Diện quần jeans trắng đơn giản mà sang

Từng khiến nhiều cô nàng e ngại vì sợ dễ lấm bẩn hay làm lộ nhược điểm đôi chân, quần jeans trắng ngày nay đã trở thành món đồ cơ bản không thể thiếu trong tủ đồ của các tín đồ sành mốt. Nhờ sự cải tiến về chất liệu denim đanh mịn dày dặn cùng các phom cắt ống suông rộng thẳng tắp, những chiếc quần này giúp che gọn khuyết điểm chân cong hay đùi to, đồng thời nâng tầm cả set đồ trông tinh tế và sáng bừng sức sống.
Sự kết hợp giữa hai mảng màu trắng và đen luôn là giải pháp an toàn hàng đầu giúp tổng thể trông vừa gọn gàng vừa sang chảnh. Màu trắng của quần jeans đóng vai trò làm điểm sáng thị giác, giúp các món đồ màu tối bên trên bớt đi sự nặng nề.
Mặc cả set đồ trắng luôn mang lại cảm giác kiêu kỳ và sạch sẽ tức thì cho phái đẹp. Bí quyết để diện nguyên cây trắng mà không bị nhàm chán là chọn những món đồ có chất liệu khác nhau hoặc tạo điểm nhấn bằng một chiếc thắt lưng da tối màu.
Nền trắng của vải denim là tấm phông hoàn hảo để tôn lên những gam màu ngọt ngào như vàng bơ, be sáng hay nâu đất nhạt. Cách phối màu này tạo cảm giác rất dịu mắt và nữ tính.
Quần jeans trắng chứng minh sức hút vượt thời gian nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa tính tiện dụng và nét sang xịn tự nhiên. Chỉ cần tinh tế trong việc chọn phom dáng đứng phom cùng vài món phụ kiện tương phản làm điểm nhấn, quý cô đã có thể tự tin biến tấu chiếc quần quen thuộc này thành bản phối thời thượng.