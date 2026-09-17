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Diện quần jeans trắng đơn giản mà sang

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
17/09/2026 14:00 GMT+7

Quần jeans trắng ống suông rộng, quần denim trắng cạp cao hay quần jeans trắng phom baggy... là những món đồ quen thuộc mang lại cho quý cô vẻ ngoài vừa trẻ trung lại vô cùng sang xịn.

Từng khiến nhiều cô nàng e ngại vì sợ dễ lấm bẩn hay làm lộ nhược điểm đôi chân, quần jeans trắng ngày nay đã trở thành món đồ cơ bản không thể thiếu trong tủ đồ của các tín đồ sành mốt. Nhờ sự cải tiến về chất liệu denim đanh mịn dày dặn cùng các phom cắt ống suông rộng thẳng tắp, những chiếc quần này giúp che gọn khuyết điểm chân cong hay đùi to, đồng thời nâng tầm cả set đồ trông tinh tế và sáng bừng sức sống.

Diện quần jeans trắng đơn giản mà sang - Ảnh 1.

Áo sweater đen phom rộng in chữ phối cùng quần jeans trắng ống suông rộng và mũ beanie len kem, mang lại diện mạo đường phố vừa cá tính, vừa ấm áp cho ngày se lạnh

ẢNH: @_PHZY_

Sự kết hợp giữa hai mảng màu trắng và đen luôn là giải pháp an toàn hàng đầu giúp tổng thể trông vừa gọn gàng vừa sang chảnh. Màu trắng của quần jeans đóng vai trò làm điểm sáng thị giác, giúp các món đồ màu tối bên trên bớt đi sự nặng nề.

Diện quần jeans trắng đơn giản mà sang - Ảnh 2.

Diện áo sơ mi cộc tay kẻ sọc tăm sẫm màu có chiết eo nhẹ, sánh đôi cùng quần jeans trắng ống đứng sẽ tôn lên vòng 2 thon thả. Phối thêm một chiếc túi xách da màu be sữa nhã nhặn là đủ ghi điểm thanh lịch chốn văn phòng

ẢNH: @_ISEMINAH

Mặc cả set đồ trắng luôn mang lại cảm giác kiêu kỳ và sạch sẽ tức thì cho phái đẹp. Bí quyết để diện nguyên cây trắng mà không bị nhàm chán là chọn những món đồ có chất liệu khác nhau hoặc tạo điểm nhấn bằng một chiếc thắt lưng da tối màu.

Diện quần jeans trắng đơn giản mà sang - Ảnh 3.

Chiếc thắt lưng da đen bản nhỏ đóng vai trò phân chia tỷ lệ cơ thể rõ ràng, kết hợp cùng kính râm đen và guốc cao gót mũi nhọn tạo nên hình ảnh quý cô thời thượng

ẢNH: AAA JEANS

Diện quần jeans trắng đơn giản mà sang - Ảnh 4.

Phụ kiện mang sắc màu sáng hoặc rực rỡ giúp cho cả set đồ trắng bớt đơn điệu. Chiếc áo hai dây màu trắng mặc cùng quần jeans trắng cạp trễ và nhấn nhá với chiếc mũ len màu hồng phấn ngọt ngào

ẢNH: CALEM CLUB

Diện quần jeans trắng đơn giản mà sang - Ảnh 5.

Với quần ống rộng, độ dài đẹp nhất là phủ nhẹ qua mắt cá và chạm hờ lên mu bàn chân. Khi kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn hoặc giày thể thao đế dày, đôi chân của bạn sẽ được "kéo dài" miên man một cách tự nhiên

ẢNH: @_THDNGG_

Nền trắng của vải denim là tấm phông hoàn hảo để tôn lên những gam màu ngọt ngào như vàng bơ, be sáng hay nâu đất nhạt. Cách phối màu này tạo cảm giác rất dịu mắt và nữ tính.

Diện quần jeans trắng đơn giản mà sang - Ảnh 6.

Áo len mỏng ngắn tay màu vàng bơ pastel phối cùng quần jeans trắng cạp cao, đi giày búp bê da là công thức đơn giản nhất giúp nàng trông cao ráo và tươi tắn suốt cả ngày

ẢNH: @_04_DMT_

Diện quần jeans trắng đơn giản mà sang - Ảnh 7.

Áo crop top vàng nhạt tay bồng viền ren đi cùng quần jeans trắng dáng cong giúp khoe vòng eo thon gọn và phù hợp cho những ngày cần sự thoải mái

ẢNH: @_YUYURKS

Quần jeans trắng chứng minh sức hút vượt thời gian nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa tính tiện dụng và nét sang xịn tự nhiên. Chỉ cần tinh tế trong việc chọn phom dáng đứng phom cùng vài món phụ kiện tương phản làm điểm nhấn, quý cô đã có thể tự tin biến tấu chiếc quần quen thuộc này thành bản phối thời thượng.

quần jeans trắng Quần jeans quần denim phối đồ với quần jeans phối đồ với quần jeans trắng

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