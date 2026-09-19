Váy, áo hai dây với muôn kiểu biến tấu từ dạo phố đến tiệc tối sang chảnh

Ai bảo váy áo hai dây chỉ dành cho những buổi lười biếng ở nhà hay những chuyến đi biển đầy nắng gió? Bước qua mọi ranh giới an toàn, váy áo hai dây giờ đây trở thành "vũ khí" đắt giá giúp nàng khoe trọn nét quyến rũ tự nhiên, vừa đủ phóng khoáng để xuống phố cà phê vừa đủ sang chảnh để tỏa sáng ở các bữa tiệc đêm lộng lẫy.

Đầm hai dây dáng dài trên nền vải gấm đen dệt hoa nổi, cúp ngực đính kết ngọc trai tinh xảo phối cùng giày cao gót nhung đen, mang lại diện mạo đầy kiêu kỳ ẢNH: @THECOUNTRY_BOUTIQUES

Đầm voan tơ xanh bơ phối bèo nhún lượn sóng dọc thân váy, điểm xuyết hoa cài vai và khăn choàng lụa tiệp màu thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện tại mọi buổi tiệc ẢNH: @THECOUNTRY_BOUTIQUES

Những cô nàng dáng nhỏ nhắn hãy ưu tiên các kiểu váy hai dây có cúp ngực ôm vừa vặn với phần tùng váy bên dưới xòe bồng hoặc dáng đuôi cá. Thiết kế này vừa khoe được bờ vai thon gọn, vừa tôn trọn đôi chân dài ẢNH: @SUIT.ALL

Còn với những cô nàng có vóc dáng đầy đặn có thể lựa chọn diện áo hai dây dáng corset họa tiết phối cùng chân váy lụa pastel, tôn triệt để thân hình quyến rũ ẢNH: @KOOKYHOUSE

Thay vì chỉ đóng khung trong những chiếc váy xòe, việc phối áo hai dây cùng quần dài ống suông tiệp màu chất liệu lụa satin tạo nên set đồ thanh lịch, kín đáo vừa đủ để diện đi dạo phố lẫn hẹn hò.

Áo hai dây dáng suông phối cùng quần lụa ống rộng màu xanh ngọc bích. Nàng chỉ cần xách thêm chiếc túi nhỏ là có thể tự tin xuống phố ẢNH: @SUIT.ALL

Vì khoảng hở ở cổ và vai khá thoáng, một chuỗi vòng cổ ngọc trai hạt nhỏ hoặc dây chuyền kim loại mảnh đính đá giúp những khoảng hở không quá trống trải. ẢNH: @SUIT.ALL