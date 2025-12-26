Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây

Lên kế hoạch chụp một bộ ảnh tết với áo dài là một phần thưởng nàng tự dành cho mình sau một năm dài cố gắng. Áo dài cách tân trở thành ứng cử viên sáng giá nhất bởi sự đa dạng về chất vải, màu sắc, họa tiết đan xen nhiều lớp vô cùng đặc sắc và thú vị.
Áo dài cách tân ngày càng có thêm nhiều nét mới gây ngạc nhiên và thích thú. Các gam màu xoay vòng từ tươi sáng nổi bật đến nhu mì dịu dàng. Tuy nhiên các bản in họa tiết, kết cấu và đường cắt, chi tiết sáng tạo thì liên tục đổi mới khiến nàng say đắm ngất ngây.
Áo dài cách tân lạ mắt
Ứng viên đầu bảng cho bộ ảnh áo dài Tết Bính Ngọ 2026 là các thiết kế áo dài cách điệu phá cách. Vẫn trung thành với cấu trúc hai tà truyền thống nhưng các mẫu áo này khai thác những đường nét mới qua bản vai liền ngắn tay, chi tiết thắt eo hay kết cấu tà xếp song song chồng chồng lớp lớp...
Áo dài lụa tơ tằm
Áo dài lụa tơ tằm tự nhiên ngày càng có chỗ đứng trong lòng tín đồ yêu áo dài. Các thiết kế tơ lụa thường có dáng suông rộng rãi, tay dài hơi loe nhẹ, bề mặt chất liệu ẩn hiện họa tiết dệt nổi mang đến hình ảnh thanh tao, nền nã và cuốn hút.
Để nàng luôn nổi bật vẻ rạng rỡ, an yên trong bộ ảnh áo dài, hãy chọn các gam màu tươi sáng như đỏ, xanh lá, vàng, hồng đào... Các thiết kế lụa dệt họa tiết, lụa hai da đổi màu óng ánh dưới nắng được khéo léo thêm vào chi tiết nút thắt thủ công, chùm tua rua, đường xếp ly trên tay áo...
ẢNH: ADELA
Áo dài ren, lưới và sequin
Vải ren, lưới và sequin tiếp tục được các nhà mốt lăng xê nhiệt thành trong mùa tết năm nay. Điểm chung từ các thiết kế áo dài này là kết cấu nhiều lớp, tà áo dài chạm gót tạo dáng đi thướt tha uyển chuyển khó rời mắt.