nắng

Đầm suông làm từ các chất liệu mềm nhẹ tự nhiên và thoáng khí như vải linen (lanh), cotton, lụa tơ... trở thành trang phục chủ đạo trong tủ đồ hè 2026.
Cùng với chất vải nhẹ mát thông thoáng, các thiết kế đầm suông mùa nắng còn "chiêu đãi" các tín đồ bằng gam màu dịu dàng dễ chịu như sắc vàng dịu nhẹ, hồng pastel hay sắc trắng tinh khôi, tươi trẻ.
Diện đầm suông, nàng chọn đứng ngoài cuộc đua phom dáng
Không chạy theo cuộc đua của phom dáng, các đường cắt sắc sảo khoe đường cong, đầm suông từ linen, cotton vẫn trở thành xu hướng nổi bật mùa nắng nhờ vẻ đẹp thanh thoát tự nhiên, sự dễ chịu và thoáng mát suốt ngày dài. Chân dung quý cô ưa thích trang phục váy suông được khắc họa qua nét phóng khoáng, tinh thần tự do, vẻ đẹp nhẹ nhàng và luôn dành sự ưu tiên cho cảm nhận của cơ thể.
Váy linen, váy cotton thêu hay cotton đục lỗ đều mang lại cảm nhận thoáng khí mát mẻ khi mồ hôi và hơi ẩm có thể thoát nhanh nhờ vào kết cấu rỗng đặc trưng của loại vải sợi. Dáng váy suông rộng dễ dàng cho mọi chuyển động, không gây nóng bí nên giảm nhẹ cảm giác nóng bức, ngột ngạt khi thời tiết thay đổi thất thường.