Váy, áo hai dây với muôn kiểu biến tấu từ dạo phố đến tiệc tối sang chảnh

Từ món đồ ngủ mỏng manh trong phòng riêng, váy hai dây bất ngờ lội ngược dòng, trở thành item không thể thiếu trong tủ đồ của các cô nàng hiện đại.
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Ai bảo váy áo hai dây chỉ dành cho những buổi lười biếng ở nhà hay những chuyến đi biển đầy nắng gió? Bước qua mọi ranh giới an toàn, váy áo hai dây giờ đây trở thành "vũ khí" đắt giá giúp nàng khoe trọn nét quyến rũ tự nhiên, vừa đủ phóng khoáng để xuống phố cà phê vừa đủ sang chảnh để tỏa sáng ở các bữa tiệc đêm lộng lẫy.
Thay vì chỉ đóng khung trong những chiếc váy xòe, việc phối áo hai dây cùng quần dài ống suông tiệp màu chất liệu lụa satin tạo nên set đồ thanh lịch, kín đáo vừa đủ để diện đi dạo phố lẫn hẹn hò.