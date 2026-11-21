Áo sơ mi có túi kết hợp hài hòa giữa nét chỉn chu cơ bản và sự tiện lợi, mang đến vẻ ngoài năng động nhưng vẫn giữ được sự lịch sự.
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Áo sơ mi luôn là món đồ cơ bản trong tủ quần áo của phái đẹp. Bên cạnh những thiết kế trơn tối giản, sơ mi có túi trước ngực đang trở thành lựa chọn đáng chú ý nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và tinh thần hiện đại. Chi tiết túi đắp không chỉ tăng tính ứng dụng mà còn tạo điểm nhấn về cấu trúc, giúp chiếc áo quen thuộc trở nên cá tính và có chiều sâu hơn.
Điểm đặc trưng của áo sơ mi có túi nằm ở những chiếc túi đắp phía trước ngực. Chi tiết này vốn gắn liền với tinh thần thời trang tiện dụng nhưng khi được đưa vào các thiết kế dành cho nữ giới lại mang đến diện mạo mềm mại và thanh lịch hơn.
Không chỉ giới hạn ở những gam màu cơ bản, sơ mi có túi còn ghi điểm với các sắc độ xanh denim, xanh pastel hay be nhạt. Đây đều là những tông màu dễ kết hợp, phù hợp với nhiều sắc độ da và có thể linh hoạt xuất hiện trong trang phục thường ngày.
Nếu sơ mi tay dài mang đến vẻ ngoài chỉn chu thì những phiên bản tay ngắn lại có ưu thế về sự thoải mái, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng. Phần tay áo được cắt gọn kết hợp cổ bẻ và túi nắp trước ngực tạo nên phom dáng khỏe khoắn, dễ mặc.