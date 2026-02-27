Sắc vóc của Miss Grand Vietnam Võ Lê Quế Anh ở tuổi 25

Nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ của Võ Lê Quế Anh ở tuổi 25 ẢNH: HUỲNH TRÍ NGHĨA

Bộ sưu tập áo dài được NTK Liên Hương lấy cảm hứng từ những câu chuyện về các loài hoa góp phần làm tươi mới cuộc sống. Qua đó, NTK mong muốn tôn vinh hình ảnh người phụ nữ VN được ví như những đóa hoa, biểu trưng cho sự gắn kết, lan tỏa điều tốt đẹp, giàu lòng nhân ái, có ý chí mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét dịu dàng và rực rỡ riêng. Người đẹp được lựa chọn làm mẫu cho bộ sưu tập là Miss Grand Vietnam 2024 Võ Lê Quế Anh.

Quế Anh sinh năm 2001 tại Quảng Nam (nay là TP.Đà Nẵng), cô sở hữu chiều cao 1,72 m. Người đẹp từng giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024. Thời điểm đăng quang, người đẹp vướng khá nhiều lùm xùm, nhưng sau đó thay đổi hình ảnh theo hướng tích cực hơn.

Quế Anh khoe sắc khi diện áo dài

Quế Anh toát lên vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo khi diện áo dài màu pastel ôm dáng vừa vặn. Điểm nhấn của thiết kế là họa tiết hoa cỏ mùa xuân được vẽ và thêu tay tinh xảo

NTK Liên Hương ứng dụng kỹ thuật thêu trên lụa đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo. Những chi tiết thêu được chăm chút kỹ lưỡng, như biến mỗi chiếc áo dài thành một tác phẩm nghệ thuật trên nền chất liệu truyền thống ẢNH: HUỲNH TRÍ NGHĨA

Tất cả các loài hoa được miêu tả sống động lung linh bằng nét cọ tài hoa trên nền lụa chuyển màu (ombre) tinh xảo, tạo cảm giác mềm mại và giàu cảm xúc cho từng chiếc áo dài

Chiếc áo dài đỏ thắm ôm trọn đường nét thanh tao, nổi bật với những họa tiết hoa thêu tinh xảo trải dọc tay và thân áo. Sắc đỏ rực rỡ hòa cùng đường cắt may mềm mại tôn lên vẻ duyên dáng, nền nã mà vẫn đầy cuốn hút của Quế Anh ẢNH: HUỲNH TRÍ NGHĨA

Các thiết kế tập trung tôn vinh đường nét cơ thể người phụ nữ VN thông qua kỹ thuật cắt may tỉ mỉ, giúp tà áo dài có độ rủ tự nhiên và tôn dáng. "Chúng tôi sẽ tiếp tục gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa vẻ đẹp của áo dài VN, để mỗi bộ trang phục không chỉ là thời trang, mà còn là văn hóa và tâm hồn Việt", NTK chia sẻ ẢNH: HUỲNH TRÍ NGHĨA

Sự hòa quyện giữa gam màu xanh pastel dịu nhẹ và họa tiết rực rỡ tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, hiện đại mà vẫn đậm chất truyền thống, gợi cảm giác nhẹ nhàng như một làn gió xuân. Quế Anh khoe trọn nhan sắc xinh đẹp, thần thái tự tin cùng phong cách ngày càng trưởng thành ẢNH: HUỲNH TRÍ NGHĨA

Sở hữu vóc dáng thanh mảnh, cân đối, người đẹp sinh năm 2001 càng thêm nổi bật trong chiếc áo dài hồng pastel dịu nhẹ, phần tà chuyển sắc đậm dần sang đỏ cam rực rỡ. Thiết kế áo dài ôm nhẹ cơ thể giúp tôn lên đường cong mềm mại của nàng hậu ẢNH: HUỲNH TRÍ NGHĨA

Quế Anh toát lên vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo với đôi mắt to tròn, nụ cười má lúm rạng rỡ, được khen ngày càng thăng hạng nhan sắc. Cô kết hợp mái tóc búi thấp điểm vài lọn buông nhẹ, kết hợp cùng đôi hoa tai ngọc trai, tạo nên thần thái trang nhã, đậm chất truyền thống nhưng vẫn phảng phất hơi thở hiện đại

Gần 2 năm sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam, Quế Anh thường tham gia trình diễn ở các show thời trang trong nước và góp mặt tại nhiều sự kiện cộng đồng. Thời gian qua, người đẹp 10X vẫn nỗ lực để chứng minh năng lực, thay đổi bản thân, mang tới hình ảnh đẹp trong mắt công chúng

"Vẫn là Quế Anh, nhưng giờ đã có thêm trải nghiệm quý báu, bài học đáng nhớ, khoảnh khắc tuyệt đẹp của thanh xuân. Quế Anh vẫn luôn giữ vững tinh thần cầu tiến, tiếp nhận những góp ý của mọi người và trở thành phiên bản tốt hơn của mình từng ngày", cô từng chia sẻ ẢNH: HUỲNH TRÍ NGHĨA