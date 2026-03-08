Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'

Lấy cảm hứng từ hình tượng 'bông hồng thép', bộ sưu tập (BST) áo dài 'Hương thời gian' được xây dựng như một câu chuyện về hành trình của người phụ nữ qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, được thể hiện qua 4 gam màu chủ đạo.
Tôn vinh hình ảnh 'bông hồng thép' qua áo dài
Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam mà còn là biểu tượng của bản sắc văn hóa, sự duyên dáng, thanh lịch và lòng tự tôn dân tộc, là quốc phục, là trang phục chính thức trong nhiều nghi lễ, hoạt động văn hóa - xã hội.
BST được xây dựng như một câu chuyện về hành trình của người phụ nữ qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, được thể hiện qua 4 tông màu chủ đạo.
NTK Phương Hoa cho biết, “bông hồng thép” không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, mà còn là vẻ đẹp của sự cân bằng giữa nội tâm và bản lĩnh.
Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập không chỉ là một tà áo dài, mà còn là một lát cắt hành trình của người phụ nữ, từ thanh xuân rực rỡ đến vẻ đẹp đằm thắm theo thời gian. NTK Trần Phương Hoa mong muốn qua bộ sưu tập này góp phần tôn vinh áo dài Việt Nam, đồng thời khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, năng động, tài năng và giàu bản lĩnh.