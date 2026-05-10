Thời trang 24/7

Tạo dấu ấn riêng trong phong cách ngày nắng với gam màu vàng

Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
10/05/2026 20:00 GMT+7

Tươi sáng, nổi bật nhưng vẫn dễ ứng dụng, các bản phối gam màu vàng đang trở thành lựa chọn yêu thích giúp làm mới diện mạo mùa hè theo cách trẻ trung và cuốn hút hơn.

Giữa bảng màu mùa hè ngập tràn sắc trung tính, gam màu vàng xuất hiện như một điểm chạm đầy năng lượng, mang đến cảm giác tươi mới và rạng rỡ cho mọi bản phối. Từ những thiết kế váy bay bổng, áo dáng lửng cá tính đến các set đồ tối giản hiện đại, sắc vàng không chỉ giúp diện mạo thêm nổi bật mà còn truyền tải tinh thần trẻ trung, thời thượng và đầy sức sống dưới ánh nắng rực rỡ.

Tạo dấu ấn riêng trong phong cách ngày nắng với gam màu vàng- Ảnh 1.
Tạo dấu ấn riêng trong phong cách ngày nắng với gam màu vàng- Ảnh 2.

Sắc vàng pastel xuất hiện trong thiết kế hai dây mang lại cảm giác tươi sáng cho ngày hè rực nắng

ẢNH: @PIMTHA

Phom babydoll vạt chéo bất đối xứng tạo độ bay mềm mại, viền ren trắng thêm nét nữ tính cổ điển. Khi nàng phối cùng quần jeans ống rộng, tổng thể cân bằng giữa ngọt ngào và năng động, áp dụng công thức "trên ngắn dưới dài" giúp tôn dáng. Túi xách tông tối tạo điểm nhấn chiều sâu, hoàn thiện tinh thần tối giản hiện đại. 

Tạo dấu ấn riêng trong phong cách ngày nắng với gam màu vàng- Ảnh 3.

Nàng nổi bật với chân váy vàng pastel dáng xòe nhẹ, tạo hiệu ứng mềm mại nữ tính. Sắc vàng dịu giúp làn da rạng rỡ dưới nắng hè, giữ nét trẻ trung

ẢNH: @LUONGTHUYLINH

Khi kết hợp áo thun trắng, tổng thể hài hòa giữa thanh lịch và năng động. Phụ kiện túi tote bản lớn tông nâu và giày tối màu tạo cảm giác phóng khoáng, thể hiện tinh thần minimalist mang hơi hướng nghỉ dưỡng hiện đại, đặc trưng của mùa hè năm nay nhẹ nhàng. 

Tạo dấu ấn riêng trong phong cách ngày nắng với gam màu vàng- Ảnh 4.
Tạo dấu ấn riêng trong phong cách ngày nắng với gam màu vàng- Ảnh 5.

Gam vàng bơ tạo dấu ấn hiện đại nhưng vẫn giữ nét mềm mại tinh tế. Thiết kế sát nách cùng chi tiết bất đối xứng ở eo làm nổi bật đường cong cơ thể, mang hiệu ứng tôn dáng

ẢNH: @KIMMY_KIMBERLEY

Thiết kế sát nách cùng chi tiết bất đối xứng ở eo làm nổi bật đường cong cơ thể, mang hiệu ứng tôn dáng. Khi sắc vàng trở thành điểm nhấn chủ đạo, tổng thể trẻ trung dưới nắng hè. Phối túi bucket trắng đen, kính mát và dép xỏ ngón tối màu, bản phối giúp nàng cân bằng nữ tính và cá tính phóng khoáng, hơi thở resort wear pha monochrome. 

Tạo dấu ấn riêng trong phong cách ngày nắng với gam màu vàng- Ảnh 6.

Nhẹ nhàng bay bổng, váy maxi vàng pastel ôm eo, tùng xòe mềm mại tạo chuyển động thướt tha dưới nắng hè

ẢNH: @THUYKIEU.2802

Chất liệu có độ rũ tự nhiên cùng thiết kế không tay mang đến tổng thể thanh thoát và cảm giác thoải mái khi di chuyển. Sắc vàng dịu nhẹ vừa giữ được nét nữ tính vừa đủ tạo điểm nhấn nổi bật cho diện mạo. Khi kết hợp cùng túi xách tông nâu, tổng thể trang phục trở nên hài hòa, gợi nên tinh thần lãng mạn pha chút cổ điển, đồng thời thể hiện sự tự do và phóng khoáng trong phong cách ăn mặc hiện đại.

Tạo dấu ấn riêng trong phong cách ngày nắng với gam màu vàng- Ảnh 7.
Tạo dấu ấn riêng trong phong cách ngày nắng với gam màu vàng- Ảnh 8.

Tựa như làn gió biển mùa hè, váy hai dây vàng pastel mang vẻ ngọt ngào và tràn đầy sức sống

ẢNH: @YOSHIRINRADA

Thiết kế mini dress ôm nhẹ kết hợp chân váy bèo xòe giúp tổng thể trẻ trung và bay bổng. Chất liệu ren thêu họa tiết cổ điển tăng nét nữ tính tinh tế. Sắc vàng nổi bật trên nền biển xanh tạo hiệu ứng thị giác rực rỡ. Nàng có thể phối thêm phụ kiện cói, sơ mi oversized, bản phối mang đến diện mạo tươi mới, phù hợp cho những chuyến dạo phố hay du lịch biển đầy năng động.

Tạo dấu ấn riêng trong phong cách ngày nắng với gam màu vàng- Ảnh 9.

Sắc vàng chanh rực rỡ mở ra tinh thần mùa hè tràn đầy năng lượng trong bản phối đồng bộ

ẢNH: @DIANAFLIPO

Áo cổ yếm ôm nhẹ kết hợp quần shorts họa tiết hoa nhí giúp tổng thể trẻ trung và nổi bật. Bố cục màu sắc liền mạch tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng, xăng đan hồng trở thành điểm nhấn tương phản thú vị. Hướng đến phong cách phối đồ đồng bộ, tổng thể đề cao sự thoải mái và những gam màu tươi sáng, phản ánh xu hướng thời trang hiện đại giàu năng lượng và tinh thần vui tươi.

Tạo dấu ấn riêng trong phong cách ngày nắng với gam màu vàng- Ảnh 10.

Phong cách thanh lịch hiện đại thể hiện qua bản phối vàng chanh với áo sơ mi kết hợp áo choàng mỏng vắt vai tạo hiệu ứng layering tinh tế, giúp tổng thể chiều sâu mà nhẹ nhàng

ẢNH: @MAYU_KITAZAWA

Sắc vàng trở nên dịu mắt khi đi cùng quần jeans xanh sáng, tạo cảm giác hài hòa. Phụ kiện tông nâu giúp cân bằng màu sắc, mang đến tinh thần old money pha hiện đại, phù hợp xu hướng thời trang tối giản nhưng vẫn đề cao sự tinh tế. 

Tạo dấu ấn riêng trong phong cách ngày nắng với gam màu vàng- Ảnh 11.

Khoác lên mình áo khoác dáng lửng vàng chanh, nàng tạo nên điểm nhấn rực rỡ giữa nền trang phục trắng tối giản

ẢNH: @LEHONGHANH_0807

Phom oversized nhẹ cùng cổ dựng mang lại sự thanh thoát. Chọn phối áo khoác ngắn chân váy dài giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể, tôn dáng. Kính mát đen sắc sảo hoàn thiện tổng thể, tạo tinh thần thời trang đường phố hiện đại.

Tạo dấu ấn riêng trong phong cách ngày nắng với gam màu vàng- Ảnh 12.

Không chỉ mang đến sự nổi bật, sắc vàng còn giúp nàng dễ dàng thể hiện cá tính riêng qua nhiều phong cách khác nhau, từ tối giản đến cá tính

ẢNH: @LEHONGHANH_0807

Mỗi cách kết hợp đều mở ra tinh thần tươi mới, giàu năng lượng và cảm hứng. Dưới ánh nắng, gam màu vàng trở thành dấu ấn giúp nàng tự tin tạo nên phong cách riêng cuốn hút.

Màu vàng trang phục màu vàng vàng pastel váy maxi Tối giản

