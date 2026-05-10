Những mẫu áo đẹp xuất sắc khi phối với quần jeans xanh

Từ công sở đến đường phố, từ phong cách cá tính phóng khoáng đến nét chỉn chu trang nhã, các bản phối từ quần jeans xanh đều có thể chiều lòng quý cô.

Tạm rời xa các mẫu sơ mi tối giản, nàng hãy diện áo blouse với sự chăm chút từ đường viền ren, phối các đường xếp nếp, nhún phồng tinh tế cùng chiếc quần jeans xanh "vạn năng" để làm chủ hình ảnh nữ tính và sự năng động ẢNH: @LILYLOVEFASHION

Ưu tiên phối áo mỏng nhẹ, dáng ngắn với quần jeans xanh mùa hè

Dù là áo dệt kim, áo cotton hay linen cũng nên dành sự ưu ái cho các thiết kế mỏng nhẹ, thoáng mát, dáng rộng oversized hoặc dáng crop ngắn. Các dáng áo này vừa mang lại vẻ ngoài trẻ trung năng động vừa hoàn hảo cho tiết trời mùa hè xen kẽ ngày nắng và những cơn mưa rào bất chợt.

Áo thun kẻ dáng ngắn siêu yêu khi phối cùng quần ống rộng và giày búp bê đế bệt. Dáng áo cotton trẻ trung và thoáng mát, họa tiết kẻ ngang cổ điển đủ để nàng chiếm trọn mọi ánh nhìn ẢNH: BCLUB

Quần jeans ống rộng hiện đại với phom quần tôn dáng tuyệt đối. Phối quần denim và áo phông trơn cho những ngày bạn cần diện mạo đơn giản nhưng vẫn mang nét cá tính riêng ẢNH: HASHTAGEM

Quần jeans ống loe ưu tiên sự gọn gàng, năng động trong khi vẫn tôn trọng phong cách cổ điển bằng cách thu nhỏ phần ống quần. Thiết kế này được phối cùng áo hai dây ren, tôn nét sang trọng, quý phái qua điểm chạm là giày cao gót mũi nhọn phối ren trắng đồng điệu ẢNH: HOIVU

Áo hai dây, áo crop top, blazer là ứng viên hoàn hảo của quần denim

Không cố định bản thân ở chỉ một kiểu áo hè, các bản phối đẹp nhất mùa này cho thấy quần denim màu xanh chàm có thể phối cùng nhiều dáng áo. Blazer trắng và jeans xắn gấu đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, thanh lịch cho công sở; áo hai dây phối thêm áo sheer xuyên thấu và jeans ống rộng dáng bí tạo hình ảnh tương phản vừa cá tính vừa nữ tính.

Quý cô cực kỳ trẻ trung, phá cách và quyến rũ trong bản phối denim màu xanh chàm cùng crop top, áo ren xuyên thấu, vòng cổ, khăn bandana họa tiết và sneaker ẢNH: BCLUB

Quần jeans xắn gấu và blazer, giày cao gót không bao giờ lỗi mốt. Đây là những món đồ có mặt thường trực trong hầu hết các tủ đồ cơ bản. Hãy thêm vào bản phối nét riêng của bạn qua tông màu của giày và túi, thêm trang sức hay phụ kiện thời trang độc đáo ẢNH: @MELODIEBANFIELD

Áo sơ mi cách điệu phần cổ sen, cổ viền hình cánh hoa họa tiết gingham nổi bật khi phối cùng quần jeans tạo nên vẻ ngoài tươi sáng và rạng rỡ. Cặp đôi thời trang này lý tưởng cho cô nàng yêu phong cách thanh lịch cổ điển mà vẫn thoải mái, nhẹ nhàng ẢNH: @ANNESOPHIEWENCKER

Sơ mi họa tiết dáng crop có chi tiết viền lông vũ gây ấn tượng đặc biệt khi mặc cùng quần jeans. Một lần nữa, bộ ba giày cao gót, quần denim và sơ mi lại tạo nên một bản phối đẹp xuất sắc, mang đến cảm giác mát nhẹ hòa quyện trong sự dịu dàng và nữ tính ẢNH: THE BLUE TSHIRT



