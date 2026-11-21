Áo sơ mi luôn là món đồ cơ bản trong tủ quần áo của phái đẹp. Bên cạnh những thiết kế trơn tối giản, sơ mi có túi trước ngực đang trở thành lựa chọn đáng chú ý nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và tinh thần hiện đại. Chi tiết túi đắp không chỉ tăng tính ứng dụng mà còn tạo điểm nhấn về cấu trúc, giúp chiếc áo quen thuộc trở nên cá tính và có chiều sâu hơn.

Điểm đặc trưng của áo sơ mi có túi nằm ở những chiếc túi đắp phía trước ngực. Chi tiết này vốn gắn liền với tinh thần thời trang tiện dụng nhưng khi được đưa vào các thiết kế dành cho nữ giới lại mang đến diện mạo mềm mại và thanh lịch hơn.

Áo sơ mi xanh bạc hà với những đường kẻ sọc nhỏ là gợi ý thú vị cho những ngày muốn làm mới diện mạo. Thiết kế tay dài, cổ bẻ truyền thống cùng hai túi trước ngực kết hợp với quần shorts denim xám, tạo sự thoải mái ẢNH: @K&K FASHION

Áo sơ mi trắng tay ngắn với hai túi nắp trước ngực kết hợp chân váy trắng dài và thắt lưng da nâu. Bản phối đơn sắc được tạo điểm nhấn bằng phụ kiện cùng tông, phù hợp với môi trường công sở ẢNH: @HAGOO

Không chỉ giới hạn ở những gam màu cơ bản, sơ mi có túi còn ghi điểm với các sắc độ xanh denim, xanh pastel hay be nhạt. Đây đều là những tông màu dễ kết hợp, phù hợp với nhiều sắc độ da và có thể linh hoạt xuất hiện trong trang phục thường ngày.

Sự kết hợp ăn ý giữa áo sơ mi xanh pastel và quần ống rộng màu trắng cạp cao khéo léo tôn lên vóc dáng cao ráo đầy cuốn hút của người mặc ẢNH: @HAGOO

Với sơ mi xanh nhạt hoặc be, nàng có thể ưu tiên những chân váy có phom đứng cứng cáp. Sơ vin toàn bộ hoặc sơ vin vạt trước đều là những cách mặc giúp tổng thể gọn gàng, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân ẢNH: @K&K FASHION

Áo sơ mi màu be với hai túi trước ngực tạo vẻ ngoài phóng khoáng nhờ chất liệu có độ xuyên thấu nhẹ. Nàng có thể dễ dàng đem theo vài vật dụng nhỏ như bút hoặc sổ để ở túi phía trước ẢNH: @K&K FASHION

Nếu sơ mi tay dài mang đến vẻ ngoài chỉn chu thì những phiên bản tay ngắn lại có ưu thế về sự thoải mái, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng. Phần tay áo được cắt gọn kết hợp cổ bẻ và túi nắp trước ngực tạo nên phom dáng khỏe khoắn, dễ mặc.

Áo sơ mi trắng sát nách với hai túi nắp trước ngực kết hợp chân váy trắng dài và thắt lưng da nâu. Bản phối đơn sắc được tạo điểm nhấn bằng phụ kiện cùng tông, phù hợp với môi trường công sở ẢNH: @GUCMAC