Áo sơ mi kết hợp quần denim tạo nên bản phối cuốn hút ngày đầu hè

Trong những ngày đầu hè đầy nắng, những bản phối đơn giản nhưng tinh tế luôn trở thành lựa chọn được nhiều cô gái yêu thích. Sự kết hợp giữa áo sơ mi thanh lịch và quần denim năng động mang đến vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa cuốn hút, giúp nàng dễ dàng thể hiện phong cách riêng mà vẫn giữ được nét chỉn chu cần thiết. Không quá cầu kỳ trong cách phối đồ, set trang phục này vẫn đủ sức tạo nên diện mạo nổi bật, phù hợp cho nhiều dịp từ dạo phố, gặp gỡ bạn bè cho đến những buổi hẹn nhẹ nhàng.

Nàng có gu phong cách tối giản chắc chắn sẽ yêu thích bản phối giữa áo sơ mi trắng và quần denim bởi vẻ đẹp tinh gọn nhưng vẫn rất cuốn hút. Chiếc áo sơ mi dáng rộng mang lại cảm giác phóng khoáng, kết hợp cùng cổ áo truyền thống và túi ngực lớn giúp thiết kế trở nên hiện đại, bớt đi sự cứng nhắc thường thấy của sơ mi công sở ẢNH: @URASSAYAS

Chất vải mềm mại, có độ rũ nhẹ tạo nên vẻ thanh lịch và gọn gàng cho tổng thể. Khi đi cùng quần denim xanh sáng được mài nhẹ, trang phục trở nên trẻ trung và hài hòa hơn về màu sắc. Dáng quần cạp cao với ống đứng giúp tôn dáng, tạo tỷ lệ cơ thể cân đối và kéo dài đôi chân. Sự kết hợp giữa sắc trắng tinh khôi và xanh denim dịu mắt mang lại diện mạo tự nhiên nhưng vẫn thời thượng, đồng thời phản ánh xu hướng thời trang hiện đại đề cao sự thoải mái và tính ứng dụng, giúp nàng dễ dàng diện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Nếu yêu thích phong cách thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung, nàng có thể lựa chọn bản phối giữa áo sơ mi trắng và quần denim tối màu. Sắc trắng tinh khôi kết hợp cùng gam xanh đậm tạo nên sự tương phản hài hòa, giúp diện mạo của nàng trở nên gọn gàng và nổi bật ẢNH: @YOKO

Thiết kế cổ áo xẻ nhẹ mang lại cảm giác mềm mại, giảm bớt nét nghiêm túc thường thấy của sơ mi, đồng thời tôn lên vẻ nữ tính tự nhiên cho nàng. Khi kết hợp với quần denim tối màu, chất liệu khỏe khoắn giúp cân bằng tổng thể, mang đến vẻ ngoài vừa tinh tế vừa năng động. Với dáng quần cạp cao nàng có thể dùng cách sơ vin gọn gàng còn giúp định hình vòng eo, tạo tỷ lệ cơ thể cân đối để nàng trông cao ráo và thanh thoát hơn, đồng thời thể hiện xu hướng thời trang hiện đại đề cao những món đồ cơ bản nhưng có tính ứng dụng cao.

Bản phối áo sơ mi trắng và quần jeans ống rộng mang đến sự giao thoa giữa nét thanh lịch và phong cách cá tính. Chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng với chất vải mềm nhẹ tạo cảm giác phóng khoáng, giúp cân bằng lại thiết kế nổi bật của quần denim ẢNH: @MMIUNATSHAA

Điểm nhấn nằm ở quần jeans ống rộng gam xanh đậm với hiệu ứng mài nhẹ cùng các chi tiết trang trí dọc ống, mang lại vẻ bụi bặm và trẻ trung. Khi nàng khoác hờ áo sơ mi bên ngoài áo tank top ôm sát, tổng thể trang phục trở nên có chiều sâu và năng động hơn. Sự kết hợp này thể hiện rõ xu hướng thời trang hiện đại ưa chuộng trang phục dáng rộng và cách phối nhiều lớp, vừa thoải mái vừa thể hiện cá tính riêng.

Bản phối giữa áo sơ mi và quần jeans trắng mang đến vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung, tươi mới. Khi nàng chọn áo sơ mi sắc hồng và sơ vin gọn gàng cùng quần jeans trắng cạp cao, tổng thể trang phục trở nên hài hòa và tôn dáng hơn ẢNH: @URASSAYAS

Sắc trắng của quần đóng vai trò làm nền, giúp tông hồng của áo nổi bật và tạo cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính. Để tăng chiều sâu cho trang phục, nàng có thể khoác thêm áo dáng sơ mi hoặc áo blazer bên ngoài, đồng thời nhấn nhá bằng một chiếc thắt lưng tối màu để tạo điểm phân chia tỷ lệ cơ thể. Quần jeans ống suông hoặc ống rộng không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn giúp kéo dài đôi chân, trong khi áo sơ mi giữ vai trò tạo nên nét chỉn chu, phản ánh xu hướng thời trang hiện đại ưa chuộng những món đồ cơ bản nhưng linh hoạt và dễ ứng dụng.

Nàng kết hợp giữa áo sơ mi ca rô và quần denim ống rộng mang đậm tinh thần thời trang hoài cổ pha lẫn nét năng động hiện đại. Chiếc áo sơ mi dáng rộng với họa tiết ca rô tông cam, vàng và nâu gợi cảm giác ấm áp, tạo điểm nhấn nổi bật cho tổng thể ẢNH: @FAYE

Khi nàng mặc buông vài cúc áo và phối cùng áo thun trắng bên trong, trang phục trở nên nhẹ nhàng và phóng khoáng hơn. Kết hợp với quần denim xanh dáng ống rộng cạp cao, tổng thể vừa cân đối vừa giúp đôi chân trông dài hơn, đồng thời giữ được nét khỏe khoắn đặc trưng của chất liệu denim. Những phụ kiện như túi da lộn tông nâu và giày thể thao cùng gam màu giúp liên kết màu sắc hài hòa, làm nổi bật phong cách đường phố pha chút hoài cổ.

Bản phối giữa áo sơ mi xanh nhạt và quần denim tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn thoải mái, mang hơi hướng thời trang hoài cổ. Chiếc áo sơ mi dáng vừa vặn với gam xanh dịu mắt giúp gương mặt trông tươi sáng hơn, đồng thời giữ được nét chỉn chu cho tổng thể ẢNH: @JANEYHHHOUSE

Khi sơ vin cùng quần denim cạp cao màu xám bạc có hiệu ứng mài nhẹ, trang phục trở nên gọn gàng và tôn dáng hơn, đồng thời mang lại nét bụi bặm đặc trưng của chất liệu denim. Sự kết hợp này càng nổi bật khi nàng khoác thêm cardigan dáng rộng tông nâu ấm, tạo cảm giác mềm mại và giúp trang phục có chiều sâu nhờ cách phối nhiều lớp. Bản phối này phản ánh xu hướng thời trang hiện đại ưa chuộng các gam màu trầm ấm cùng những món đồ cơ bản như áo sơ mi và quần jeans, vừa dễ mặc vừa giữ được vẻ thanh lịch, trẻ trung.

Bản phối giữa áo sơ mi xanh nhạt và quần jeans ống rộng mang đến diện mạo hiện đại, pha chút vẻ tri thức nhưng vẫn phóng khoáng ẢNH: @JANEYHHHOUSE

Chiếc áo sơ mi dáng vừa vặn với tông xanh dịu mắt tạo cảm giác thanh lịch, khi sơ vin gọn gàng giúp tổng thể trở nên chỉn chu hơn. Kết hợp cùng quần jeans cạp cao ống rộng với hiệu ứng mài nhẹ, trang phục không chỉ tôn dáng mà còn mang lại nét trẻ trung, năng động đặc trưng của denim. Khi nàng khoác thêm áo khoác lửng bên ngoài, tỷ lệ trang phục trở nên cân đối hơn và giúp vòng eo được nhấn rõ.

Sự kết hợp này phản ánh xu hướng thời trang hiện đại ưa chuộng cách phối nhiều lớp cùng phong cách denim đồng điệu, vừa thoải mái vừa thể hiện gu thẩm mỹ cá tính ẢNH: @JANEYHHHOUSE

Áo sơ mi kết hợp quần denim mang đến cho nàng vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung, năng động trong những ngày đầu hè. Chỉ với hai món đồ quen thuộc, nàng đã có thể tạo nên bản phối đơn giản, dễ mặc nhưng vẫn cuốn hút và phù hợp trong nhiều hoàn cảnh.