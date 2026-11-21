Mùa lạnh vẫn được biết đến là mùa của gam màu lạnh với trắng, xám, ghi... Tuy nhiên bảng màu trung tính vẫn còn có nhiều tông màu ấm áp và dễ chịu khác như vàng, nâu, đỏ đậm...

Màu vàng và nâu đi cùng nhau trong một diện mạo tinh tế và thời thượng. Áo dệt kim có độ đàn hồi cao, ôm nhẹ theo vóc dáng phối cùng chân váy họa tiết hoa nâu đất, gợi nhắc tinh thần vintage cổ điển. Một chiếc túi da nâu bò, thắt lưng bện thừng nâu nhạt cùng chi tiết hàng cúc dài trên áo chính là những điểm nhấn thị giác của bản phối ẢNH: FIONA

Tông màu ấm - ấn tượng từ sắc đỏ rượu đến nâu trầm

Tông màu ấm không chỉ gói gọn ở ba gam màu chủ đạo của nâu, đỏ trầm và vàng cam mà biến đổi cực kỳ linh hoạt.

Nhóm màu vàng - cam trầm gồm vàng mù tạt, vàng bơ, cam cháy...; nhóm đỏ trầm có đỏ rượu vang, đỏ gạch hay đỏ đất.

Trong khi đó bước vào sắc độ của nâu, nàng sẽ bắt gặp nâu sô cô la, nâu caramel, nâu mocha, nâu lạc đà (camel) và các sắc beige ấm áp và cuốn hút.

Đỏ đậm và trắng cùng điểm xuyết sắc đen trên giày, túi xách và kính mắt. Sắc đỏ rượu vang vẫn được xem là tông màu ấm nồng nàn, nổi bật và nhã nhặn nhất mùa lạnh. Quý cô có nhiều lựa chọn để diện gam màu này, từ những set vest công sở, đầm dự tiệc đến các item đơn lẻ như áo kiểu, blazer, cardigan, chân váy bút chì... phối cùng các gam màu lạnh khác như cream, ghi, xám, đen... ẢNH: FIONA

Gam màu be dịu dàng cần thêm sự cộng hưởng từ sắc nâu đất ấm áp để tạo hình ảnh vừa thanh lịch chỉn chu vừa êm ái và thoải mái. Trang phục dệt kim mềm xốp chính là chọn lựa "chân ái" cho mọi bản phối công sở, trang phục dạo phố hay diện hằng ngày. Áo hai lớp kết hợp áo yếm và hoodie làm nền tảng để phối cùng chân váy nâu dáng xòe và giày cao gót ẢNH: FIONA

Sắc nâu đỏ trên chân váy dài và áo dệt kim chiếm vị trí chủ đạo về màu sắc trong mỗi bản phối. Kết hợp cùng sắc nâu be nhạt chính là bài toán thông minh về sắc độ, giúp bản phối có được độ linh hoạt về màu sắc, đem đến cảm giác vừa thanh thoát vừa cao cấp và đậm chất thời trang ẢNH: FIONA

Vải lụa gam màu vàng nhạt phối họa tiết dệt nổi mang lại diện mạo trang nhã, ấm áp bừng sáng cho thần thái của quý cô. Đầm suông dài có điểm nhấn là phần vạt rũ mềm tạo hiệu ứng thướt tha khi di chuyển, vừa khéo léo giấu nhược điểm vừa tạo nên điểm nhấn nhá riêng cho hình ảnh của nàng ẢNH: NHOBYN

Gam màu nâu ấm nhiều sắc độ pha phối cùng các chấm tròn nhỏ tạo điểm nhấn nhỏ nhắn và dễ thương. Sắc nâu sô cô la, nâu đất, nâu da bò, nâu caramel... là những lựa chọn được yêu thích hàng đầu trong mùa lạnh. Ở bản phối này, chất liệu dày và đứng phom của chân váy tương phản với chất vải tơ mỏng của áo, phối cùng túi màu be và trang sức ánh vàng gold cộng hưởng tạo phong thái sang chảnh và quý phái ẢNH: IVY MODA

Nằm giữa gam màu nâu đất và nâu tím nhưng bản phối xóa tan cảm giác nhàm chán nhờ sự kết hợp thông minh của chất liệu và họa tiết. Áo dệt kim dáng dài mặc ngoài chân váy họa tiết, bảng màu đồng nhất nhưng khác biệt đáng kể về hiệu ứng thị giác kết hợp cùng chi tiết thắt lưng nơi eo và túi xách nhỏ cầm tay ẢNH: FIONA



