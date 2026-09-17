Thời trang thu đông 2026: Khi chất liệu 'mềm mại' lên ngôi

Từ cashmere, len lông xù đến nhung kẻ, những chất liệu vốn quen thuộc của mùa lạnh được xử lý nhẹ nhàng hơn, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn đề cao cảm giác thoải mái cho người mặc trong mùa thu đông 2026.
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Mùa thu đông 2026 chứng kiến sự trở lại của những chất liệu giàu cảm giác chạm. Thay vì tập trung vào những phom dáng cầu kỳ, trang phục mùa lạnh hướng đến sự mềm mại, nhẹ nhàng và khả năng chuyển động tự nhiên cùng cơ thể.
Một chiếc cardigan khoác ngoài áo cổ lọ, áo gile trên sơ mi hay quần nhung kẻ đi cùng áo len đều có thể tạo nên diện mạo mùa thu đông mà không cần quá nhiều chi tiết.
Bảng màu gồm hồng phấn, vàng chanh, be nhạt, xám than và kem giúp những chất liệu vốn thiên về cảm giác ấm áp trở nên nhẹ nhàng, trẻ trung hơn.
Tinh thần này được thể hiện rõ trong bộ sưu tập thu đông 2026 của Uniqlo: C, với ý tưởng “Precision of Softness - Tinh tế trong sự mềm mại". Các thiết kế chú trọng tỷ lệ phom dáng, bề mặt chất liệu và cách trang phục chuyển động theo cơ thể, thay vì tạo cảm giác cứng nhắc.
Với các thiết kế thu đông 2026, cảm giác ấm áp không còn đồng nghĩa với dày nặng. Những bề mặt mềm, phom dáng thoải mái và cách phối lớp linh hoạt đang mở ra một diện mạo khác cho thời trang mùa lạnh: nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn và gần với nhịp sống hằng ngày.