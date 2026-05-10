Thời trang 24/7

Làm mới diện mạo với áo họa tiết kẻ sọc cuốn hút

Tiffany Trần
10/05/2026 16:00 GMT+7

Họa tiết kẻ sọc luôn là lựa chọn kinh điển giúp tôn dáng và mang lại vẻ ngoài năng động cho người mặc.

Họa tiết kẻ sọc là một trong những kiểu hoa văn bền vững nhất trong làng thời trang nhờ khả năng biến hóa linh hoạt và không bao giờ lỗi mốt. 

Làm mới diện mạo với áo họa tiết kẻ sọc cuốn hút- Ảnh 1.

Áo cổ yếm có màu vàng chủ đạo với họa tiết kẻ sọc chéo và dáng ôm sát cơ thể. Sự kết hợp đồng điệu giữa áo cổ yếm cùng chân váy lửng tone sur tone sẽ mang đến một diện mạo đầy cuốn hút cho những chuyến du lịch biển

ẢNH: @_ORANGE_28.07

Làm mới diện mạo với áo họa tiết kẻ sọc cuốn hút- Ảnh 2.

Áo thun cổ tròn sử dụng họa tiết kẻ ngang bản nhỏ xen kẽ giữa hai tông màu trắng và đen. Chất liệu thun cotton mềm mại giúp thấm hút mồ hôi tốt, phối áo thun kẻ sọc nhỏ cùng quần kaki nâu, bạn sẽ sở hữu ngay một bộ trang phục năng động cho ngày dài bận rộn

ẢNH: @_JOOYJIN

Làm mới diện mạo với áo họa tiết kẻ sọc cuốn hút- Ảnh 3.

Chiếc áo hai dây màu hồng sở hữu cổ chữ V dáng xòe nhẹ nhàng với các đường kẻ sọc dọc mảnh. Họa tiết sọc dọc kết hợp cùng dáng xòe và chân váy xếp ly tối màu giúp che khuyết điểm vòng 2 và tạo hiệu ứng tăng chiều cao

ẢNH: @_H.PHUOWNG

Làm mới diện mạo với áo họa tiết kẻ sọc cuốn hút- Ảnh 4.

Áo hai dây được làm từ chất liệu thun gân ôm sát với họa tiết kẻ sọc ngang trắng đen cơ bản. Để tôn vinh đôi chân và vóc dáng thanh mảnh thì quần jeans ống loe chính là lựa chọn hoàn hảo nhất

ẢNH: @_THEFVCKVEE

Làm mới diện mạo với áo họa tiết kẻ sọc cuốn hút- Ảnh 5.

Áo polo có thiết kế cổ bẻ chỉn chu cùng phom dáng rộng rãi với những đường kẻ sọc ngang đen trắng. Kiểu dáng oversized giúp người mặc cảm thấy phóng khoáng và dễ dàng che đi những vùng cơ thể chưa thon gọn. Hoàn thiện với quần túi hộp đen mang đậm chất thời trang đường phố

ẢNH: GUPO

Làm mới diện mạo với áo họa tiết kẻ sọc cuốn hút- Ảnh 6.

Chiếc áo dáng ôm màu xanh than nổi bật với họa tiết sọc dọc và chi tiết đan dây chéo độc đáo ở giữa ngực. Điểm nhấn đan dây tạo nên sự phá cách, vẻ ngoài mới mẻ này sẽ được thể hiện trọn vẹn khi bạn phối cùng quần shorts trắng tinh khôi

ẢNH: GOLA DESINGS

Làm mới diện mạo với áo họa tiết kẻ sọc cuốn hút- Ảnh 7.

Áo dài tay dáng ôm màu trắng đen sọc ngang sở hữu hàng khuy cài dọc tinh tế phía trước. Thiết kế cài khuy giúp bạn có thể biến tấu thành áo khoác nhẹ bên ngoài một cách linh hoạt. Chất liệu dệt kim mỏng nhẹ tạo sự mềm mại khi tiếp xúc với làn da. Set áo dài tay sọc ngang đi cùng chân váy tối màu tạo nên một tổng thể chỉn chu, rất phù hợp cho những ngày đi học hay đi làm cần sự thanh lịch

ẢNH: GOLA DESINGS

Làm mới diện mạo với áo họa tiết kẻ sọc cuốn hút- Ảnh 8.

Áo kiểu được thiết kế phối lưới sọc ngang xanh đen - trắng đi kèm với chi tiết đính nơ điệu đà ở cổ. Với vải lưới mỏng, đem lại sự thoải mái cho người mặc, hoàn thiện trang phục với chân váy jean để sở hữu một phong cách trẻ trung khi xuống phố

ẢNH: @_CHAUBUI_

 

Chào hè năng động với những sắc vàng rực rỡ

