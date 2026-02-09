Áo khoác denim, kaki 'thống trị' đường phố

Khẳng định chất đường phố cùng áo khoác denim, áo khoác kaki
Dáng áo khoác mùa này ưu ái phom crop ngắn trên eo hoặc chỉ vừa chạm nhẹ phần cạp của chân váy hay quần. Thiết kế dáng ngắn cho phép mọi cô gái đều có thể tự tin khoe eo hoặc sử dụng công thức phối đồ layer nhiều lớp để "ăn gian" đôi chút cho vòng 2.
Các thiết kế áo khoác từ các chất vải denim, kaki, da hay da lộn vốn đứng phom, cứng cáp mang đến vẻ ngoài cá tính và có phần mạnh mẽ, sắc sảo. Do vậy, quý cô hãy ưu tiên phối cùng các thiết kế giàu nữ tính như sơ mi trắng tối giản, áo kẻ sọc dọc, áo crop top dệt kim, hay các mẫu áo mềm và mỏng nhẹ.
Ngoài tông màu xanh denim, màu cỏ úa, màu be quen thuộc, hãy mạnh dạn thử nghiệm những tông màu và họa tiết mới. Áo khoác jean họa tiết, denim hồng in hoa, áo kaki và da lộn màu đỏ rượu nồng nàn... là những ví dụ.
Áo ren, áo bèo nhún, babydoll... những mẫu áo mang nét "bánh bèo" tương phản với đặc tính của denim chính là các lựa chọn hoàn hảo để diện cùng trang phục denim on denim