Áo vạt chéo, điểm nhấn phá cách khoe trọn vòng eo

Không còn là món đồ cơ bản, áo vạt chéo với những đường cắt xéo đã tái định nghĩa vẻ đẹp thường ngày.

Thiết kế trễ vai kết hợp cùng vạt áo nhọn là lựa chọn lý tưởng dành cho những cô nàng yêu vẻ đẹp gợi cảm nhưng không phô trương ẢNH: ELISE

Có thể lựa chọn một chiếc áo len dài tay màu nâu đậm gây ấn tượng với phần vạt nhọn bất đối xứng được xử lý khéo léo, tạo hiệu ứng thị giác kéo dài thân trên. Phần trễ vai nhẹ nhàng để lộ xương quai xanh, mang lại cảm giác nữ tính và quyến rũ vừa đủ.

Với những cô nàng theo đuổi phong cách tối giản nhưng vẫn muốn tạo dấu ấn, áo trễ vai vạt chéo là lựa chọn không thể bỏ qua ẢNH: SAGVA CLUB

Chiếc áo dài tay màu nâu sẫm ôm sát cơ thể, nổi bật với phần vạt chéo tạo thành góc nhọn sắc nét ngay trước thân áo, giúp vòng eo trông thon gọn hơn rõ rệt. Thiết kế để lộ một bên vai mang đến nét quyến rũ hiện đại, không quá cầu kỳ nhưng đầy cuốn hút.

Không chỉ dừng lại ở trang phục thường ngày, áo vạt chéo còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong những thiết kế dạ hội cao cấp ẢNH: MÂY BOUTIQUE

Set đồ lụa màu hồng phấn mang đến hình ảnh thướt tha, nữ tính với phần áo lệch vai được tạo hình xếp nếp tinh xảo. Điểm nhấn nằm ở dải lụa mềm mại buông dài kết hợp cùng vạt chéo cuối áo, khéo léo tôn lên đường cong cơ thể. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi tiệc tối, nơi nàng muốn xuất hiện với vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật.

Với những tín đồ của phong cách basic, áo thun trắng vạt chéo chính là cách làm mới tủ đồ quen thuộc ẢNH: ANDO CLOTHING

Thiết kế cổ tròn, tay cộc giữ nguyên tinh thần tối giản, trong khi phần thân áo được kéo dài và cắt xéo sang một bên tạo thành vạt nhọn bất đối xứng đầy hiện đại. Khi phối cùng quần ống rộng màu đen và túi xách da đồng điệu, set đồ tạo nên sự tương phản màu sắc kinh điển nhưng không hề nhàm chán.

Những chiếc áo cổ yếm màu xanh nhạt với thiết kế vạt nhọn xéo được nhấn nhá bằng chi tiết bèo nhún nhẹ nhàng mang đến hình ảnh nữ tính nhưng không kém phần hiện đại ẢNH: MARC

Phom áo ôm vừa vặn ở phần trên giúp khoe trọn bờ vai và xương quai xanh, trong khi phần vạt nhọn tạo điểm rơi thị giác ở vòng eo. Khi kết hợp cùng quần ống rộng màu trắng kem xếp ly nhẹ và túi xách hộp cùng tông, tổng thể trang phục trở nên hài hòa, thích hợp cho những buổi dạo phố nhẹ nhàng.

Họa tiết kẻ sọc ngang xám - đen mang đến cảm giác trẻ trung, trong khi đường cắt vạt nhọn bất đối xứng lại tạo nên nét phá cách đầy tinh tế ẢNH: LAMIA DESIGN

Chiếc áo tay lỡ, cổ thuyền rộng giúp tổng thể thêm phần thoải mái, dễ mặc. Khi phối cùng chân váy xòe dài màu đen trơn, sự đối lập giữa họa tiết và phom dáng được dung hòa khéo léo, tạo nên diện mạo vừa năng động vừa thanh lịch, phù hợp cho môi trường công sở sáng tạo hoặc những buổi gặp gỡ cuối ngày.

Không còn khô cứng như những thiết kế truyền thống, áo sơ mi vạt nhọn mang đến hình ảnh công sở hiện đại và cá tính hơn ẢNH: JOHN HENRY

Chiếc áo không tay màu đen với họa tiết sọc chìm được nhấn nhá bằng chi tiết vạt chéo ở thân dưới, tạo thành hình vạt nhọn sắc sảo. Kết hợp cùng quần tây trắng ống suông, sự tương phản màu sắc giúp tổng thể trở nên nổi bật mà vẫn giữ được nét chuyên nghiệp, lựa chọn lý tưởng cho những ngày làm việc cần sự chỉn chu nhưng không đơn điệu.

Áo vạt chéo họa tiết là tuyên ngôn cá tính rõ ràng ẢNH: LYCO

Thiết kế cánh dơi suông rộng với họa tiết hình khối và đường chéo phối màu nâu, kem, đen tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Phần vạt áo cắt bất đối xứng thành góc nhọn phía trước giúp tổng thể thêm sắc sảo.