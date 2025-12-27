Áo sơ mi thanh lịch không bao giờ lỗi mốt

Vào mùa đông, đặc biệt là trong những ngày lễ, áo sơ mi lụa hoặc áo sơ mi có ve áo trở thành nền tảng tinh tế để xây dựng một diện mạo mới.

Mặc áo sơ mi ngay cả trong mùa đông

Dua Lipa lựa chọn họa tiết monogram của Gucci cho toàn bộ trang phục với chân váy midi cùng họa tiết và cả đôi bốt cổ ngắn có logo ẢNH: @DUA LIPA

Lấy cảm hứng từ phong cách đường phố, với một trong những màu sắc thời thượng nhất mùa này, màu đỏ tía ẢNH: @GASTROCHIC

Từ phong cách đường phố, áo sơ mi lụa rời khỏi phòng ngủ và được phối cùng chân váy ngắn có màu sắc tương phản ẢNH: @DESPI_NAKA

Thời tiết mùa đông có thể "gây áp lực" lớn lên tủ quần áo của bạn và chỉ những món đồ phù hợp nhất mới có thể trụ vững. Những kiểu áo sơ mi thanh lịch vượt qua được thử thách một cách bất ngờ này lại là những chiếc áo làm từ lụa hoặc satin mềm mại, với cấu trúc nhẹ nhàng giúp dễ dàng phối lớp, tạo độ phồng chỉ ở những nơi cần thiết. Vì vậy, cổ áo trở thành tâm điểm: cổ áo thắt nơ lỏng, cổ áo tích hợp khăn quàng cổ, hoặc kiểu cổ chữ V vẫn giữ được vẻ gọn gàng ngay cả khi mặc dưới áo khoác. Áo sơ mi có cổ tay áo nổi bật và tay áo hơi rộng cũng rất phù hợp, giữ được vẻ cân đối khi kết hợp với áo blazer may đo và áo khoác có cấu trúc. Về màu sắc, trắng bơ, trắng ngà và đỏ sâm panh là những màu linh hoạt nhất, nhưng đối với buổi tối, màu đen, đỏ tía và nâu ấm cũng rất được ưa chuộng.

Cách phối đồ với áo sơ mi ngay cả trong thời tiết lạnh

Áo sơ mi được mặc bên trong những chiếc áo blazer được cắt may khéo léo, áo vest mỏng hoặc áo khoác dày, duy trì sự hiện diện kín đáo nhưng vẫn dễ nhận biết ẢNH: @SOLANGEFRANKLIN

Dakota Johnson mặc áo sơ mi lụa trắng tay ngắn với quần satin đen và giày lười ẢNH: @DAKOTA JOHNSON

Bộ đồ màu nâu, phối với quần tây màu xám, thắt lưng và bốt cổ thấp, cũng thích hợp cho ban ngày ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Không cài cúc, chất liệu satin hồng, cực kỳ nữ tính; phối cùng áo khoác xám may đo và chân váy ngắn màu nâu ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Áo sơ mi không nên mặc riêng vào mùa đông, mà nên được mặc như một lớp áo trong. Ban ngày, nó rất phù hợp khi mặc bên trong áo blazer, bộ vest may đo hoặc áo khoác vải tweed, kết hợp với quần ống rộng hoặc chân váy midi. Vào buổi tối, đặc biệt là trong các bữa tiệc, nó có thể thay thế vest nếu được mặc ngoài một bộ trang phục có cấu trúc: áo blazer tối màu, áo khoác dài và giày bóng. Trong những kiểu phối đồ thành công nhất, ve áo nên được để lỏng, không quá bó sát, hoặc đối với những kiểu áo rộng thùng thình, nên được để lộ rõ. Để tăng sự thoải mái về nhiệt độ mà vẫn giữ được vẻ ngoài lịch sự, có thể mặc thêm áo hai dây mỏng bằng lụa hoặc len nhẹ bên trong áo sơ mi.



