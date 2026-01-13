  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo nỉ phối quần shorts tạo bản phối ‘trái mùa’ đầy ngẫu hứng

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
13/01/2026 18:00 GMT+7

Giữa những ngày thời tiết khó đoán, áo nỉ phối quần shorts xuất hiện như một lựa chọn ‘trái mùa’ đầy ngẫu hứng nhưng lại rất hợp lý. Sự kết hợp tưởng chừng đối lập giữa ấm áp và thoáng nhẹ không chỉ mang đến cảm giác thoải mái, mà còn phản ánh cách người mặc linh hoạt thích nghi với nhịp sống hiện đại.

Chiếc áo nỉ gam xám nhạt phom rộng đóng vai trò như lớp nền trung tính cho toàn bộ bản phối. Chất vải mềm, độ dày vừa phải giúp giữ ấm nhẹ nhưng không tạo cảm giác nặng nề. Phần tay áo buông lơi mang lại sự thư thái trong từng chuyển động, khiến tổng thể trở nên tự nhiên và gần gũi. Khi kết hợp cùng quần shorts dáng ngắn có chất liệu đứng phom, cạp vừa vặn, tỷ lệ giữa phần thân trên rộng rãi và phần thân dưới gọn gàng được cân chỉnh khéo léo.

Áo nỉ phối quần shorts tạo bản phối ‘trái mùa’ đầy ngẫu hứng - Ảnh 1.

Xuống phố cá tính với set trang phục áo nỉ xám giữ ấm, trong khi quần shorts lại tôn lên nét cá tính

ẢNH: @ELHT.25

Chiếc áo nỉ phom rộng tông sáng với bề mặt dày dặn mang lại cảm giác thoải mái, trong khi họa tiết in phía trước xuất hiện vừa đủ để tạo điểm nhấn. Quần shorts dáng ngắn gọn gàng giữ cho tổng thể không bị nặng phần thân trên. Kính râm dáng nhỏ cùng tất cao cổ phối giày thể thao màu sáng tạo nên sắc thái hiện đại mà không phô trương.

Áo nỉ phối quần shorts tạo bản phối ‘trái mùa’ đầy ngẫu hứng - Ảnh 2.

Phong cách giấu quần được ưa chuộng với những chiếc áo nỉ dáng rộng giúp tôn lên đôi chân thon gọn

ẢNH: @HYEMIN04_

Áo nỉ xám phom rộng với chất liệu dày vừa giữ được độ đứng cần thiết, giúp tổng thể không bị xuề xòa. Quần shorts đồng bộ về tông màu tạo cảm giác liền mạch, đồng thời giữ cho phần thân dưới gọn gàng, điểm nhấn đến từ chiếc túi đeo chéo gam hồng nhạt, mang lại sự mềm mại và nữ tính cho bảng màu trung tính.

Áo nỉ phối quần shorts tạo bản phối ‘trái mùa’ đầy ngẫu hứng - Ảnh 3.

Phương Anh Đào lựa chọn sự thoải mái với set trang phục áo nỉ và quần shorts đồng màu, đơn giản nhưng vẫn thoải mái khi xuống phố

ẢNH: @PHUONGANHDAO.DAO

Áo nỉ trắng dáng rộng tạo cảm giác êm ái và nhẹ nhàng, trong khi họa tiết in trung tâm đóng vai trò làm điểm nhấn rõ ràng nhưng không lấn át tổng thể. Quần shorts denim xanh đậm giữ phom gọn, đôi tất cao cổ phối sọc cùng giày thể thao sáng màu tạo nên nhịp chuyển động linh hoạt, khiến bản phối vừa gần gũi vừa chỉn chu.

Áo nỉ phối quần shorts tạo bản phối ‘trái mùa’ đầy ngẫu hứng - Ảnh 4.

Năng động nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch khi kết hợp áo nỉ trắng và quần shorts xanh denim ấn tượng

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Áo nỉ đen phom rộng trở thành lớp nền mạnh mẽ cho tổng thể. Bề mặt trơn màu của áo giúp bản phối giữ được sự gọn gàng dù là phom oversized. Quần shorts tối màu đi cùng quần tất mỏng tạo cảm giác liền mạch cho phần thân dưới, đồng thời tăng độ sắc nét cho diện mạo. Mũ lưỡi trai, dây chuyền kim loại mảnh và túi xách gam vàng xuất hiện như những điểm nhấn thị giác, trong khi đôi giày đế cứng hoàn thiện hình ảnh cá tính.

Áo nỉ phối quần shorts tạo bản phối ‘trái mùa’ đầy ngẫu hứng - Ảnh 5.

Trang phục all-black luôn đem lại sự gợi cảm và bí ẩn khó cưỡng cho bản phối áo nỉ và quần shorts

ẢNH: @TRHNHUW_

Những chiếc áo nỉ đơn sắc phom suông với chất liệu nhẹ tạo nên bề mặt thị giác êm dịu. Với họa tiết là những dòng chữ in trên áo đủ để gợi điểm nhấn, không phá vỡ sự hài hòa chung. Quần shorts đồng màu với áo giúp phần thân dưới gọn gàng và cân bằng với dáng áo rộng. 

Áo nỉ phối quần shorts tạo bản phối ‘trái mùa’ đầy ngẫu hứng - Ảnh 6.

Tất cao cổ kẻ sọc cùng giày thể thao sáng màu hoàn thiện diện mạo trẻ trung cho các hoạt động thường ngày

ẢNH: CHACHING

Áo nỉ phối quần shorts tạo bản phối ‘trái mùa’ đầy ngẫu hứng - Ảnh 7.

Với những ngày lười phối đồ, lựa chọn set trang phục tone sur tone luôn là chân ái với các cô nàng

ẢNH: OUTERITY

Tinh thần casual được thể hiện qua cách xử lý phom dáng rõ ràng và bảng màu trung tính. Áo nỉ trắng ngà phom suông với chất vải dày vừa mang lại độ êm và sự đứng phom cho trang phục. Quần shorts kaki gam be giữ phom gọn, độ dài trên gối giúp cân bằng dáng áo rộng và tạo cảm giác thoáng nhẹ. Giày thể thao trắng tối giản hoàn thiện diện mạo năng động, phù hợp cho những chuyển động linh hoạt hằng ngày.

Áo nỉ phối quần shorts tạo bản phối ‘trái mùa’ đầy ngẫu hứng - Ảnh 8.

Tinh thần casual được tôn lên khi kết hợp các màu trung tính trong trang phục đời thường

ẢNH: YODY

Giữa những chuyển động thời tiết khó đoán, áo nỉ kết hợp quần shorts trở thành một tuyên ngôn thầm lặng về sự linh hoạt trong tư duy mặc. Chính cách dung hòa ấy giúp bản phối giữ được tính ứng dụng cao, đồng thời mở ra một không gian tự do hơn cho thời trang thường nhật.

quần shorts Áo nỉ giày thể thao trang phục mùa đông áo oversized

Bài viết khác

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc

Áo khoác jean, áo da... cách mặc có gu, chinh phục tiết trời lạnh cuối đông

Áo khoác jean, áo da... cách mặc có gu, chinh phục tiết trời lạnh cuối đông

Duyên dáng, nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang

Duyên dáng, nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương

Tô điểm cho phong cách thường nhật với áo và khăn bandana

Tô điểm cho phong cách thường nhật với áo và khăn bandana

Gam màu không thể thiếu vào mùa đông, giúp nàng thể hiện cá tính riêng

Gam màu không thể thiếu vào mùa đông, giúp nàng thể hiện cá tính riêng

Áo tank top, áo hai dây dáng ôm mang đến vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại

Áo tank top, áo hai dây dáng ôm mang đến vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại

Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ

Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top