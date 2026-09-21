Bản phối nhẹ nhàng cùng áo mongtoghi, áo polo hoàn hảo cho mùa thu đông

Áo mongtoghi, áo polo là những chiếc áo dệt kim mỏng mềm mại. Áo có độ đàn hồi nên vừa có thể giấu khuyết điểm, vừa tạo vẻ ngoài lịch thiệp, trang nhã. Hãy chọn các bản phối nhẹ nhàng dưới đây để xinh đẹp và cuốn hút hơn.
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Mùa thu đông chính là mùa đẹp nhất để diện áo mongtoghi, áo polo dệt kim. Bảng màu thời trang 2026 trải rộng trên vô số màu sắc từ nhã nhặn, tinh khôi đến thanh lịch, nổi bật. Ngoài các thiết kế áo có cổ bẻ, nàng còn có thể khám phá thêm dáng áo cổ leo, áo knit xuyên thấu nhẹ nhàng.
Phối đồ thu 2026 sang xịn với áo mongtoghi, áo polo
Nếu không diện áo mongtoghi, áo polo trong tiết trời mùa lạnh cuối năm, nàng sẽ bỏ lỡ nhiều điều thú vị từ tủ đồ thu đông 2026. Các dáng áo cực kì linh hoạt với sự đa dạng của tông màu, kết cấu sợi dệt, họa tiết, cách phối...
Áo dệt kim cổ bẻ có thể mix cùng quần shorts, chân váy, quần ống rộng, quần jeans, quần tây cạp cao... và biến hóa theo vô số phong cách khác nhau. Có thể nói mongtoghi, polo chính là kiểu áo đa năng, hoàn hảo nhất để mặc trong những ngày thu nhiều gió lạnh.
Mỗi dáng áo dệt kim (knit) đều đem lại sự thú vị cho bề mặt trang phục. Đó có thể là họa tiết hình học, các hoa văn ấn tượng hay sự gồ ghề đan xen giữa mịn nhẵn... một cách để tạo hiệu ứng cho trang phục mỏng co giãn trong mùa thu đông