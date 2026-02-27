Sắc vóc của Miss Grand Vietnam Võ Lê Quế Anh ở tuổi 25

Hưởng ứng Lễ hội áo dài TP.HCM năm 2026, NTK Liên Hương trình làng bộ sưu tập mới mang tên 'Lung linh sắc hoa'. Trở thành 'nàng thơ' của NTK, Hoa hậu Võ Lê Quế Anh gây ấn tượng với nhan sắc dịu dàng, trong trẻo.
Bộ sưu tập áo dài được NTK Liên Hương lấy cảm hứng từ những câu chuyện về các loài hoa góp phần làm tươi mới cuộc sống. Qua đó, NTK mong muốn tôn vinh hình ảnh người phụ nữ VN được ví như những đóa hoa, biểu trưng cho sự gắn kết, lan tỏa điều tốt đẹp, giàu lòng nhân ái, có ý chí mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét dịu dàng và rực rỡ riêng. Người đẹp được lựa chọn làm mẫu cho bộ sưu tập là Miss Grand Vietnam 2024 Võ Lê Quế Anh.
Quế Anh sinh năm 2001 tại Quảng Nam (nay là TP.Đà Nẵng), cô sở hữu chiều cao 1,72 m. Người đẹp từng giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024. Thời điểm đăng quang, người đẹp vướng khá nhiều lùm xùm, nhưng sau đó thay đổi hình ảnh theo hướng tích cực hơn.