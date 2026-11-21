Nữ người mẫu chọn bản phối tương phản ấn tượng qua việc kết hợp 2 chiếc cardigan mang 2 tông màu nổi phối cùng chân váy và bốt cổ cao cổ vân da thuộc đầy cá tinh. Bên cạnh đó không thể không nhắc đến mảng màu be trung hòa từ chiếc túi da. Cách kết hợp này vừa giúp item nổi bật trên nền cam cháy của cardigan vừa tạo dấu ấn khác biệt cho bản phối đường phố