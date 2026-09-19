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Váy, áo hai dây với muôn kiểu biến tấu từ dạo phố đến tiệc tối sang chảnh

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
19/09/2026 14:00 GMT+7

Từ món đồ ngủ mỏng manh trong phòng riêng, váy hai dây bất ngờ lội ngược dòng, trở thành item không thể thiếu trong tủ đồ của các cô nàng hiện đại.

Ai bảo váy áo hai dây chỉ dành cho những buổi lười biếng ở nhà hay những chuyến đi biển đầy nắng gió? Bước qua mọi ranh giới an toàn, váy áo hai dây giờ đây trở thành "vũ khí" đắt giá giúp nàng khoe trọn nét quyến rũ tự nhiên, vừa đủ phóng khoáng để xuống phố cà phê vừa đủ sang chảnh để tỏa sáng ở các bữa tiệc đêm lộng lẫy. 

Váy, áo hai dây với muôn kiểu biến tấu từ dạo phố đến tiệc tối sang chảnh - Ảnh 1.

Đầm hai dây dáng dài trên nền vải gấm đen dệt hoa nổi, cúp ngực đính kết ngọc trai tinh xảo phối cùng giày cao gót nhung đen, mang lại diện mạo đầy kiêu kỳ

ẢNH: @THECOUNTRY_BOUTIQUES

Váy, áo hai dây với muôn kiểu biến tấu từ dạo phố đến tiệc tối sang chảnh - Ảnh 3.

Đầm voan tơ xanh bơ phối bèo nhún lượn sóng dọc thân váy, điểm xuyết hoa cài vai và khăn choàng lụa tiệp màu thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện tại mọi buổi tiệc

ẢNH: @THECOUNTRY_BOUTIQUES

Váy, áo hai dây với muôn kiểu biến tấu từ dạo phố đến tiệc tối sang chảnh - Ảnh 4.

Những cô nàng dáng nhỏ nhắn hãy ưu tiên các kiểu váy hai dây có cúp ngực ôm vừa vặn với phần tùng váy bên dưới xòe bồng hoặc dáng đuôi cá. Thiết kế này vừa khoe được bờ vai thon gọn, vừa tôn trọn đôi chân dài

ẢNH: @SUIT.ALL

Váy, áo hai dây với muôn kiểu biến tấu từ dạo phố đến tiệc tối sang chảnh - Ảnh 5.

Còn với những cô nàng có vóc dáng đầy đặn có thể lựa chọn diện áo hai dây dáng corset họa tiết phối cùng chân váy lụa pastel, tôn triệt để thân hình quyến rũ

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Thay vì chỉ đóng khung trong những chiếc váy xòe, việc phối áo hai dây cùng quần dài ống suông tiệp màu chất liệu lụa satin tạo nên set đồ thanh lịch, kín đáo vừa đủ để diện đi dạo phố lẫn hẹn hò. 

Váy, áo hai dây với muôn kiểu biến tấu từ dạo phố đến tiệc tối sang chảnh - Ảnh 6.

Áo hai dây dáng suông phối cùng quần lụa ống rộng màu xanh ngọc bích. Nàng chỉ cần xách thêm chiếc túi nhỏ là có thể tự tin xuống phố

ẢNH: @SUIT.ALL

Váy, áo hai dây với muôn kiểu biến tấu từ dạo phố đến tiệc tối sang chảnh - Ảnh 7.

Vì khoảng hở ở cổ và vai khá thoáng, một chuỗi vòng cổ ngọc trai hạt nhỏ hoặc dây chuyền kim loại mảnh đính đá giúp những khoảng hở không quá trống trải.

ẢNH: @SUIT.ALL

Váy, áo hai dây với muôn kiểu biến tấu từ dạo phố đến tiệc tối sang chảnh - Ảnh 8.

Phụ kiện đồng điệu với trang phục như sandal quai chéo và túi tote da mềm là công thức chuẩn mực cho những ngày cuối tuần thư thái

ẢNH: @KOOKYHOUSE

 

Áo hai dây váy dáng dài

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