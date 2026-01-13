Áo khoác jean, áo da... cách mặc có gu, chinh phục tiết trời lạnh cuối đông

Nếu là cô gái ưa thích sự linh hoạt, nhanh gọn và hiện đại thì quý cô không thể bỏ qua các bản phối áo khoác mùa đông cùng áo khoác jean, áo khoác da, áo phao chần bông... dáng ngắn. Trong khi đó các thiết kế áo măng tô và áo khoác dáng dài từ vải dạ lông cừu, kaki, vải dù... phối đầm liền thân hay quần jeans lại chính là bảo chứng cho vẻ ngoài sành điệu và ấm áp.
Áo khoác dáng ngắn - phom dáng thông minh, linh hoạt
Phong cách phóng khoáng, trẻ trung và linh hoạt gọi tên các bản phối cùng áo denim, áo da, áo cardigan, blazer, áo phao chần bông... dáng ngắn. Các thiết kế này có sự đa dạng về phom dáng, màu sắc và chất liệu do vậy có thể giúp làm mới cho các bản phối thường ngày. Quý cô diện đi học, đi làm, đi chơi đều phù hợp với diện mạo chỉn chu, hoàn hảo và hợp mùa thời tiết.
Áo khoác da là một tuyên ngôn về cá tính, làm nổi bật vẻ ngoài phóng khoáng, bụi bặm "chất chơi" của cô nàng thành thị. Áo da bước vào tủ đồ đông một cách ngạo nghễ, khi chất liệu bền bỉ này trở thành đại diện cho ngôn ngữ thời trang có cấu trúc và kết cấu rõ nét song hành cùng vẻ đẹp vượt thời gian
ẢNH: FLEUR DELYS
Ấm áp và sành điệu với áo khoác dáng dài
Áo khoác dáng dài vẫn có thể mang lại vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại khi được khoác lên các gam màu sáng như vàng pastel, trắng cream, beige... Các sắc màu tối như nâu caramel, xanh đen, đỏ đô... đem đến ấn tượng về sự sắc sảo, quý phái và sự trưởng thành đĩnh đạc.
Áo trench coat có thể phối cùng đầm midi, quần shorts, quần âu... và bổ sung thêm quần tất legging, giày cao gót hoặc bốt cổ cao để tăng thêm vẻ ngoài thời thượng hợp xu hướng
ẢNH: CHARMILLES