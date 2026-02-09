Áo khoác denim, kaki 'thống trị' đường phố

Áo khoác denim không chỉ xuất hiện trên các bản phối denim on denim mà còn trở thành chiếc áo khoác "bất bại" cho mọi bản phối street wear. Áo khoác dáng ngắn chất vải kaki, vải da lộn cũng mang những đặc trưng cá tính tương đồng - chất vải bền chắc độc đáo, lên phom đẹp và "ngầu".

Khoe dáng "ngầu" đầy cá tính theo cách nữ tính cùng bản phối denim on denim. Thiết kế áo khoác dáng crop được layer cùng sơ mi trắng vừa khéo khoe eo vừa tôn gu thời trang cổ điển sang chảnh ẢNH: H&M

Khẳng định chất đường phố cùng áo khoác denim, áo khoác kaki

Dáng áo khoác mùa này ưu ái phom crop ngắn trên eo hoặc chỉ vừa chạm nhẹ phần cạp của chân váy hay quần. Thiết kế dáng ngắn cho phép mọi cô gái đều có thể tự tin khoe eo hoặc sử dụng công thức phối đồ layer nhiều lớp để "ăn gian" đôi chút cho vòng 2.

Các thiết kế áo khoác từ các chất vải denim, kaki, da hay da lộn vốn đứng phom, cứng cáp mang đến vẻ ngoài cá tính và có phần mạnh mẽ, sắc sảo. Do vậy, quý cô hãy ưu tiên phối cùng các thiết kế giàu nữ tính như sơ mi trắng tối giản, áo kẻ sọc dọc, áo crop top dệt kim, hay các mẫu áo mềm và mỏng nhẹ.

Ngoài tông màu xanh denim, màu cỏ úa, màu be quen thuộc, hãy mạnh dạn thử nghiệm những tông màu và họa tiết mới. Áo khoác jean họa tiết, denim hồng in hoa, áo kaki và da lộn màu đỏ rượu nồng nàn... là những ví dụ.

Áo khoác jean là thiết kế không bao giờ lỗi mốt, lại phù hợp với mọi phong cách thời trang. Sở hữu chiếc áo này, nàng có thể diện từ công sở đến văn phòng, từ các buổi dạo phố đến các buổi hội họp, dự sự kiện... ẢNH: @MAISON123_PARIS

Một thiết kế ấn tượng của denim với sự phân tầng về màu sắc đậm nhạt tạo hiệu ứng thị giác. Chi tiết cổ áo tông trắng, tay áo phối ren và trang sức chính là những điểm nhấn giúp tăng thêm vẻ nữ tính, dịu dàng cho bản phối đường phố

ẢNH: @MAISON123_PARIS

Mang đến cho tủ đồ xuân 2026 làn gió mới mát lành qua ý tưởng áo denim thêu hoa cỏ. Mẫu áo khoác phối cổ, dáng ngắn hiện đại và khỏe khoắn đồng điệu với áo phông trắng và quần jeans cạp thấp ẢNH: MISS ELVANI

Các chất liệu kaki, denim, da và da lộn cực kỳ phù hợp để phối cùng nhau, qua đó làm nổi bật hình ảnh của nàng trên đường phố ẢNH: ETRO GANG

Thiết kế được lấy cảm hứng từ phom dáng biker jacket với cổ bẻ, khuy bấm kim loại và cấu trúc đứng dáng đặc trưng. Mẫu áo màu đỏ rượu được tinh chỉnh để trở nên mềm mại, dễ mặc hơn trong thường ngày, vẫn giữ lại tinh thần mạnh mẽ nhưng theo cách nhẹ nhàng và gần gũi. Phối áo khoác và quần jeans ống rộng, áo dệt kim đỏ đô cùng tông để tăng thêm cảm giác phóng khoáng, hiện đại và có chút “ăn chơi ngầm” ẢNH: ETRO GANG

Ranh giới của áo khoác và áo sơ mi được xóa nhòa khi người mặc tự quyết định vai trò của trang phục. Diện bản phối đồng điệu từ denim cùng giày bệt da lộn, nàng tỏa sáng trong vẻ đẹp tự nhiên, tự do và đầy phóng khoáng ẢNH: LEE JEANS

Chất liệu mang màu sắc mới điểm họa tiết in hoa mang đến góc nhìn mới mẻ cho tủ đồ của nàng yêu denim. Bản phối thanh lịch đậm chất thời trang này là lựa chọn cho những ngày cuối tuần lang thang khắp thành phố, cho những ngày trời se lạnh dịu dàng ẢNH: @TONGKHANHLINHHH

Áo ren, áo bèo nhún, babydoll... những mẫu áo mang nét "bánh bèo" tương phản với đặc tính của denim chính là các lựa chọn hoàn hảo để diện cùng trang phục denim on denim ẢNH: @HYO



