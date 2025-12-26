Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây

Áo dài cách tân ngày càng có thêm nhiều nét mới gây ngạc nhiên và thích thú. Các gam màu xoay vòng từ tươi sáng nổi bật đến nhu mì dịu dàng. Tuy nhiên các bản in họa tiết, kết cấu và đường cắt, chi tiết sáng tạo thì liên tục đổi mới khiến nàng say đắm ngất ngây.

Áo dài cách điệu phom dáng chiết eo nhẹ kết hợp cổ trụ ba phân được xử lý khéo léo tạo nên tổng thể mềm mại và thanh thoát. Điểm đắt giá nằm ở phần tay cách điệu với nút thắt cát tường, một dấu ấn riêng của BST Tết Bính Ngọ 2026, mang đến hơi thở mới mẻ, hiện đại cho tổng thể thiết kế ẢNH: DECEMBER CHRIS

Áo dài cách tân lạ mắt

Ứng viên đầu bảng cho bộ ảnh áo dài Tết Bính Ngọ 2026 là các thiết kế áo dài cách điệu phá cách. Vẫn trung thành với cấu trúc hai tà truyền thống nhưng các mẫu áo này khai thác những đường nét mới qua bản vai liền ngắn tay, chi tiết thắt eo hay kết cấu tà xếp song song chồng chồng lớp lớp...

Áo dài sắc đỏ may mắn có kết cấu tà xếp song song đều đặn ở phần thân trước, nhấn thêm bằng đường viền bọc lụa ngà chạy dọc thân áo tạo hiệu ứng thị giác độc đáo và có chiều sâu. Thiết kế phom suông dễ mặc, chất vải tơ organza óng ả, mềm mại mang lại sự phóng khoáng, đồng thời tôn lên vẻ thanh lịch tự nhiên ẢNH: DECEMBER CHRIS

Áo dài suông tay loe vải nhung dệt họa tiết kim sa gây ấn tượng bởi hiệu ứng đậm nhạt đan xen nhiều sắc màu. Thiết kế áo dài phối lớp lót lụa mặc cùng quần lụa tổng hợp ẢNH: XÉO XỌ

Các gam màu pastel được xếp lớp một cách tinh tế và uyển chuyển tạo sức hút riêng cho tà áo dài suông làm từ vải lụa Nha Xá ẢNH: LYP

Áo dài lụa tơ tằm

Áo dài lụa tơ tằm tự nhiên ngày càng có chỗ đứng trong lòng tín đồ yêu áo dài. Các thiết kế tơ lụa thường có dáng suông rộng rãi, tay dài hơi loe nhẹ, bề mặt chất liệu ẩn hiện họa tiết dệt nổi mang đến hình ảnh thanh tao, nền nã và cuốn hút.

Để nàng luôn nổi bật vẻ rạng rỡ, an yên trong bộ ảnh áo dài, hãy chọn các gam màu tươi sáng như đỏ, xanh lá, vàng, hồng đào... Các thiết kế lụa dệt họa tiết, lụa hai da đổi màu óng ánh dưới nắng được khéo léo thêm vào chi tiết nút thắt thủ công, chùm tua rua, đường xếp ly trên tay áo... ẢNH: ADELA

Áo dài phối quần ren đen trắng có chi tiết tay xẻ đính nơ lạ mắt cùng những đường viền nổi bật càng làm tăng thêm nét riêng khác biệt cho bản phối áo dài ẢNH: LYP

Áo dài ren, lưới và sequin

Vải ren, lưới và sequin tiếp tục được các nhà mốt lăng xê nhiệt thành trong mùa tết năm nay. Điểm chung từ các thiết kế áo dài này là kết cấu nhiều lớp, tà áo dài chạm gót tạo dáng đi thướt tha uyển chuyển khó rời mắt.

Tôn trọn vẻ đẹp duyên dáng, nữ tính cùng thiết kế áo dài ren tông màu cam tươi tắn và rạng rỡ. Thiết kế được gợi ý phối cùng quần ren đồng điệu, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật giúp nàng tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc ẢNH: LYP

Tạo nét riêng cho bộ ảnh tết cùng áo dài ren đen trên nền lụa hồng tím. Cách kết hợp này tạo nên sự chuyển sắc tinh tế, vừa dịu dàng vừa sang trọng ẢNH: LYP

Áo dài cách tân vải dệt họa tiết nhung, lót trong vải organza màu xanh lá mạ phối quần lụa màu hồng phấn ẢNH: XÉO XỌ

Khi chụp ảnh diện áo dài tết, nàng đừng quên chọn cho mình những món phụ kiện ấn tượng. Từ hoa tai đến vòng cổ, quạt giấy, mũ, ô hoặc nón lá ẢNH: XÉO XỌ

Khoe nét trẻ trung, hiện đại cùng áo dài lụa hồng dệt họa tiết ánh vàng phối nút thắt và viền tay áo vải nhung xanh lá mạ ẢNH: LYP

Phom dáng áo dài kết hợp xử lý chất liệu tinh tế trên nền sequin họa tiết hoa tinh xảo và nhung đính kim sa lấp lánh tông đỏ rượu tạo nên tổng thể hài hòa giữa vẻ đẹp cổ điển và tinh thần đương đại ẢNH: LYP



