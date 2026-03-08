Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'

Tôn vinh hình ảnh 'bông hồng thép' qua áo dài

Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam mà còn là biểu tượng của bản sắc văn hóa, sự duyên dáng, thanh lịch và lòng tự tôn dân tộc, là quốc phục, là trang phục chính thức trong nhiều nghi lễ, hoạt động văn hóa - xã hội.

Lấy cảm hứng từ hình tượng “bông hồng thép”, BST áo dài Hương thời gian của NTK Trần Phương Hoa vừa được giới thiệu tại chương trình Phong thái phái đẹp - Tự tin tỏa sáng do Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức nhân dịp 8.3 ẢNH: NẮNG MEDIA - ELEVEN S

BST được xây dựng như một câu chuyện về hành trình của người phụ nữ qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, được thể hiện qua 4 tông màu chủ đạo.

Màu xanh - mầm sống mở đầu BST, tượng trưng cho tuổi trẻ, cho khát vọng và nguồn năng lượng tươi mới của những người phụ nữ đang bắt đầu hành trình khẳng định bản thân ẢNH: NẮNG MEDIA - ELEVEN S

BST được ví như một hành trình nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam hiện đại: vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, đặc biệt trong ngành "thép" này ẢNH: NẮNG MEDIA - ELEVEN S

NTK Phương Hoa cho biết, “bông hồng thép” không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, mà còn là vẻ đẹp của sự cân bằng giữa nội tâm và bản lĩnh.

Màu trắng như gợi lại ký ức, tông màu gợi nhắc những năm tháng lắng đọng của cuộc đời, nơi vẻ đẹp của người phụ nữ trở nên sâu sắc, tinh tế và đầy trải nghiệm ẢNH: NẮNG MEDIA - ELEVEN S

ẢNH: NẮNG MEDIA - ELEVEN S

Màu xanh navy - trí tuệ đại diện cho sự trưởng thành và bản lĩnh, hình ảnh của người phụ nữ hiện đại tự tin, chuẩn mực và vững vàng trong công việc cũng như cuộc sống ẢNH: NẮNG MEDIA - ELEVEN S

ẢNH: NẮNG MEDIA - ELEVEN S

Khép lại bộ sưu tập là sắc đỏ, tượng trưng cho nội tâm, biểu tượng của cảm xúc, của sức sống và của sự tỏa sáng khi người phụ nữ thực sự hiểu và trân trọng chính mình ẢNH: NẮNG MEDIA - ELEVEN S

ẢNH: NẮNG MEDIA - ELEVEN S

Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập không chỉ là một tà áo dài, mà còn là một lát cắt hành trình của người phụ nữ, từ thanh xuân rực rỡ đến vẻ đẹp đằm thắm theo thời gian. NTK Trần Phương Hoa mong muốn qua bộ sưu tập này góp phần tôn vinh áo dài Việt Nam, đồng thời khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, năng động, tài năng và giàu bản lĩnh.