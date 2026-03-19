Diện áo sơ mi lụa ít nhăn, tăng vẻ chỉn chu nơi công sở

Giữa guồng quay bận rộn của đời sống văn phòng, việc giữ cho trang phục luôn phẳng phiu, gọn gàng mà vẫn thời trang là điều không hề dễ dàng. Đó cũng là lý do áo sơ mi lụa ngày càng được ưa chuộng, khi vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa đáp ứng yêu cầu tiện dụng với khả năng hạn chế nhăn hiệu quả.
Sơ mi lụa phối quần tây
Bản phối giữa sơ mi lụa và
quần tây luôn được xem là "công thức vàng" cho vẻ đẹp chuyên nghiệp. Áo sơ mi lụa cổ tròn được cách điệu phần cổ bằng chiếc khăn turban nhã nhặn, gam màu nâu nhạt của áo không chỉ tôn lên làn da tươi sáng mà còn mang lại vẻ trang nhã rất riêng. Khi sơ vin gọn gàng vào quần tây cạp cao với những nếp xếp ly rơi tự nhiên đầy chuyên nghiệp
Áo sơ mi lụa tông vàng kem nhẹ nhàng với phần tay bồng. Thiết kế buộc nơ mềm mại buông dài trước ngực tạo điểm nhấn nữ tính, khi được sơ vin cùng quần tây đen cạp cao ống loe nhẹ tăng nét năng động
Sơ mi lụa phối chân váy midi
Nét đẹp trẻ trung giao thoa hiện đại sẽ được các cô gái thể hiện qua bản phối sơ mi lụa cùng chân váy midi. Áo sơ mi lụa cổ đức ngắn tay trong gam vàng chanh tươi mát, kết hợp cùng chân váy midi đen dáng dài với các nếp xếp ly chìm, cân đối hoàn hảo giữa phần trên nổi bật và phần dưới tối giản
Áo sơ mi lụa sắc trắng với phần tay bo chun bèo nhún, thiết kế cổ đức được cách điệu hai vạt bay nhẹ. Sơ vin cùng chân váy midi tông đen ôm nhẹ body vừa chuyên nghiệp vừa gợi cảm
Sơ mi lụa sắc đen tối giản
Các cô nàng
công sở không thể thiếu chiếc sơ mi lụa tông đen trong tủ đồ bởi sự tối giản đầy thanh lịch. Áo sơ mi lụa cộc tay trong sắc đen được cách điệu phần cổ bằng chiếc cà vạt đồng điệu. Sơ vin gọn gàng cùng quần tây tone sur tone dễ dàng ghi điểm trong các buổi họp quan trọng
Lựa chọn
áo sơ mi đen cánh tiên được cách điệu phần cổ thắt nơ. Chất liệu lụa satin mềm mại khiến nàng thêm thoải mái khi vận động. Phối cùng chân váy dáng dài màu xám ghi với những nếp xếp ly bản lớn giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh của người mặc Sơ mi lụa màu trắng tinh khôi
Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, sắc trắng luôn mang trong mình sức hút riêng. Áo sơ mi trắng dài tay với hàng cúc mảnh được đính kết thẳng hàng tạo nên vẻ ngoài chỉn chu. Hoàn thiện phong cách tone sur tone với chân váy trắng đồng điệu, điểm nhấn bông hoa nhỏ tại phần chiết eo mang lại nét ngọt ngào đầy tinh tế
Áo sơ mi lụa sắc trắng được thiết kế cổ đức cùng những nếp xếp ly dọc trước ngực. Sơ vin gọn gàng cùng chân váy midi dáng dài trong sắc xanh navy nổi bật. Chân váy được đính kết những chiếc cúc mạ đồng cùng thắt lưng dáng mảnh tôn vòng 2 của người mặc