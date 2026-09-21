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Bản phối nhẹ nhàng cùng áo mongtoghi, áo polo hoàn hảo cho mùa thu đông

Kim Ngọc
Kim Ngọc
21/09/2026 08:00 GMT+7

Áo mongtoghi, áo polo là những chiếc áo dệt kim mỏng mềm mại. Áo có độ đàn hồi nên vừa có thể giấu khuyết điểm, vừa tạo vẻ ngoài lịch thiệp, trang nhã. Hãy chọn các bản phối nhẹ nhàng dưới đây để xinh đẹp và cuốn hút hơn.

Mùa thu đông chính là mùa đẹp nhất để diện áo mongtoghi, áo polo dệt kim. Bảng màu thời trang 2026 trải rộng trên vô số màu sắc từ nhã nhặn, tinh khôi đến thanh lịch, nổi bật. Ngoài các thiết kế áo có cổ bẻ, nàng còn có thể khám phá thêm dáng áo cổ leo, áo knit xuyên thấu nhẹ nhàng.

Phối đồ thu 2026 sang xịn với áo mongtoghi, áo polo - Ảnh 1.

Áo polo màu beige cực kỳ nhã nhặn, thanh lịch với form dáng tinh giản và hiện đại. Phối áo cùng quần trắng công sở và giày cao gót sẽ làm tăng thêm cảm giác chỉn chu và chuyên nghiệp, hợp để nàng diện đi làm, đi chơi

ẢNH: ELISE

Phối đồ thu 2026 sang xịn với áo mongtoghi, áo polo

Phối đồ thu 2026 sang xịn với áo mongtoghi, áo polo - Ảnh 2.

Mongtoghi là kiểu áo mùa lạnh "must have" mà nàng không thể bỏ qua. Phom áo dễ dàng được nhận ra bởi cấu trúc dệt kim (knit), họa tiết thay đổi cực kỳ linh hoạt, dáng tay ngắn, bo nhẹ ở phần vạt áo qua đó giấu nhẹm khuyết điểm ở vòng 2

ẢNH: TU BY CATU

Nếu không diện áo mongtoghi, áo polo trong tiết trời mùa lạnh cuối năm, nàng sẽ bỏ lỡ nhiều điều thú vị từ tủ đồ thu đông 2026. Các dáng áo cực kì linh hoạt với sự đa dạng của tông màu, kết cấu sợi dệt, họa tiết, cách phối...

Áo dệt kim cổ bẻ có thể mix cùng quần shorts, chân váy, quần ống rộng, quần jeans, quần tây cạp cao... và biến hóa theo vô số phong cách khác nhau. Có thể nói mongtoghi, polo chính là kiểu áo đa năng, hoàn hảo nhất để mặc trong những ngày thu nhiều gió lạnh.

Phối đồ thu 2026 sang xịn với áo mongtoghi, áo polo - Ảnh 3.

Thỏa sức điệu đà với gam màu xanh nhạt, họa tiết vặn thừng và chiếc cổ lá sen xinh xắn có đường viền zic zắc. Áo dệt kim tay ngắn vừa mềm mại vừa thoáng khí nên khi diện cùng váy dài, nàng có thể bổ sung thêm 1 chiếc cardigan khoác vai hoặc buộc nhẹ ngang hông eo

ẢNH: CALIE

Phối đồ thu 2026 sang xịn với áo mongtoghi, áo polo - Ảnh 4.

Những đường viền màu sắc giúp polo dệt kim thu hút sự chú ý nhiều hơn. Bảng màu trắng tạo điểm nhấn tươi sáng và trẻ trung, trong khi họa tiết các đường viền trở thành gợi ý phối màu cho các item còn lại - từ quần ống rộng, giày đến túi xách hay phụ kiện trang sức

ẢNH: CARACLUB

Phối đồ thu 2026 sang xịn với áo mongtoghi, áo polo - Ảnh 5.

Từ điểm nhấn vặn thừng, nhà mốt đã thổi luồng gió mới cho mongtoghi để thiết kế này có thể "hô biến" trở thành chiếc cardiran ngắn tay mặc ngoài hoặc phối đơn lẻ với quần jeans đều sang xịn

ẢNH: TU BY CATU

Phối đồ thu 2026 sang xịn với áo mongtoghi, áo polo - Ảnh 6.

Polo cổ bẻ với phần cổ áo cài nút, tay lỡ và sắc nâu sô cô la ấm áp phối cùng quần trắng ống rộng tôn nét thanh lịch và sự thoải mái, nhẹ nhàng

ẢNH: LADIE STUDIO

Phối đồ thu 2026 sang xịn với áo mongtoghi, áo polo - Ảnh 7.
Phối đồ thu 2026 sang xịn với áo mongtoghi, áo polo - Ảnh 8.

Mỗi dáng áo dệt kim (knit) đều đem lại sự thú vị cho bề mặt trang phục. Đó có thể là họa tiết hình học, các hoa văn ấn tượng hay sự gồ ghề đan xen giữa mịn nhẵn... một cách để tạo hiệu ứng cho trang phục mỏng co giãn trong mùa thu đông

ẢNH: ADORA DRESS

Phối đồ thu 2026 sang xịn với áo mongtoghi, áo polo - Ảnh 9.

Mongtoghi với bề mặt knit mỏng nhẹ tạo hiệu ứng xuyên thấu nhẹ nhàng, những đường gân nhỏ tạo chiều sâu thị giác. Dáng áo ôm nhẹ theo cơ thể nên vẫn giữ được vẻ ngoài gọn gàng trong khi đem lại cảm giác thoải mái và dễ chịu để nàng diện hàng ngày cùng chân váy, quần shorts, quần âu...

ẢNH: ETRO.GANG

áo mongtoghi áo polo áo dệt kim áo polo dệt kim MONGTOGHI

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