  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây

Kim Ngọc
Kim Ngọc
26/12/2025 08:00 GMT+7

Lên kế hoạch chụp một bộ ảnh tết với áo dài là một phần thưởng nàng tự dành cho mình sau một năm dài cố gắng. Áo dài cách tân trở thành ứng cử viên sáng giá nhất bởi sự đa dạng về chất vải, màu sắc, họa tiết đan xen nhiều lớp vô cùng đặc sắc và thú vị.

Áo dài cách tân ngày càng có thêm nhiều nét mới gây ngạc nhiên và thích thú. Các gam màu xoay vòng từ tươi sáng nổi bật đến nhu mì dịu dàng. Tuy nhiên các bản in họa tiết, kết cấu và đường cắt, chi tiết sáng tạo thì liên tục đổi mới khiến nàng say đắm ngất ngây.

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây- Ảnh 1.

Áo dài cách điệu phom dáng chiết eo nhẹ kết hợp cổ trụ ba phân được xử lý khéo léo tạo nên tổng thể mềm mại và thanh thoát. Điểm đắt giá nằm ở phần tay cách điệu với nút thắt cát tường, một dấu ấn riêng của BST Tết Bính Ngọ 2026, mang đến hơi thở mới mẻ, hiện đại cho tổng thể thiết kế

ẢNH: DECEMBER CHRIS

Áo dài cách tân lạ mắt

Ứng viên đầu bảng cho bộ ảnh áo dài Tết Bính Ngọ 2026 là các thiết kế áo dài cách điệu phá cách. Vẫn trung thành với cấu trúc hai tà truyền thống nhưng các mẫu áo này khai thác những đường nét mới qua bản vai liền ngắn tay, chi tiết thắt eo hay kết cấu tà xếp song song chồng chồng lớp lớp...

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây- Ảnh 2.

Áo dài sắc đỏ may mắn có kết cấu tà xếp song song đều đặn ở phần thân trước, nhấn thêm bằng đường viền bọc lụa ngà chạy dọc thân áo tạo hiệu ứng thị giác độc đáo và có chiều sâu. Thiết kế phom suông dễ mặc, chất vải tơ organza óng ả, mềm mại mang lại sự phóng khoáng, đồng thời tôn lên vẻ thanh lịch tự nhiên

ẢNH: DECEMBER CHRIS

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây- Ảnh 3.

Áo dài suông tay loe vải nhung dệt họa tiết kim sa gây ấn tượng bởi hiệu ứng đậm nhạt đan xen nhiều sắc màu. Thiết kế áo dài phối lớp lót lụa mặc cùng quần lụa tổng hợp

ẢNH: XÉO XỌ

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây- Ảnh 4.

Các gam màu pastel được xếp lớp một cách tinh tế và uyển chuyển tạo sức hút riêng cho tà áo dài suông làm từ vải lụa Nha Xá

ẢNH: LYP

Áo dài lụa tơ tằm

Áo dài lụa tơ tằm tự nhiên ngày càng có chỗ đứng trong lòng tín đồ yêu áo dài. Các thiết kế tơ lụa thường có dáng suông rộng rãi, tay dài hơi loe nhẹ, bề mặt chất liệu ẩn hiện họa tiết dệt nổi mang đến hình ảnh thanh tao, nền nã và cuốn hút.

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây- Ảnh 5.
Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây- Ảnh 6.

Để nàng luôn nổi bật vẻ rạng rỡ, an yên trong bộ ảnh áo dài, hãy chọn các gam màu tươi sáng như đỏ, xanh lá, vàng, hồng đào... Các thiết kế lụa dệt họa tiết, lụa hai da đổi màu óng ánh dưới nắng được khéo léo thêm vào chi tiết nút thắt thủ công, chùm tua rua, đường xếp ly trên tay áo...

ẢNH: ADELA

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây- Ảnh 7.

Áo dài phối quần ren đen trắng có chi tiết tay xẻ đính nơ lạ mắt cùng những đường viền nổi bật càng làm tăng thêm nét riêng khác biệt cho bản phối áo dài

ẢNH: LYP

Áo dài ren, lưới và sequin

Vải ren, lưới và sequin tiếp tục được các nhà mốt lăng xê nhiệt thành trong mùa tết năm nay. Điểm chung từ các thiết kế áo dài này là kết cấu nhiều lớp, tà áo dài chạm gót tạo dáng đi thướt tha uyển chuyển khó rời mắt.

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây- Ảnh 8.

Tôn trọn vẻ đẹp duyên dáng, nữ tính cùng thiết kế áo dài ren tông màu cam tươi tắn và rạng rỡ. Thiết kế được gợi ý phối cùng quần ren đồng điệu, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật giúp nàng tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc

ẢNH: LYP

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây- Ảnh 9.

Tạo nét riêng cho bộ ảnh tết cùng áo dài ren đen trên nền lụa hồng tím. Cách kết hợp này tạo nên sự chuyển sắc tinh tế, vừa dịu dàng vừa sang trọng

ẢNH: LYP

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây- Ảnh 10.

Áo dài cách tân vải dệt họa tiết nhung, lót trong vải organza màu xanh lá mạ phối quần lụa màu hồng phấn

ẢNH: XÉO XỌ

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây- Ảnh 11.

Khi chụp ảnh diện áo dài tết, nàng đừng quên chọn cho mình những món phụ kiện ấn tượng. Từ hoa tai đến vòng cổ, quạt giấy, mũ, ô hoặc nón lá

ẢNH: XÉO XỌ

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây- Ảnh 12.

Khoe nét trẻ trung, hiện đại cùng áo dài lụa hồng dệt họa tiết ánh vàng phối nút thắt và viền tay áo vải nhung xanh lá mạ

ẢNH: LYP

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây- Ảnh 13.

Phom dáng áo dài kết hợp xử lý chất liệu tinh tế trên nền sequin họa tiết hoa tinh xảo và nhung đính kim sa lấp lánh tông đỏ rượu tạo nên tổng thể hài hòa giữa vẻ đẹp cổ điển và tinh thần đương đại

ẢNH: LYP


áo dài cách tân áo dài cách điệu áo dài suông áo dài sequin áo dài lụa áo dài ren

Bài viết khác

Những bản phối với áo crop top 'bất bại'

Những bản phối với áo crop top 'bất bại'

Khăn choàng cổ đơn giản nhưng đủ sức nâng tầm phong cách

Khăn choàng cổ đơn giản nhưng đủ sức nâng tầm phong cách

Đẳng cấp, xa hoa từ những bản phối ngày đông với áo khoác lông mềm mịn

Đẳng cấp, xa hoa từ những bản phối ngày đông với áo khoác lông mềm mịn

Quần jeans và blazer, sơ mi không bao giờ hết mốt

Quần jeans và blazer, sơ mi không bao giờ hết mốt

Nhẹ nhàng, thuần khiết với trang phục xanh pastel

Nhẹ nhàng, thuần khiết với trang phục xanh pastel

Đơn giản hóa để khác biệt cùng xu hướng minimalism

Đơn giản hóa để khác biệt cùng xu hướng minimalism

Sắc đỏ là điểm nhấn hoàn hảo cho trang phục mùa cuối năm

Sắc đỏ là điểm nhấn hoàn hảo cho trang phục mùa cuối năm

Áo lệch vai giúp nàng khoe trọn bờ vai quyến rũ

Áo lệch vai giúp nàng khoe trọn bờ vai quyến rũ

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top