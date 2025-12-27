Áo sơ mi thanh lịch không bao giờ lỗi mốt

Vào mùa đông, đặc biệt là trong những ngày lễ, áo sơ mi lụa hoặc áo sơ mi có ve áo trở thành nền tảng tinh tế để xây dựng một diện mạo mới.
Mặc áo sơ mi ngay cả trong mùa đông
Thời tiết mùa đông có thể "gây áp lực" lớn lên tủ quần áo của bạn và chỉ những món đồ phù hợp nhất mới có thể trụ vững. Những kiểu áo sơ mi thanh lịch vượt qua được thử thách một cách bất ngờ này lại là những chiếc áo làm từ lụa hoặc satin mềm mại, với cấu trúc nhẹ nhàng giúp dễ dàng phối lớp, tạo độ phồng chỉ ở những nơi cần thiết. Vì vậy, cổ áo trở thành tâm điểm: cổ áo thắt nơ lỏng, cổ áo tích hợp khăn quàng cổ, hoặc kiểu cổ chữ V vẫn giữ được vẻ gọn gàng ngay cả khi mặc dưới áo khoác. Áo sơ mi có cổ tay áo nổi bật và tay áo hơi rộng cũng rất phù hợp, giữ được vẻ cân đối khi kết hợp với áo blazer may đo và áo khoác có cấu trúc. Về màu sắc, trắng bơ, trắng ngà và đỏ sâm panh là những màu linh hoạt nhất, nhưng đối với buổi tối, màu đen, đỏ tía và nâu ấm cũng rất được ưa chuộng.
Cách phối đồ với áo sơ mi ngay cả trong thời tiết lạnh
Áo sơ mi không nên mặc riêng vào mùa đông, mà nên được mặc như một lớp áo trong. Ban ngày, nó rất phù hợp khi mặc bên trong áo blazer, bộ vest may đo hoặc áo khoác vải tweed, kết hợp với quần ống rộng hoặc chân váy midi. Vào buổi tối, đặc biệt là trong các bữa tiệc, nó có thể thay thế vest nếu được mặc ngoài một bộ trang phục có cấu trúc: áo blazer tối màu, áo khoác dài và giày bóng. Trong những kiểu phối đồ thành công nhất, ve áo nên được để lỏng, không quá bó sát, hoặc đối với những kiểu áo rộng thùng thình, nên được để lộ rõ. Để tăng sự thoải mái về nhiệt độ mà vẫn giữ được vẻ ngoài lịch sự, có thể mặc thêm áo hai dây mỏng bằng lụa hoặc len nhẹ bên trong áo sơ mi.