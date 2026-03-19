Cách khoe lưng trần gợi cảm mà vẫn tinh tế với áo hở lưng

Áo hở lưng đang dần trở thành một trong những thiết kế được yêu thích trong tủ đồ của nhiều tín đồ thời trang. Phần lưng được xử lý khéo léo đã tạo nên nét quyến rũ đặc trưng cho kiểu áo này.



Áo hai dây mảnh phía trước mang vẻ tối giản, gây ấn tượng mạnh với phần lưng hạ sâu. Kết hợp cùng phần thân áo xòe nhẹ ở eo, tạo nên hiệu ứng nữ tính cho người mặc, phối cùng quần shorts denim sáng màu và giày thể thao trắng là có thể xuống phố dạo cả ngày dài ẢNH: @_H.PHUOWNG

Những chiếc áo hở lưng màu đen mang đến một sắc thái quyến rũ, phù hợp cho những ai yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn tạo điểm nhấn nổi bật.



Chiếc áo hở lưng màu đen toát lên vẻ gợi cảm, thiết kế trễ vai phía trước nữ tính, trong khi phần lưng phía sau được mở rộng gần như hoàn toàn, chỉ cố định bằng một dây buộc mảnh mai. Khoảng hở vừa đủ giúp tôn lên đường cong tự nhiên của sống lưng và vòng eo. Khi kết hợp cùng chân váy ôm đồng màu, hoàn thiện bộ trang phục tone sur tone cuốn hút ẢNH: @BUNNI.YUCI

Chiếc áo đen với phần lưng cắt chữ V sâu được nối bằng dải vải giao nhau ở trung tâm. Thiết kế này vừa để lộ phần lưng quyến rũ, vừa đảm bảo sự chắc chắn và tính ứng dụng. Khi kết hợp cùng chân váy dài màu trắng nhiều tầng, sự tương phản giữa chất liệu mềm mại của váy và đường cắt sắc sảo của áo đã tạo nên một tổng thể hài hòa ẢNH: @THANHTU_ONEC

Ngoài những phong cách mang hơi thở cá tính và táo bạo, những thiết kế hở lưng cũng có thể khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác đầy chất thơ.



Áo hai dây mảnh dáng crop top kết hợp cùng phần lưng mở rộng khoe trọn lưng trần gợi cảm. Những sợi dây buộc nhỏ phía sau được thắt nhẹ nhàng như một chi tiết trang trí tinh tế, phối cùng chiếc váy ca rô mềm mại gợi hình ảnh lãng mạn, cổ điển ẢNH: @TTYNTNA

Chiếc áo hở lưng màu đen với phần lưng được cắt sâu với dây buộc mảnh chạy quanh cổ, tạo nên khoảng hở lớn tôn lên đường vai và sống lưng. Chính những sợi dây buộc này trở thành điểm nhấn thị giác, vẽ nên những đường nét mềm mại trên nền lưng trần. Phối cùng quần jeans và túi xách nhỏ, chiếc áo mang đến phong cách dạo phố vừa gợi cảm vừa hiện đại ẢNH: @HNXHIE

Một biến tấu thú vị khác của áo hở lưng nằm ở sự đối lập giữa kín và hở đầy phóng khoáng cho phong cách.



Chiếc áo sọc xanh trắng với thiết kế dạng yếm, phần lưng mở hoàn toàn. Thân áo xòe nhẹ tạo độ bay, mang lại sự thoải mái khi di chuyển. Khi kết hợp cùng quần shorts trắng và sneakers năng động nhưng vẫn giữ được nét nữ tính cho mùa hè ẢNH: @N___NGOC.ANH

Chiếc áo màu kem với phần bèo tầng mềm mại phía trước tạo cảm giác bay bổng, trong khi phần lưng mở hoàn toàn với dây buộc mảnh ở cổ và eo lại mang đến sự đối lập đầy thú vị. Chính sự tương phản này đã tạo nên sức hút riêng biệt cho thiết kế. Khi kết hợp cùng phụ kiện tối màu, mang đậm chất thời trang cao cấp ẢNH: @LUCIE_NAH

Từ những bản phối dạo phố nhẹ nhàng đến phong cách quyến rũ về đêm, áo hở lưng cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chỉ cần thay đổi khoảng hở ở lưng, thiết kế này đã có thể mang đến một diện mạo hoàn toàn mới.

