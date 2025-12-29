Áo kẻ sọc ngang khuấy đảo đường phố bằng hơi thở phóng khoáng

Ngày nay, khi phong cách sống phóng khoáng, thoải mái lên ngôi, những chiếc áo kẻ sọc ngang lại một lần nữa tái xuất mạnh mẽ, trở thành món đồ cơ bản nhưng không bao giờ nhàm chán, đại diện cho sự giao thoa hoàn hảo giữa nét cổ điển tinh tế và tinh thần tự do.



Áo kẻ sọc ngang phối cùng quần shorts

Với những ngày dạo phố hay kỳ nghỉ ngắn, áo kẻ sọc ngang tay lửng kết hợp cùng quần shorts luôn là lựa chọn lý tưởng, mang đến cảm giác năng động nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu cần thiết.

Áo polo sọc ngang đen - trắng giúp tổng thể trông gọn gàng và hiện đại. Khi phối cùng quần shorts trắng tinh khôi, trang phục tạo nên sự tương phản màu sắc hài hòa, tôn lên làn da và vóc dáng thanh thoát ẢNH: K&K FASHION

Áo thun cổ tròn tay ngắn với họa tiết sọc ngang tím - trắng mang lại cảm giác trẻ trung, kết hợp cùng quần shorts cạp cao màu trắng kem, dáng quần suông rộng giúp tạo hiệu ứng vòng eo thon gọn, đồng thời kéo dài đôi chân. Phụ kiện được tiết chế tinh tế với hoa tai nhỏ và túi xách mini quai xích kim loại, tạo điểm nhấn thanh lịch cho tổng thể ẢNH: GUMAC

Áo thun sọc ngang cùng quần dài ống suông đơn giản

Nếu yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ nét cá tính, áo thun sọc ngang phối cùng quần dài ống suông chính là công thức không bao giờ lỗi mốt.

Áo thun cổ tròn tay ngắn với họa tiết sọc ngang đen - trắng, phần viền cổ đen tạo cảm giác sắc nét và gọn gàng. Khi kết hợp cùng quần ống rộng cạp cao màu đen, bản phối mang đến sự thoải mái tối đa mà vẫn giữ được vẻ ngoài thời trang. Kính gọng tròn và túi xách đen đeo vai là những chi tiết nhỏ nhưng góp phần hoàn thiện hình ảnh một cô nàng yêu phong cách tối giản, thích hợp cho những buổi cà phê hay hoạt động ngoài trời ẢNH: THE C.I.U

Áo thun sọc ngang crop top ôm sát với thiết kế cổ thuyền trễ vai tạo nên điểm nhấn gợi cảm đầy tinh tế. Những đường sọc đen - trắng cổ điển khi đặt trên phom dáng hiện đại giúp trang phục vừa hoài niệm vừa mới mẻ. Quần jeans ống rộng cạp cao màu trắng kem giúp cân bằng tổng thể, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng không kém phần cuốn hút ẢNH: MAYBI

Áo sọc ngang phối cùng chân váy nữ tính

Không chỉ phù hợp với quần, áo thun sọc ngang khi kết hợp cùng chân váy còn mang đến nhiều sắc thái phong cách khác nhau, từ công sở trẻ trung đến vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng.

Áo polo sọc ngang đen - trắng với cổ và viền tay áo màu trắng tạo cảm giác chỉn chu, thanh lịch. Khi phối cùng chân váy chữ A cạp cao màu đen, điểm xẻ tà nhẹ giúp tổng thể trở nên mềm mại và hiện đại hơn ẢNH: GUMAC

Trong khi đó, áo thun dài tay ôm sát cổ vuông với họa tiết sọc ngang nâu - trắng kem lại tôn lên nét nữ tính và vóc dáng mảnh mai. Chiếc áo với thiết kế ôm sát dễ dàng tôn lên vóc dáng người mặc. Khi kết hợp cùng chân váy midi dáng suông màu trắng, tổng thể trở nên nhẹ nhàng và rất phù hợp cho những buổi dạo phố hay hẹn hò cuối tuần ẢNH: K&K FASHION

Một lựa chọn trẻ trung hơn là áo polo sọc ngang đen - trắng phối cùng chân váy tennis xếp ly ngắn. Chiếc áo polo với họa tiết sọc ngang màu đen và trắng, có cổ áo và viền tay áo đều là màu đen, tạo vẻ ngoài trẻ trung và chỉn chu ẢNH: GILLEE

Chiếc áo được phối cùng chân váy tennis xòe xếp ly ngắn màu đen, mang đến phong cách học đường. Khi thêm một đôi giày thể thao đế bằng màu trắng sọc đen cùng tất cổ ngắn màu trắng, hoàn thiện vẻ ngoài cá tính và thoải mái.

Áo kẻ sọc ngang với thiết kế phá cách

Không dừng lại ở những thiết kế cơ bản, áo sọc ngang ngày nay còn được biến tấu với nhiều chi tiết phá cách, mang đến làn gió mới cho phong cách đường phố. Chiếc áo xanh lá thiết kế độc đáo với một bên tay dài một bên không tay ấn tượng, họa tiết sọc ngang mảnh màu trắng - xanh nổi bật nhờ thiết kế cổ thuyền và chi tiết trễ một bên vai, kết hợp dây buộc gợi cảm.

Khi phối cùng quần shorts cạp cao màu trắng có ly dọc, mũ rộng vành và túi xách trắng dây xích, tổng thể trang phục mang đậm tinh thần mùa hè, phù hợp cho những buổi dạo phố hay kỳ nghỉ biển đầy nắng ẢNH: K&K FASHION

Áo sọc ngang đã khẳng định vị thế vượt thời gian của mình trong dòng chảy thời trang đương đại, không chỉ là một biểu tượng cổ điển mà còn là tuyên ngôn cho phong cách sống phóng khoáng, không gò bó.

