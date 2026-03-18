  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Khai mở đa dạng phong cách với áo sơ mi ca rô

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
18/03/2026 20:00 GMT+7

Chỉ với một chiếc áo sơ mi ca rô, bạn có thể tự tin biến hóa diện mạo từ một quý cô công sở chỉn chu đến một tín đồ thời trang đường phố đầy bụi bặm và phá cách.

Áo sơ mi ca rô từ lâu đã trở thành món đồ "quốc dân" nhờ sự đan xen màu sắc thú vị và cấu trúc vải bền bỉ. 

Áo sơ mi với họa tiết kẻ ô mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ

Khai mở đa dạng phong cách với áo sơ mi caro - Ảnh 1.

Tận dụng sơ mi ca rô phom rộng để làm áo khoác ngoài là cách đơn giản nhất để làm mới diện mạo. Với độ rũ tự nhiên của vải lanh hoặc thô, chiếc áo tạo nên những đường nếp gấp mềm mại khi bạn di chuyển. Các ô kẻ khổ nhỏ với màu sắc tương phản giúp chiếc áo trở thành một lớp khoác ngoài đầy năng lượng và bụi bặm

ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Khai mở đa dạng phong cách với áo sơ mi caro - Ảnh 2.

Áo sơ mi ca rô ô lớn gây ấn tượng bởi họa tiết kẻ nhã nhặn trên nền vải thô mịn, cấu trúc áo tập trung vào phần cổ đức cứng cáp và hàng cúc cài thẳng tắp đầy chỉn chu. Sự đan xen giữa các sợi vải màu hồng dịu mắt, khoác ngoài áo thun trắng và quần jeans xanh dáng suông tạo nên một bộ trang phục vừa trẻ trung vừa năng động

ẢNH: @_MEOSAOHOAFAKE

Khai mở đa dạng phong cách với áo sơ mi caro - Ảnh 3.

Áo sơ mi ca rô phom truyền thống với tay ngắn gọn gàng, chất liệu vải thô bền bỉ giữ cho phom dáng áo cứng cáp. Sự kết hợp giữa áo sơ mi ca rô tay ngắn được sơ vin gọn gàng cùng chân váy tennis trắng xếp ly giúp tôn lên vòng eo thon và mang lại vẻ ngoài năng động, đậm chất nữ sinh hiện đại

ẢNH: HAVANA

Khai mở đa dạng phong cách với áo sơ mi caro - Ảnh 4.

Áo sơ mi ca rô hồng với họa tiết kẻ ô nhỏ mang lại vẻ ngoài trẻ trung. Thiết kế tay ngắn cùng phom dáng suông rộng tạo nên sự thoải mái, phù hợp cho những hoạt động dạo phố ngày hè. Sự kết hợp đầy ngẫu hứng giữa sơ mi ca rô, nón lá truyền thống và túi xách họa tiết tạo nên một diện mạo độc đáo, giao thoa giữa nét hiện đại và cổ điển

ẢNH: TORO CLOTHING

Khai mở đa dạng phong cách với áo sơ mi caro - Ảnh 5.

Áo sơ mi ca rô tông xanh dương sở hữu họa tiết kẻ ô vuông li ti, thiết kế cổ đức cổ điển kết hợp cùng phom dáng suông rộng và tay áo lỡ mang lại sự thoải mái. Chất liệu vải có độ đứng phom vừa phải giúp giữ được đường nét sắc sảo của áo. Bản phối giữa sơ mi ca rô xanh và quần đen tối màu cùng túi xách tay nhỏ gọn tạo nên một diện mạo dạo phố hiện đại

ẢNH: HAVANA

Khai mở đa dạng phong cách với áo sơ mi caro - Ảnh 6.

Áo sơ mi ca rô vàng sở hữu những đường kẻ ô bản lớn đan xen giữa sắc xanh và trắng, mang đậm dấu ấn cổ điển nhưng vẫn vô cùng hợp thời. Cấu trúc áo nổi bật với phần túi ngực đắp chéo phá cách cùng phom dáng oversized phóng khoáng, giúp người mặc rũ bỏ vẻ cứng nhắc để khoác lên mình nét tinh nghịch

ẢNH: CERA

Khai mở đa dạng phong cách với áo sơ mi caro - Ảnh 7.

Áo sơ mi ca rô xanh ghi điểm nhờ những đường kẻ sọc mang đậm dấu ấn cổ điển và phom dáng rộng rãi. Chất liệu vải bền bỉ, phom dáng cứng cáp, từng chi tiết ở tay áo và hàng cúc được xử lý tinh xảo. Khi kết hợp sáng tạo chiếc áo sơ mi xanh bên trong áo gile len xám và chân váy xếp ly tạo nên một diện mạo vừa hoài niệm trẻ trung

ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Khai mở đa dạng phong cách với áo sơ mi caro - Ảnh 8.

Áo sơ mi ca rô tối màu ghi điểm nhờ họa tiết kẻ ô đặc trưng, bề mặt vải thô bền bỉ cùng tông màu trầm ấm tạo nên một diện mạo cá tính. Từng chi tiết ở cổ áo, hàng cúc và măng sét tay được xử lý sắc sảo. Kết hợp đầy ngẫu hứng với áo thun trắng ôm sát bên trong tràn đầy sức sống

ẢNH: @_NGA.TRIK

 

Áo sơ mi Ca rô áo sơ mi ca rô Họa tiết Sơ mi họa tiết

Bài viết khác

Quần cạp thấp đang đánh dấu sự trở lại đầy cuốn hút của tinh thần Y2K

Quần cạp thấp đang đánh dấu sự trở lại đầy cuốn hút của tinh thần Y2K

Bí quyết diện họa tiết chấm bi sang mà không sến

Bí quyết diện họa tiết chấm bi sang mà không sến

Nét điệu đà của phong cách coquette 'soán ngôi' thời trang cá tính

Nét điệu đà của phong cách coquette ‘soán ngôi’ thời trang cá tính

Giày, dép xỏ ngón mang đến sự thoải mái cho những ngày hè

Giày, dép xỏ ngón mang đến sự thoải mái cho những ngày hè

Váy xếp ly, điểm nhấn cho phong cách công sở hiện đại

Váy xếp ly, điểm nhấn cho phong cách công sở hiện đại

Sải bước cùng bốt cổ cao chuẩn phong cách đường phố

Sải bước cùng bốt cổ cao chuẩn phong cách đường phố

Chinh phục mọi ánh nhìn bằng nét thanh lịch từ túi da cổ điển

Chinh phục mọi ánh nhìn bằng nét thanh lịch từ túi da cổ điển

Khăn lụa họa tiết biến tấu đầy sức hút cho các quý cô

Khăn lụa họa tiết biến tấu đầy sức hút cho các quý cô

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top