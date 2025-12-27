  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo sơ mi thanh lịch không bao giờ lỗi mốt

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
27/12/2025 14:00 GMT+7

Dù là chất liệu lụa hay có ve áo, áo sơ mi đều có thể được mặc nhiều lớp và dễ dàng chuyển đổi qua các mùa. Dưới đây là cách chọn kiểu dáng phù hợp và phối đồ cùng áo sơ mi trong những ngày lạnh.

Vào mùa đông, đặc biệt là trong những ngày lễ, áo sơ mi lụa hoặc áo sơ mi có ve áo trở thành nền tảng tinh tế để xây dựng một diện mạo mới. 

Mặc áo sơ mi ngay cả trong mùa đông

Áo sơ mi thanh lịch không bao giờ lỗi mốt- Ảnh 1.

Dua Lipa lựa chọn họa tiết monogram của Gucci cho toàn bộ trang phục với chân váy midi cùng họa tiết và cả đôi bốt cổ ngắn có logo

ẢNH: @DUA LIPA

Áo sơ mi thanh lịch không bao giờ lỗi mốt- Ảnh 2.

Lấy cảm hứng từ phong cách đường phố, với một trong những màu sắc thời thượng nhất mùa này, màu đỏ tía

ẢNH: @GASTROCHIC

Áo sơ mi thanh lịch không bao giờ lỗi mốt- Ảnh 3.

Từ phong cách đường phố, áo sơ mi lụa rời khỏi phòng ngủ và được phối cùng chân váy ngắn có màu sắc tương phản

ẢNH: @DESPI_NAKA

Thời tiết mùa đông có thể "gây áp lực" lớn lên tủ quần áo của bạn và chỉ những món đồ phù hợp nhất mới có thể trụ vững. Những kiểu áo sơ mi thanh lịch vượt qua được thử thách một cách bất ngờ này lại là những chiếc áo làm từ lụa hoặc satin mềm mại, với cấu trúc nhẹ nhàng giúp dễ dàng phối lớp, tạo độ phồng chỉ ở những nơi cần thiết. Vì vậy, cổ áo trở thành tâm điểm: cổ áo thắt nơ lỏng, cổ áo tích hợp khăn quàng cổ, hoặc kiểu cổ chữ V vẫn giữ được vẻ gọn gàng ngay cả khi mặc dưới áo khoác. Áo sơ mi có cổ tay áo nổi bật và tay áo hơi rộng cũng rất phù hợp, giữ được vẻ cân đối khi kết hợp với áo blazer may đo và áo khoác có cấu trúc. Về màu sắc, trắng bơ, trắng ngà và đỏ sâm panh là những màu linh hoạt nhất, nhưng đối với buổi tối, màu đen, đỏ tía và nâu ấm cũng rất được ưa chuộng.

Cách phối đồ với áo sơ mi ngay cả trong thời tiết lạnh

Áo sơ mi thanh lịch không bao giờ lỗi mốt- Ảnh 4.

Áo sơ mi được mặc bên trong những chiếc áo blazer được cắt may khéo léo, áo vest mỏng hoặc áo khoác dày, duy trì sự hiện diện kín đáo nhưng vẫn dễ nhận biết

ẢNH: @SOLANGEFRANKLIN

Áo sơ mi thanh lịch không bao giờ lỗi mốt- Ảnh 5.

Dakota Johnson mặc áo sơ mi lụa trắng tay ngắn với quần satin đen và giày lười

ẢNH: @DAKOTA JOHNSON

Áo sơ mi thanh lịch không bao giờ lỗi mốt- Ảnh 6.

Bộ đồ màu nâu, phối với quần tây màu xám, thắt lưng và bốt cổ thấp, cũng thích hợp cho ban ngày

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Áo sơ mi thanh lịch không bao giờ lỗi mốt- Ảnh 7.

Không cài cúc, chất liệu satin hồng, cực kỳ nữ tính; phối cùng áo khoác xám may đo và chân váy ngắn màu nâu

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Áo sơ mi không nên mặc riêng vào mùa đông, mà nên được mặc như một lớp áo trong. Ban ngày, nó rất phù hợp khi mặc bên trong áo blazer, bộ vest may đo hoặc áo khoác vải tweed, kết hợp với quần ống rộng hoặc chân váy midi. Vào buổi tối, đặc biệt là trong các bữa tiệc, nó có thể thay thế vest nếu được mặc ngoài một bộ trang phục có cấu trúc: áo blazer tối màu, áo khoác dài và giày bóng. Trong những kiểu phối đồ thành công nhất, ve áo nên được để lỏng, không quá bó sát, hoặc đối với những kiểu áo rộng thùng thình, nên được để lộ rõ. Để tăng sự thoải mái về nhiệt độ mà vẫn giữ được vẻ ngoài lịch sự, có thể mặc thêm áo hai dây mỏng bằng lụa hoặc len nhẹ bên trong áo sơ mi.


Áo sơ mi áo sơ mi lụa Mùa Thu Đông trang phục mùa đông

Bài viết khác

Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này

Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này

Cuối đông, thời điểm tuyệt nhất để diện áo khoác da, chân váy da

Cuối đông, thời điểm tuyệt nhất để diện áo khoác da, chân váy da

Đây là kiểu áo len làm nên phong cách mùa lạnh

Đây là kiểu áo len làm nên phong cách mùa lạnh

Sức hút từ sự mộc mạc của những chiếc túi tote hiện đại

Sức hút từ sự mộc mạc của những chiếc túi tote hiện đại

Chút hoài niệm tinh tế cho những ngày xuống phố với họa tiết chấm bi

Chút hoài niệm tinh tế cho những ngày xuống phố với họa tiết chấm bi

Sức hút duyên dáng từ chân váy xếp ly mùa này

Sức hút duyên dáng từ chân váy xếp ly mùa này

Khi áo dài truyền thống khoác lên 'hơi thở' đương đại

Khi áo dài truyền thống khoác lên 'hơi thở' đương đại

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top