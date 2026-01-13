  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo khoác jean, áo da... cách mặc có gu, chinh phục tiết trời lạnh cuối đông

Kim Ngọc
Kim Ngọc
13/01/2026 08:00 GMT+7

Áo khoác jeans, áo phao, áo da, blazer, trench coat nằm trong số những chiếc áo khoác cần thiết nhất mùa lạnh. Chúng giúp nàng thể hiện gu thời trang cá nhân, mang đến sự ấm áp dễ chịu và còn có thể chinh phục mọi phong cách trong tiết trời lạnh giá cuối đông.

Nếu là cô gái ưa thích sự linh hoạt, nhanh gọn và hiện đại thì quý cô không thể bỏ qua các bản phối áo khoác mùa đông cùng áo khoác jean, áo khoác da, áo phao chần bông... dáng ngắn. Trong khi đó các thiết kế áo măng tô và áo khoác dáng dài từ vải dạ lông cừu, kaki, vải dù... phối đầm liền thân hay quần jeans lại chính là bảo chứng cho vẻ ngoài sành điệu và ấm áp.

Áo khoác jean, áo phao... vừa mặc có gu vừa chinh phục tiết đông lạnh giá - Ảnh 1.

Trong cái se lạnh dịp cuối đông, hãy tự tin diện bản phối denim on denim với tâm điểm chú ý đặt ở chiếc áo khoác. Thiết kế đứng phom trên gam màu xanh chàm đặc trưng điểm xuyết hàng cúc mạ kim loại chính là điểm nhấn hoàn hảo về thị giác - kết hợp cùng áo phông trơn và túi da lộn

ẢNH: FLEUR DELYS

Áo khoác dáng ngắn - phom dáng thông minh, linh hoạt

Phong cách phóng khoáng, trẻ trung và linh hoạt gọi tên các bản phối cùng áo denim, áo da, áo cardigan, blazer, áo phao chần bông... dáng ngắn. Các thiết kế này có sự đa dạng về phom dáng, màu sắc và chất liệu do vậy có thể giúp làm mới cho các bản phối thường ngày. Quý cô diện đi học, đi làm, đi chơi đều phù hợp với diện mạo chỉn chu, hoàn hảo và hợp mùa thời tiết.

Áo khoác jean, áo phao... vừa mặc có gu vừa chinh phục tiết đông lạnh giá - Ảnh 2.

Tỏa sáng vẻ đẹp nữ tính kiêu kỳ cùng sự hài hòa của chất liệu. Chân váy da lộn dáng chữ A mềm mại, áo ren tay loe điệu đà và một thiết kế áo chần bông dáng ngắn màu xanh ô liu tạo thành bản phối đẹp mắt và giàu công năng

ẢNH: TIT ELEGANT

Áo khoác jean, áo phao... vừa mặc có gu vừa chinh phục tiết đông lạnh giá - Ảnh 3.

Dù thường ngày hay trong các dịp lễ hội, sự kiện lớn trang trọng, dù ở văn phòng hay không gian học đường, áo blazer màu xanh đen vẫn là lựa chọn tối ưu cho mọi bản phối sang trọng và lịch thiệp

ẢNH: TIT ELEGANT

Áo khoác jean, áo phao... vừa mặc có gu vừa chinh phục tiết đông lạnh giá - Ảnh 4.

Đừng quên diện áo len cardigan kẻ ngang cho ngày lạnh. Thiết kế áo khoác len mềm mại này có thể diện cùng áo dệt kim mỏng, quần/chân váy da hay denim...

ẢNH: FLEUR DELYS

Áo khoác jean, áo phao... vừa mặc có gu vừa chinh phục tiết đông lạnh giá - Ảnh 5.
Áo khoác jean, áo phao... vừa mặc có gu vừa chinh phục tiết đông lạnh giá - Ảnh 6.

Áo khoác da là một tuyên ngôn về cá tính, làm nổi bật vẻ ngoài phóng khoáng, bụi bặm "chất chơi" của cô nàng thành thị. Áo da bước vào tủ đồ đông một cách ngạo nghễ, khi chất liệu bền bỉ này trở thành đại diện cho ngôn ngữ thời trang có cấu trúc và kết cấu rõ nét song hành cùng vẻ đẹp vượt thời gian

ẢNH: FLEUR DELYS

Áo khoác jean, áo phao... vừa mặc có gu vừa chinh phục tiết đông lạnh giá - Ảnh 7.

Thiết kế áo khoác dài từ chất vải kaki gây chú ý qua chi tiết cổ sen mềm mại và nữ tính. Tông màu sáng tươi hoàn hảo cho diện mạo thời thượng và rạng ngời

ẢNH: TIT ELEGANT

Ấm áp và sành điệu với áo khoác dáng dài

Áo khoác dáng dài vẫn có thể mang lại vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại khi được khoác lên các gam màu sáng như vàng pastel, trắng cream, beige... Các sắc màu tối như nâu caramel, xanh đen, đỏ đô... đem đến ấn tượng về sự sắc sảo, quý phái và sự trưởng thành đĩnh đạc.

Áo khoác jean, áo phao... vừa mặc có gu vừa chinh phục tiết đông lạnh giá - Ảnh 8.

Áo khoác dạ dày dặn, ấm áp mà vẫn mềm mại khi chạm khẽ chính là "bạn thân" của nàng trong tiết trời lạnh giá cuối đông

ẢNH: FLEUR DELYS

Áo khoác jean, áo phao... vừa mặc có gu vừa chinh phục tiết đông lạnh giá - Ảnh 9.
Áo khoác jean, áo phao... vừa mặc có gu vừa chinh phục tiết đông lạnh giá - Ảnh 10.

Áo trench coat có thể phối cùng đầm midi, quần shorts, quần âu... và bổ sung thêm quần tất legging, giày cao gót hoặc bốt cổ cao để tăng thêm vẻ ngoài thời thượng hợp xu hướng

ẢNH: CHARMILLES


