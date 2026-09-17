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Thời trang 24/7

Thời trang thu đông 2026: Khi chất liệu 'mềm mại' lên ngôi

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
17/09/2026 12:00 GMT+7

Từ cashmere, len lông xù đến nhung kẻ, những chất liệu vốn quen thuộc của mùa lạnh được xử lý nhẹ nhàng hơn, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn đề cao cảm giác thoải mái cho người mặc trong mùa thu đông 2026.

Mùa thu đông 2026 chứng kiến sự trở lại của những chất liệu giàu cảm giác chạm. Thay vì tập trung vào những phom dáng cầu kỳ, trang phục mùa lạnh hướng đến sự mềm mại, nhẹ nhàng và khả năng chuyển động tự nhiên cùng cơ thể.

Thời trang thu đông 2026: Khi chất liệu 'mềm mại' lên ngôi - Ảnh 1.

Cashmere, len, denim hay nhung kẻ vì thế được biến đổi theo cách thư thái hơn, tạo nên những bộ trang phục vừa có tính ứng dụng vừa mang dấu ấn thời trang

ẢNH: @KOIFET

Thời trang thu đông 2026: Khi chất liệu 'mềm mại' lên ngôi - Ảnh 2.

Denim tiếp tục xuất hiện trong những bản phối mùa lạnh, đi cùng len và các chất liệu có bề mặt mềm. Cách phối nhiều lớp cũng được tiết chế để trang phục không trở nên nặng nề

ẢNH: UNIQLO

Một chiếc cardigan khoác ngoài áo cổ lọ, áo gile trên sơ mi hay quần nhung kẻ đi cùng áo len đều có thể tạo nên diện mạo mùa thu đông mà không cần quá nhiều chi tiết.

Thời trang thu đông 2026: Khi chất liệu 'mềm mại' lên ngôi - Ảnh 3.

Điểm đáng chú ý là chất liệu cashmere được khai thác theo hướng mới với bề mặt lông xù dài, tạo cảm giác ấm áp và êm ái. Những chiếc áo cổ chữ V, cardigan cổ tròn hay áo gile cổ lọ mang phom dáng vừa phải, dễ kết hợp trong nhiều lớp trang phục

ẢNH: UNIQLO

Bảng màu gồm hồng phấn, vàng chanh, be nhạt, xám than và kem giúp những chất liệu vốn thiên về cảm giác ấm áp trở nên nhẹ nhàng, trẻ trung hơn.

Thời trang thu đông 2026: Khi chất liệu 'mềm mại' lên ngôi - Ảnh 4.

Những chiếc áo cổ chữ V, cardigan cổ tròn hay áo gile cổ lọ mang phom dáng vừa phải, dễ kết hợp trong nhiều lớp trang phục

ẢNH: UNIQLO

Thời trang thu đông 2026: Khi chất liệu 'mềm mại' lên ngôi - Ảnh 5.

Nhung kẻ cũng được làm mới cho mùa lạnh. Không còn mang vẻ nặng nề thường thấy, chất liệu này được xử lý với độ rủ mềm và nhẹ hơn, phù hợp với những chiếc quần có phom dáng phóng khoáng. Khi kết hợp cùng áo len hoặc cardigan, nhung kẻ tạo nên sự cân bằng giữa nét cổ điển và tinh thần hiện đại

ẢNH: @KOIFET

Tinh thần này được thể hiện rõ trong bộ sưu tập thu đông 2026 của Uniqlo: C, với ý tưởng “Precision of Softness  - Tinh tế trong sự mềm mại". Các thiết kế chú trọng tỷ lệ phom dáng, bề mặt chất liệu và cách trang phục chuyển động theo cơ thể, thay vì tạo cảm giác cứng nhắc.

Thời trang thu đông 2026: Khi chất liệu 'mềm mại' lên ngôi - Ảnh 6.

Màu sắc cũng góp phần làm mềm tổng thể. Những gam trầm như nâu, than chì và đỏ bordeaux được đặt cạnh vàng chanh, hồng phấn hay xanh lá, tạo những điểm nhấn vừa đủ trên nền trang phục trung tính

ẢNH: @KOIFET

Thời trang thu đông 2026: Khi chất liệu 'mềm mại' lên ngôi - Ảnh 8.

Đằng sau những thay đổi này là một nhu cầu ngày càng rõ của người mặc: quần áo không chỉ đẹp khi nhìn mà còn phải dễ chịu khi chạm vào và khi chuyển động. Sự mềm mại vì thế không đơn thuần nằm ở chất liệu mà trở thành một cách tiếp cận mới với trang phục mùa lạnh

ẢNH: UNIQLO

Với các thiết kế thu đông 2026, cảm giác ấm áp không còn đồng nghĩa với dày nặng. Những bề mặt mềm, phom dáng thoải mái và cách phối lớp linh hoạt đang mở ra một diện mạo khác cho thời trang mùa lạnh: nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn và gần với nhịp sống hằng ngày.

thu đông 2026 thời trang Thu Đông trang phục thu đông áo khoác chất liệu cashmere

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