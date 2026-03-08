  • An Giang
Thời trang 24/7

Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
08/03/2026 14:27 GMT+7

Lấy cảm hứng từ hình tượng 'bông hồng thép', bộ sưu tập (BST) áo dài 'Hương thời gian' được xây dựng như một câu chuyện về hành trình của người phụ nữ qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, được thể hiện qua 4 gam màu chủ đạo.

Tôn vinh hình ảnh 'bông hồng thép' qua áo dài

Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam mà còn là biểu tượng của bản sắc văn hóa, sự duyên dáng, thanh lịch và lòng tự tôn dân tộc, là quốc phục, là trang phục chính thức trong nhiều nghi lễ, hoạt động văn hóa - xã hội.

Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'- Ảnh 1.

Lấy cảm hứng từ hình tượng “bông hồng thép”, BST áo dài Hương thời gian của NTK Trần Phương Hoa vừa được giới thiệu tại chương trình Phong thái phái đẹp - Tự tin tỏa sáng do Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức nhân dịp 8.3

ẢNH: NẮNG MEDIA - ELEVEN S

BST được xây dựng như một câu chuyện về hành trình của người phụ nữ qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, được thể hiện qua 4 tông màu chủ đạo.

Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'- Ảnh 2.

Màu xanh - mầm sống mở đầu BST, tượng trưng cho tuổi trẻ, cho khát vọng và nguồn năng lượng tươi mới của những người phụ nữ đang bắt đầu hành trình khẳng định bản thân

ẢNH: NẮNG MEDIA - ELEVEN S

Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'- Ảnh 3.

BST được ví như một hành trình nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam hiện đại: vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, đặc biệt trong ngành "thép" này

ẢNH: NẮNG MEDIA - ELEVEN S

NTK Phương Hoa cho biết, “bông hồng thép” không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, mà còn là vẻ đẹp của sự cân bằng giữa nội tâm và bản lĩnh.

Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'- Ảnh 4.

Màu trắng như gợi lại ký ức, tông màu gợi nhắc những năm tháng lắng đọng của cuộc đời, nơi vẻ đẹp của người phụ nữ trở nên sâu sắc, tinh tế và đầy trải nghiệm

ẢNH: NẮNG MEDIA - ELEVEN S

Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'- Ảnh 5.

ẢNH: NẮNG MEDIA - ELEVEN S

Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'- Ảnh 6.

Màu xanh navy - trí tuệ đại diện cho sự trưởng thành và bản lĩnh, hình ảnh của người phụ nữ hiện đại tự tin, chuẩn mực và vững vàng trong công việc cũng như cuộc sống

ẢNH: NẮNG MEDIA - ELEVEN S

Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'- Ảnh 7.

ẢNH: NẮNG MEDIA - ELEVEN S

Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'- Ảnh 8.

Khép lại bộ sưu tập là sắc đỏ, tượng trưng cho nội tâm, biểu tượng của cảm xúc, của sức sống và của sự tỏa sáng khi người phụ nữ thực sự hiểu và trân trọng chính mình

ẢNH: NẮNG MEDIA - ELEVEN S

Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'- Ảnh 9.

ẢNH: NẮNG MEDIA - ELEVEN S

Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập không chỉ là một tà áo dài, mà còn là một lát cắt hành trình của người phụ nữ, từ thanh xuân rực rỡ đến vẻ đẹp đằm thắm theo thời gian. NTK Trần Phương Hoa mong muốn qua bộ sưu tập này góp phần tôn vinh áo dài Việt Nam, đồng thời khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, năng động, tài năng và giàu bản lĩnh.

