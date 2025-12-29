Áo kẻ sọc ngang khuấy đảo đường phố bằng hơi thở phóng khoáng

Ra đời từ trang phục thủy thủ kiên định, họa tiết kẻ sọc ngang đã nhanh chóng bước lên sàn diễn và đường phố, được giới mộ điệu ưu ái như một tuyên ngôn của sự đơn giản, thanh lịch.
Chia sẻ bài viết
Ngày nay, khi phong cách sống phóng khoáng, thoải mái lên ngôi, những chiếc áo kẻ sọc ngang lại một lần nữa tái xuất mạnh mẽ, trở thành món đồ cơ bản nhưng không bao giờ nhàm chán, đại diện cho sự giao thoa hoàn hảo giữa nét cổ điển tinh tế và tinh thần tự do.
Áo kẻ sọc ngang phối cùng quần shorts
Với những ngày dạo phố hay kỳ nghỉ ngắn, áo kẻ sọc ngang tay lửng kết hợp cùng quần shorts luôn là lựa chọn lý tưởng, mang đến cảm giác năng động nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu cần thiết.
Áo thun sọc ngang cùng quần dài ống suông đơn giản
Nếu yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ nét cá tính, áo thun sọc ngang phối cùng quần dài ống suông chính là công thức không bao giờ lỗi mốt.
Áo sọc ngang phối cùng chân váy nữ tính
Không chỉ phù hợp với quần, áo thun sọc ngang khi kết hợp cùng chân váy còn mang đến nhiều sắc thái phong cách khác nhau, từ công sở trẻ trung đến vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng.
Chiếc áo được phối cùng chân váy tennis xòe xếp ly ngắn màu đen, mang đến phong cách học đường. Khi thêm một đôi giày thể thao đế bằng màu trắng sọc đen cùng tất cổ ngắn màu trắng, hoàn thiện vẻ ngoài cá tính và thoải mái.
Áo kẻ sọc ngang với thiết kế phá cách
Không dừng lại ở những thiết kế cơ bản, áo sọc ngang ngày nay còn được biến tấu với nhiều chi tiết phá cách, mang đến làn gió mới cho phong cách đường phố. Chiếc áo xanh lá thiết kế độc đáo với một bên tay dài một bên không tay ấn tượng, họa tiết sọc ngang mảnh màu trắng - xanh nổi bật nhờ thiết kế cổ thuyền và chi tiết trễ một bên vai, kết hợp dây buộc gợi cảm.
Áo sọc ngang đã khẳng định vị thế vượt thời gian của mình trong dòng chảy thời trang đương đại, không chỉ là một biểu tượng cổ điển mà còn là tuyên ngôn cho phong cách sống phóng khoáng, không gò bó.