Mặc các tông màu ấm như đỏ đậm, vàng, nâu da bò... giúp nàng cảm thấy ấm áp và thời thượng hơn. Trong tiết trời lạnh giá, những sắc màu nồng nàn này được đưa vào bản phối thường ngày theo cách thật tự nhiên và duyên dáng.
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Mùa lạnh vẫn được biết đến là mùa của gam màu lạnh với trắng, xám, ghi... Tuy nhiên bảng màu trung tính vẫn còn có nhiều tông màu ấm áp và dễ chịu khác như vàng, nâu, đỏ đậm...
Tông màu ấm - ấn tượng từ sắc đỏ rượu đến nâu trầm
Tông màu ấm không chỉ gói gọn ở ba gam màu chủ đạo của nâu, đỏ trầm và vàng cam mà biến đổi cực kỳ linh hoạt.
Nhóm màu vàng - cam trầm gồm vàng mù tạt, vàng bơ, cam cháy...; nhóm đỏ trầm có đỏ rượu vang, đỏ gạch hay đỏ đất.
Trong khi đó bước vào sắc độ của nâu, nàng sẽ bắt gặp nâu sô cô la, nâu caramel, nâu mocha, nâu lạc đà (camel) và các sắc beige ấm áp và cuốn hút.
Sắc nâu đỏ trên chân váy dài và áo dệt kim chiếm vị trí chủ đạo về màu sắc trong mỗi bản phối. Kết hợp cùng sắc nâu be nhạt chính là bài toán thông minh về sắc độ, giúp bản phối có được độ linh hoạt về màu sắc, đem đến cảm giác vừa thanh thoát vừa cao cấp và đậm chất thời trang