Vừa ấm vừa tôn chân thon khi diện tất dài qua gối

Dưới sự lăng xê của trào lưu Y2K, ballet core và phong cách học đường, kiểu tất dài qua gối tạo hiệu ứng thị giác phân tầng độc đáo, ôm sát và định hình bắp chân, giúp đôi chân trông thon dài và thẳng tắp. Chỉ cần khéo léo kết hợp cùng váy ngắn hay quần shorts, nàng đã sở hữu ngay diện mạo vừa đáng yêu, vừa sành điệu.
Sự kết hợp giữa tất dài qua gối và các kiểu giày bốt, bốt cao su đến bốt da lộn luôn mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ và chuẩn tinh thần đường phố. Bản phối này không chỉ giúp đôi chân trông thẳng tắp mà còn tăng cường hiệu quả cản gió lạnh tối đa.
Khi những ngày gió lạnh ùa về, bản phối layer giữa áo nỉ và chân váy xếp ly ngắn luôn chiếm trọn cảm tình của giới trẻ. Chiếc áo nỉ xám oversized in chữ graphic mặc trễ vai đầy ngẫu hứng kết hợp cùng chân váy tennis màu ghi đậm.
Với những cô nàng yêu sự cổ điển, áo blouse trắng tay bồng phối cùng quần shorts bí ngô chấm bi màu be nhạt tạo nên vẻ ngoài đáng yêu. Đôi tất len dài màu nâu sô cô la qua gối kết hợp cùng giày Mary Jane và túi tote vải thô tạo nên bản phối mộc mạc.
Diện cả cây đồ đơn sắc màu trắng kem không bao giờ gây nhàm chán nếu nàng biết cách chơi đùa cùng các chất liệu len và ren. Chiếc đầm babydoll trắng dáng ngắn kết hợp quần shorts ren bèo nhún cùng tông đầy ngọt ngào.
Tất cao qua gối là món phụ kiện linh hoạt giúp biến hóa đa dạng phong cách từ nữ tính, dễ thương đến cá tính và thanh lịch. Hãy lựa chọn cho mình những kiểu tất phù hợp để tự tin thể hiện gu thời trang riêng nhé!