Quyến rũ, thu hút từ văn phòng đến đường phố cùng trang phục cổ chữ V

Nét đẹp dịu dàng mà quyến rũ, tinh tế mà gợi cảm từ trang phục cổ chữ V luôn có sức thuyết phục phái nữ. Mùa nắng chính là lúc để nàng khoe phong cách thời trang xinh đẹp, giàu sức hút qua những chiếc váy cổ chữ V.

Đầm cổ chữ V họa tiết hoa cỏ mùa xuân mang đến vẻ ngoài nên thơ rạng rỡ cho nàng. Thiết kế từ các chất liệu nhẹ mát như voan chiffon, vải tơ, linen... với sự tinh tế của phom dáng và lớp vải lót mềm mại sẽ trở thành bản phối hài hòa cả nơi công sở và những buổi chiều dạo phố ẢNH: OYSTER

Tỏa sức hút từ trang phục cổ chữ V

Các mẫu đầm và áo cổ chữ V mang phong cách công sở hiện đại luôn đề cao tinh thần thanh lịch và sự chuyên nghiệp. Các chất liệu, họa tiết và màu sắc hầu hết được tuyển lựa kỹ nhằm mang đến cho nàng những lựa chọn mặc đẹp, cuốn hút mà vẫn mang chất riêng. Quý cô có thể chọn váy cổ V in hoa nhẹ nhàng, đầm phối cổ in họa tiết, đầm lụa cổ đổ dáng chữ V mềm mại hay các thiết kế kẻ sọc dọc thanh lịch mà vẫn cực kỳ dịu dàng.

Gam màu xanh đen tôn da, tôn dáng được tạo thêm điểm nhấn từ hàng cúc họa tiết hoa nhỏ xinh xắn và đặc biệt là phần cổ V nhỏ vừa vặn giúp gương mặt thanh thoát hơn ẢNH: LAMER FASHION

Đầm mid thanh thoát kết hợp phần tay cánh nhẹ, phần eo nhún tạo hiệu ứng tôn dáng và chuyển động mềm mại. Họa tiết hoa nhỏ màu xanh bạc hà rải đều trên nền vải màu sáng đem đến cảm nhận nữ tính, nhẹ nhàng và vô cùng thoáng mát

Đầm lụa in họa tiết gây chú ý qua phần cổ đổ mềm mại mang đến cho nàng vẻ đẹp thanh lịch nhưng vẫn quyến rũ và gợi cảm. Thiết kế có cấu trúc tay hến ôm nhẹ vai tạo sự cân đối và thoải mái, là ý tưởng để nàng diện trong các buổi tiệc, buổi hẹn hò hay dạo phố, cà phê cuối tuần ẢNH: IVY MODA

Hai lựa chọn thú vị cho nàng yêu thích trang phục cổ chữ V với hai phong cách khác biệt. Đầm xòe dáng dài với phần cổ phối lụa in họa tiết phối giày cao gót mang phong cách trang nhã thanh lịch; thiết kế đầm polo dệt kim với chi tiết cổ xẻ chữ V mang lại sự thư thái, nhẹ nhàng mà vẫn lịch sự cho nhiều không gian khác nhau ẢNH: LAMER FASHION

Những đường viền bèo nhún tạo nên điểm nhấn duyên dáng cho mẫu đầm vải tơ màu xanh đen có dây thắt eo. Để có thể giấu nhược điểm ở phần vai và bắp tay mà vẫn cảm giác thoáng mát nhẹ nhàng, nàng có thể ưu tiên các thiết kế tay cánh tiên, tay chườm, tay hến... ẢNH: OYSTER

Cấu trúc chữ V ở phần cổ áo tạo hiệu ứng "V-line" hoàn hảo cho gương mặt mà nàng không cần phải thêm vào bất kỳ hiệu ứng nào. Đây là một trong những lý do đầm cổ chữ V luôn được yêu thích và nàng diện kiểu trang phục này luôn được khen xinh đẹp hơn ẢNH: OYSTER

Cổ tim, cổ chữ V có độ mở vừa phải sẽ quyết định phong cách chủ đạo của trang phục. Do vậy để phù hợp với định hướng trang nhã, cổ điển và sự chỉn chu, quý cô hãy ưu tiên cho các thiết kế có phần cổ mở tinh tế và khéo léo hơn là các thiết kế khoét sâu dễ gây hiệu ứng ngược ẢNH: OYSTER



