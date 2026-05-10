  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Những mẫu áo đẹp xuất sắc khi phối với quần jeans xanh

Kim Ngọc
Kim Ngọc
10/05/2026 18:00 GMT+7

Áo blouse trắng điệu đà, áo hai dây, áo kẻ gingham, áo thun crop top... kết hợp cùng quần jeans xanh tạo nên những bản phối mùa hè đẹp xuất sắc.

Từ công sở đến đường phố, từ phong cách cá tính phóng khoáng đến nét chỉn chu trang nhã, các bản phối từ quần jeans xanh đều có thể chiều lòng quý cô.

Những mẫu áo đẹp xuất sắc khi phối với quần jeans xanh- Ảnh 1.

Tạm rời xa các mẫu sơ mi tối giản, nàng hãy diện áo blouse với sự chăm chút từ đường viền ren, phối các đường xếp nếp, nhún phồng tinh tế cùng chiếc quần jeans xanh "vạn năng" để làm chủ hình ảnh nữ tính và sự năng động

ẢNH: @LILYLOVEFASHION

Ưu tiên phối áo mỏng nhẹ, dáng ngắn với quần jeans xanh mùa hè

Dù là áo dệt kim, áo cotton hay linen cũng nên dành sự ưu ái cho các thiết kế mỏng nhẹ, thoáng mát, dáng rộng oversized hoặc dáng crop ngắn. Các dáng áo này vừa mang lại vẻ ngoài trẻ trung năng động vừa hoàn hảo cho tiết trời mùa hè xen kẽ ngày nắng và những cơn mưa rào bất chợt.

Những mẫu áo đẹp xuất sắc khi phối với quần jeans xanh- Ảnh 2.

Áo thun kẻ dáng ngắn siêu yêu khi phối cùng quần ống rộng và giày búp bê đế bệt. Dáng áo cotton trẻ trung và thoáng mát, họa tiết kẻ ngang cổ điển đủ để nàng chiếm trọn mọi ánh nhìn

ẢNH: BCLUB

Những mẫu áo đẹp xuất sắc khi phối với quần jeans xanh- Ảnh 3.

Quần jeans ống rộng hiện đại với phom quần tôn dáng tuyệt đối. Phối quần denim và áo phông trơn cho những ngày bạn cần diện mạo đơn giản nhưng vẫn mang nét cá tính riêng

ẢNH: HASHTAGEM

Những mẫu áo đẹp xuất sắc khi phối với quần jeans xanh- Ảnh 4.

Quần jeans ống loe ưu tiên sự gọn gàng, năng động trong khi vẫn tôn trọng phong cách cổ điển bằng cách thu nhỏ phần ống quần. Thiết kế này được phối cùng áo hai dây ren, tôn nét sang trọng, quý phái qua điểm chạm là giày cao gót mũi nhọn phối ren trắng đồng điệu

ẢNH: HOIVU

Áo hai dây, áo crop top, blazer là ứng viên hoàn hảo của quần denim

Không cố định bản thân ở chỉ một kiểu áo hè, các bản phối đẹp nhất mùa này cho thấy quần denim màu xanh chàm có thể phối cùng nhiều dáng áo. Blazer trắng và jeans xắn gấu đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, thanh lịch cho công sở; áo hai dây phối thêm áo sheer xuyên thấu và jeans ống rộng dáng bí tạo hình ảnh tương phản vừa cá tính vừa nữ tính.

Những mẫu áo đẹp xuất sắc khi phối với quần jeans xanh- Ảnh 5.

Quý cô cực kỳ trẻ trung, phá cách và quyến rũ trong bản phối denim màu xanh chàm cùng crop top, áo ren xuyên thấu, vòng cổ, khăn bandana họa tiết và sneaker

ẢNH: BCLUB

Những mẫu áo đẹp xuất sắc khi phối với quần jeans xanh- Ảnh 6.

Quần jeans xắn gấu và blazer, giày cao gót không bao giờ lỗi mốt. Đây là những món đồ có mặt thường trực trong hầu hết các tủ đồ cơ bản. Hãy thêm vào bản phối nét riêng của bạn qua tông màu của giày và túi, thêm trang sức hay phụ kiện thời trang độc đáo

ẢNH: @MELODIEBANFIELD

Những mẫu áo đẹp xuất sắc khi phối với quần jeans xanh- Ảnh 7.

Áo sơ mi cách điệu phần cổ sen, cổ viền hình cánh hoa họa tiết gingham nổi bật khi phối cùng quần jeans tạo nên vẻ ngoài tươi sáng và rạng rỡ. Cặp đôi thời trang này lý tưởng cho cô nàng yêu phong cách thanh lịch cổ điển mà vẫn thoải mái, nhẹ nhàng

ẢNH: @ANNESOPHIEWENCKER

Những mẫu áo đẹp xuất sắc khi phối với quần jeans xanh- Ảnh 8.

Sơ mi họa tiết dáng crop có chi tiết viền lông vũ gây ấn tượng đặc biệt khi mặc cùng quần jeans. Một lần nữa, bộ ba giày cao gót, quần denim và sơ mi lại tạo nên một bản phối đẹp xuất sắc, mang đến cảm giác mát nhẹ hòa quyện trong sự dịu dàng và nữ tính

ẢNH: THE BLUE TSHIRT


Quần jeans quần jeans xanh quần denim jeans áo blouse Áo hai dây áo thun crop top

Bài viết khác

Làm mới diện mạo với áo họa tiết kẻ sọc cuốn hút

Làm mới diện mạo với áo họa tiết kẻ sọc cuốn hút

Chào hè năng động với những sắc vàng rực rỡ

Chào hè năng động với những sắc vàng rực rỡ

'Giải nhiệt' ngày hè cùng những sắc màu thời trang đang được ưa chuộng

'Giải nhiệt' ngày hè cùng những sắc màu thời trang đang được ưa chuộng

Phong cách thanh lịch hiện đại với suit dành cho nàng công sở

Phong cách thanh lịch hiện đại với suit dành cho nàng công sở

Đầm suông từ linen, cotton là xu hướng nổi bật mùa nắng

Đầm suông từ linen, cotton là xu hướng nổi bật mùa nắng

Chân váy satin phối ren điệu đà cho ngày mới thêm phần dịu dàng

Chân váy satin phối ren điệu đà cho ngày mới thêm phần dịu dàng

Thu hút mọi ánh nhìn từ những mẫu váy hoa, đầm họa tiết rạng rỡ

Thu hút mọi ánh nhìn từ những mẫu váy hoa, đầm họa tiết rạng rỡ

Diện áo thun tôn dáng, nàng tận hưởng sự thoải mái cả ngày dài

Diện áo thun tôn dáng, nàng tận hưởng sự thoải mái cả ngày dài

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top