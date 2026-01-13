Áo nỉ phối quần shorts tạo bản phối ‘trái mùa’ đầy ngẫu hứng

Chiếc áo nỉ gam xám nhạt phom rộng đóng vai trò như lớp nền trung tính cho toàn bộ bản phối. Chất vải mềm, độ dày vừa phải giúp giữ ấm nhẹ nhưng không tạo cảm giác nặng nề. Phần tay áo buông lơi mang lại sự thư thái trong từng chuyển động, khiến tổng thể trở nên tự nhiên và gần gũi. Khi kết hợp cùng quần shorts dáng ngắn có chất liệu đứng phom, cạp vừa vặn, tỷ lệ giữa phần thân trên rộng rãi và phần thân dưới gọn gàng được cân chỉnh khéo léo.

Xuống phố cá tính với set trang phục áo nỉ xám giữ ấm, trong khi quần shorts lại tôn lên nét cá tính ẢNH: @ELHT.25

Chiếc áo nỉ phom rộng tông sáng với bề mặt dày dặn mang lại cảm giác thoải mái, trong khi họa tiết in phía trước xuất hiện vừa đủ để tạo điểm nhấn. Quần shorts dáng ngắn gọn gàng giữ cho tổng thể không bị nặng phần thân trên. Kính râm dáng nhỏ cùng tất cao cổ phối giày thể thao màu sáng tạo nên sắc thái hiện đại mà không phô trương.

Phong cách giấu quần được ưa chuộng với những chiếc áo nỉ dáng rộng giúp tôn lên đôi chân thon gọn ẢNH: @HYEMIN04_

Áo nỉ xám phom rộng với chất liệu dày vừa giữ được độ đứng cần thiết, giúp tổng thể không bị xuề xòa. Quần shorts đồng bộ về tông màu tạo cảm giác liền mạch, đồng thời giữ cho phần thân dưới gọn gàng, điểm nhấn đến từ chiếc túi đeo chéo gam hồng nhạt, mang lại sự mềm mại và nữ tính cho bảng màu trung tính.

Phương Anh Đào lựa chọn sự thoải mái với set trang phục áo nỉ và quần shorts đồng màu, đơn giản nhưng vẫn thoải mái khi xuống phố ẢNH: @PHUONGANHDAO.DAO

Áo nỉ trắng dáng rộng tạo cảm giác êm ái và nhẹ nhàng, trong khi họa tiết in trung tâm đóng vai trò làm điểm nhấn rõ ràng nhưng không lấn át tổng thể. Quần shorts denim xanh đậm giữ phom gọn, đôi tất cao cổ phối sọc cùng giày thể thao sáng màu tạo nên nhịp chuyển động linh hoạt, khiến bản phối vừa gần gũi vừa chỉn chu.

Năng động nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch khi kết hợp áo nỉ trắng và quần shorts xanh denim ấn tượng ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Áo nỉ đen phom rộng trở thành lớp nền mạnh mẽ cho tổng thể. Bề mặt trơn màu của áo giúp bản phối giữ được sự gọn gàng dù là phom oversized. Quần shorts tối màu đi cùng quần tất mỏng tạo cảm giác liền mạch cho phần thân dưới, đồng thời tăng độ sắc nét cho diện mạo. Mũ lưỡi trai, dây chuyền kim loại mảnh và túi xách gam vàng xuất hiện như những điểm nhấn thị giác, trong khi đôi giày đế cứng hoàn thiện hình ảnh cá tính.

Trang phục all-black luôn đem lại sự gợi cảm và bí ẩn khó cưỡng cho bản phối áo nỉ và quần shorts ẢNH: @TRHNHUW_

Những chiếc áo nỉ đơn sắc phom suông với chất liệu nhẹ tạo nên bề mặt thị giác êm dịu. Với họa tiết là những dòng chữ in trên áo đủ để gợi điểm nhấn, không phá vỡ sự hài hòa chung. Quần shorts đồng màu với áo giúp phần thân dưới gọn gàng và cân bằng với dáng áo rộng.

Tất cao cổ kẻ sọc cùng giày thể thao sáng màu hoàn thiện diện mạo trẻ trung cho các hoạt động thường ngày ẢNH: CHACHING

Với những ngày lười phối đồ, lựa chọn set trang phục tone sur tone luôn là chân ái với các cô nàng ẢNH: OUTERITY

Tinh thần casual được thể hiện qua cách xử lý phom dáng rõ ràng và bảng màu trung tính. Áo nỉ trắng ngà phom suông với chất vải dày vừa mang lại độ êm và sự đứng phom cho trang phục. Quần shorts kaki gam be giữ phom gọn, độ dài trên gối giúp cân bằng dáng áo rộng và tạo cảm giác thoáng nhẹ. Giày thể thao trắng tối giản hoàn thiện diện mạo năng động, phù hợp cho những chuyển động linh hoạt hằng ngày.

Tinh thần casual được tôn lên khi kết hợp các màu trung tính trong trang phục đời thường ẢNH: YODY

Giữa những chuyển động thời tiết khó đoán, áo nỉ kết hợp quần shorts trở thành một tuyên ngôn thầm lặng về sự linh hoạt trong tư duy mặc. Chính cách dung hòa ấy giúp bản phối giữ được tính ứng dụng cao, đồng thời mở ra một không gian tự do hơn cho thời trang thường nhật.