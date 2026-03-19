Bí quyết chọn váy maxi tôn dáng, sáng da cho hè này

Váy maxi từ lâu đã thoát khỏi định kiến về những bộ đồ luộm thuộm để trở thành biểu tượng của sự tự do và nữ tính tuyệt đối.
Những ngày hè đi biển không thể thiếu váy maxi trắng tinh khôi trong tủ đồ. Chiếc váy maxi trắng với chi tiết ren đục lỗ tinh tế chạy dọc thân áo tạo nên những khoảng hở nhẹ nhàng trên nền vải thô. Váy tập trung vào phần chiết eo cao và chân váy xòe rộng, giúp định hình vóc dáng, phần viền ren được hoàn thiện tỉ mỉ ở gấu váy tăng vẻ nữ tính cho người mặc
ẢNH: @_PTTRENQ
Vàng là sắc màu đang thống trị xu hướng năm nay nhờ khả năng trung hòa sắc tố da tuyệt vời. Thiết kế váy maxi xếp ly trên nền vải lụa mềm rủ tạo nên những đường sóng vải uyển chuyển theo từng bước chân. Sắc vàng nắng kết hợp cùng bề mặt vải có độ bóng nhẹ với đường xẻ tà cao táo bạo giúp khoe khéo đôi chân dài
ẢNH: BỐNG MAXI
Sắc xanh lá trên nền váy maxi dáng suông tối giản tạo nên một bộ trang phục thanh lịch cho ngày hè. Chất liệu vải có độ đứng phom nhất định giúp giữ được đường nét sắc sảo của thiết kế. Phom dáng suông nhẹ từ ngực xuống gấu váy tạo độ bay bổng tối đa, mang lại diện mạo trẻ trung cho người mặc
ẢNH: EMIX
Cam san hô là sự pha trộn hoàn hảo giữa vẻ ngọt ngào và cá tính. Những đường cắt tầng ở chân váy tạo độ bồng bềnh tự nhiên, khiến các họa tiết đan xen trở nên nổi bật và sống động dưới ánh sáng mặt trời. Phần thiết kế ở eo giúp cân bằng lại độ xòe rộng, kết hợp cùng chiếc nón cói và túi xách mây tre, tạo nên phong cách dạo biển vừa sang trọng vừa phóng khoáng
ẢNH: AJINI
Để biến váy maxi thành tâm điểm ngoài bãi biển, hãy thử sắc đỏ rượu. Chiếc váy maxi lụa đỏ rượu sở hữu đường hở lưng sâu táo bạo, kết hợp cùng kỹ thuật cắt xéo vải giúp ôm lượn nhẹ nhàng theo đường cong cơ thể. Chân váy xòe rộng về phía gấu tạo hiệu ứng đuôi cá đầy quyền lực cho người mặc
Sắc xanh lơ nhạt trên dáng váy maxi xếp tầng mang lại cấu trúc bồng bềnh như những dải mây. Chất liệu voan kính nhẹ tênh giúp từng lớp váy giữ được độ phồng, những đường phối ren ở phần ngực và dây áo tạo điểm nhấn nữ tính, làm mềm hóa toàn bộ phom dáng thướt tha của chiếc váy
ẢNH: @_KJMBAE
Váy maxi sắc tím lavender với những lớp bèo nhún chạy dọc thân áo đầy tính nghệ thuật. Sắc tím nhạt trên nền vải voan tơ bắt sáng giúp các chi tiết xếp ly trở nên rõ nét, độ rủ tự nhiên của vải phối cùng phom dáng xòe rộng tạo nên sự chuyển động, mang đậm tinh thần lãng mạn của mùa hạ
ẢNH: K&K FASHION
