Vừa ấm vừa tôn chân thon khi diện tất dài qua gối

Dưới sự lăng xê của trào lưu Y2K, ballet core và phong cách học đường, kiểu tất dài qua gối tạo hiệu ứng thị giác phân tầng độc đáo, ôm sát và định hình bắp chân, giúp đôi chân trông thon dài và thẳng tắp. Chỉ cần khéo léo kết hợp cùng váy ngắn hay quần shorts, nàng đã sở hữu ngay diện mạo vừa đáng yêu, vừa sành điệu.

Tông màu pastel nhẹ nhàng kết hợp cùng tất trắng cao quá gối là công thức chuẩn mực cho những cô nàng mê mẩn phong cách kẹo ngọt. Đôi tất trắng dài qua gối ôm khít chân đi cùng giày búp bê thắt nơ hồng tiệp màu váy giúp tôn lên làn da sáng và đôi chân thon ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Set đồ dệt kim màu xanh navy gồm áo polo cổ bẻ phối trắng và chân váy xếp ly ngắn cùng đôi tất trắng xuyên thấu mỏng nhẹ dài quá đầu gối mang đậm hơi thở học đường hiện đại ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Sự kết hợp giữa tất dài qua gối và các kiểu giày bốt, bốt cao su đến bốt da lộn luôn mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ và chuẩn tinh thần đường phố. Bản phối này không chỉ giúp đôi chân trông thẳng tắp mà còn tăng cường hiệu quả cản gió lạnh tối đa.

Phối tất tiệp màu với giày là mẹo kéo dài chân liên tục mà không làm đứt đoạn tầm nhìn. Có thể chọn áo tương phản với giày và tất để tránh sự đơn điệu ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Khi những ngày gió lạnh ùa về, bản phối layer giữa áo nỉ và chân váy xếp ly ngắn luôn chiếm trọn cảm tình của giới trẻ. Chiếc áo nỉ xám oversized in chữ graphic mặc trễ vai đầy ngẫu hứng kết hợp cùng chân váy tennis màu ghi đậm.

Đôi tất xám dài qua gối xếp nhăn nhẹ phối cùng bốt da cao cổ hầm hố và mũ beanie đính đá mang đến diện mạo bụi bặm, chuẩn phong cách đường phố ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Kiểu đi tất len ống dày dặn kéo dài qua gối rồi thả chùng tự nhiên quanh bắp chân đang là xu hướng giữ ấm được phái đẹp đặc biệt yêu thích khi phối cùng giày bốt tối màu ẢNH: @_ZISSE.IB

Với những cô nàng yêu sự cổ điển, áo blouse trắng tay bồng phối cùng quần shorts bí ngô chấm bi màu be nhạt tạo nên vẻ ngoài đáng yêu. Đôi tất len dài màu nâu sô cô la qua gối kết hợp cùng giày Mary Jane và túi tote vải thô tạo nên bản phối mộc mạc.

Đôi tất dài màu nâu sẫm mang lại cảm giác ấm cúng, đậm chất vintage cho những buổi chiều dạo chơi yên bình ẢNH: @_WWNIEE

Diện cả cây đồ đơn sắc màu trắng kem không bao giờ gây nhàm chán nếu nàng biết cách chơi đùa cùng các chất liệu len và ren. Chiếc đầm babydoll trắng dáng ngắn kết hợp quần shorts ren bèo nhún cùng tông đầy ngọt ngào.

Đôi tất trắng dài qua gối đi cùng giày bệt sáng màu và mũ len đan xù tiệp màu giúp giữ ấm hiệu quả khi trời se lạnh ẢNH: @_WWNIEE

Tất cao qua gối là món phụ kiện linh hoạt giúp biến hóa đa dạng phong cách từ nữ tính, dễ thương đến cá tính và thanh lịch. Hãy lựa chọn cho mình những kiểu tất phù hợp để tự tin thể hiện gu thời trang riêng nhé!