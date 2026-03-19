  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Diện áo sơ mi lụa ít nhăn, tăng vẻ chỉn chu nơi công sở

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
19/03/2026 10:00 GMT+7

Áo sơ mi lụa với đặc tính ít nhăn và thanh lịch đang trở thành 'vũ khí' giúp phái đẹp xây dựng hình ảnh chỉn chu nơi công sở.

Giữa guồng quay bận rộn của đời sống văn phòng, việc giữ cho trang phục luôn phẳng phiu, gọn gàng mà vẫn thời trang là điều không hề dễ dàng. Đó cũng là lý do áo sơ mi lụa ngày càng được ưa chuộng, khi vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa đáp ứng yêu cầu tiện dụng với khả năng hạn chế nhăn hiệu quả.

Sơ mi lụa phối quần tây

Diện áo sơ mi lụa ít nhăn, tăng vẻ chỉn chu nơi công sở- Ảnh 1.

Bản phối giữa sơ mi lụa và quần tây luôn được xem là "công thức vàng" cho vẻ đẹp chuyên nghiệp. Áo sơ mi lụa cổ tròn được cách điệu phần cổ bằng chiếc khăn turban nhã nhặn, gam màu nâu nhạt của áo không chỉ tôn lên làn da tươi sáng mà còn mang lại vẻ trang nhã rất riêng. Khi sơ vin gọn gàng vào quần tây cạp cao với những nếp xếp ly rơi tự nhiên đầy chuyên nghiệp

ẢNH: @IVY_MODA

Diện áo sơ mi lụa ít nhăn, tăng vẻ chỉn chu nơi công sở- Ảnh 2.

Áo sơ mi lụa tông vàng kem nhẹ nhàng với phần tay bồng. Thiết kế buộc nơ mềm mại buông dài trước ngực tạo điểm nhấn nữ tính, khi được sơ vin cùng quần tây đen cạp cao ống loe nhẹ tăng nét năng động

ẢNH: @IVY_MODA

Sơ mi lụa phối chân váy midi

Diện áo sơ mi lụa ít nhăn, tăng vẻ chỉn chu nơi công sở- Ảnh 3.

Nét đẹp trẻ trung giao thoa hiện đại sẽ được các cô gái thể hiện qua bản phối sơ mi lụa cùng chân váy midi. Áo sơ mi lụa cổ đức ngắn tay trong gam vàng chanh tươi mát, kết hợp cùng chân váy midi đen dáng dài với các nếp xếp ly chìm, cân đối hoàn hảo giữa phần trên nổi bật và phần dưới tối giản

ẢNH: H&H LUXURY

Diện áo sơ mi lụa ít nhăn, tăng vẻ chỉn chu nơi công sở- Ảnh 4.

Áo sơ mi lụa sắc trắng với phần tay bo chun bèo nhún, thiết kế cổ đức được cách điệu hai vạt bay nhẹ. Sơ vin cùng chân váy midi tông đen ôm nhẹ body vừa chuyên nghiệp vừa gợi cảm

ẢNH: CHENMAC

Sơ mi lụa sắc đen tối giản

Diện áo sơ mi lụa ít nhăn, tăng vẻ chỉn chu nơi công sở- Ảnh 5.

Các cô nàng công sở không thể thiếu chiếc sơ mi lụa tông đen trong tủ đồ bởi sự tối giản đầy thanh lịch. Áo sơ mi lụa cộc tay trong sắc đen được cách điệu phần cổ bằng chiếc cà vạt đồng điệu. Sơ vin gọn gàng cùng quần tây tone sur tone dễ dàng ghi điểm trong các buổi họp quan trọng

ẢNH: @ELISE_FASHION

Diện áo sơ mi lụa ít nhăn, tăng vẻ chỉn chu nơi công sở- Ảnh 6.

Lựa chọn áo sơ mi đen cánh tiên được cách điệu phần cổ thắt nơ. Chất liệu lụa satin mềm mại khiến nàng thêm thoải mái khi vận động. Phối cùng chân váy dáng dài màu xám ghi với những nếp xếp ly bản lớn giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh của người mặc

ẢNH: K&K FASHION

Sơ mi lụa màu trắng tinh khôi

Diện áo sơ mi lụa ít nhăn, tăng vẻ chỉn chu nơi công sở- Ảnh 7.

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, sắc trắng luôn mang trong mình sức hút riêng. Áo sơ mi trắng dài tay với hàng cúc mảnh được đính kết thẳng hàng tạo nên vẻ ngoài chỉn chu. Hoàn thiện phong cách tone sur tone với chân váy trắng đồng điệu, điểm nhấn bông hoa nhỏ tại phần chiết eo mang lại nét ngọt ngào đầy tinh tế

ẢNH: @IVY_MODA

Diện áo sơ mi lụa ít nhăn, tăng vẻ chỉn chu nơi công sở- Ảnh 8.

Áo sơ mi lụa sắc trắng được thiết kế cổ đức cùng những nếp xếp ly dọc trước ngực. Sơ vin gọn gàng cùng chân váy midi dáng dài trong sắc xanh navy nổi bật. Chân váy được đính kết những chiếc cúc mạ đồng cùng thắt lưng dáng mảnh tôn vòng 2 của người mặc

ẢNH: H&H LUXURY

 

Lụa Áo sơ mi Công sở áo sơ mi lụa quần tây

Bài viết khác

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top