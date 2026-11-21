Ngày trở gió chính là ngày đẹp nhất để mặc
trang phục len sợi dệt kim. Cảm giác mềm mại và bông xốp, ấm áp nhưng thông thoáng từ áo cardigan luôn khiến nàng sành mặc say mê.
Nữ người mẫu chọn bản phối tương phản ấn tượng qua việc kết hợp 2 chiếc cardigan mang 2 tông màu nổi phối cùng chân váy và bốt cổ cao cổ vân da thuộc đầy cá tinh. Bên cạnh đó không thể không nhắc đến mảng màu be trung hòa từ chiếc túi da. Cách kết hợp này vừa giúp item nổi bật trên nền cam cháy của cardigan vừa tạo dấu ấn khác biệt cho bản phối đường phố
Diện cardigan từ phá cách đến truyền thống
Cardigan màu kem có đường dệt nổi tạo họa tiết cho áo; chi tiết viền ren trắng lấp ló ở cổ tay và gấu áo, thêm chiếc nơ nhỏ phía trước tạo nên nét điệu đà và dễ thương. Áo len dệt kim tông màu sáng phối cùng quần jeans trắng và túi đen hoàn hảo cho một buổi cà phê cuối tuần; hoặc phối cùng chân váy công sở/quần suông để có diện mạo chỉn chu và nữ tính
Muốn cho đôi tay thêm phần thon thả khi phối đồ nhiều lớp, nàng nhớ chọn áo dệt kim bên trong cardigan có phần tay ngắn hoặc áo sát nách. Khi phối cặp đôi màu có sự tương phản rõ nét thì việc lật cổ áo trong đè lên mép cổ áo cardigan khoác ngoài sẽ tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng cho bản phối
Tông màu xám hoàn hảo để phối cùng sắc hồng đào, xanh denim sáng màu và sắc nâu bò sang chảnh. Bản phối thời thượng từ nữ fashionista cho thấy cách nàng đưa chiếc áo len quen thuộc vào tủ đồ mùa lạnh - thêm một lớp trang phục giữ ấm nhẹ cũng chính là thêm chiều sâu cho bản phối thời trang
Dù mặc như áo khoác hay mặc đơn lẻ cùng quần denim, quần âu và nhiều kiểu trang phục thông dụng khác, cardigan vẫn cho thấy một phiên bản khác thật mềm mại, nữ tính và dịu dàng của quý cô khi bước vào mùa lạnh
Áo họa tiết xứng đáng có một chỗ trong tủ đồ thu đông, khi những gam màu ấm được điểm xuyết bằng các dải họa tiết cổ điển nổi bật. Áo len theo phong cách họa tiết Bắc Âu dễ dàng phối cùng quần jeans, chân váy, đầm dáng dài...
Quần jeans, áo phông trắng và áo len tạo nên tổng thể thanh thoát, năng động và giàu sức hút cho quý cô. Khi kết hợp bộ ba này, hãy ưu tiên phối cùng giày cao gót mũi nhọn để "hack" thêm độ dài cho đôi chân đồng thời tạo dáng đi uyển chuyển
Hình ảnh sành điệu, cá tính và đầy ấm áp từ bản phối cardigan màu xanh dương nổi bật với họa tiết trắng trên ngực áo. Sắc xanh đậm thu hút sự chú ý đồng thời tạo sự cân bằng khi phối cùng áo cổ cao họa tiết chấm bi, quần shorts và tất ren lưới. Bản phối thời thượng có cấu trúc trang phục bổ sung hoàn hảo cho nhau
Xếp lớp áo polo kẻ sọc ngang tay dài bên dưới cardgian màu nâu đất và quần kaki hoặc denim sáng màu để có bản phối chuyên nghiệp diện đi làm, đi học. Để tăng thêm cá tính riêng, nàng có thể thêm vào bản phối thắt lưng da bản nhỏ, phụ kiện thời trang như khăn lụa, phụ kiện cài áo hoặc các món trang sức ánh kim như hoa tai, dây chuyền, nhẫn...