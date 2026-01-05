'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll

Để tôn trọn nét đẹp tươi trẻ của tuổi thanh xuân, nàng không thể bỏ qua các lựa chọn mặc đẹp từ những mẫu váy áo "quốc dân" như váy chữ A, váy babydoll, váy suông tối giản...
Thăng hoa từ những bản phối váy chữ A, đầm babydoll giản đơn
Giống như tên gọi, phom dáng của váy chữ A được xây dựng dựa trên hình dáng của chữ A viết hoa. Trang phục ôm nhẹ ở phần thân trên, thắt eo và xòe nhẹ ở phần thân dưới. Cả babydoll, váy chữ A ở các phiên bản trẻ trung đều có độ ngắn trên gối. Thiết kế tập trung vào chất liệu cao cấp tự nhiên đi cùng tông màu tươi sáng như cream, vàng pastel, đỏ rượu...
Nếu yêu thích cảm giác mềm nhẹ và mịn màng, quý cô có thể chọn các chất vải như cotton, tencel hay satin còn vải gấm họa tiết, ren lưới và vải dệt thô mang đến sự cứng cáp về phom dáng - trang phục giữ phom tốt, chỉn chu và sang trọng mọi lúc.
Chi tiết thủ công chính là điểm nhấn cho váy chữ A, đầm babydoll mùa này. Hoa vải 3D đính trên áo, các nút thắt vải được khéo léo phối cùng trang sức đá, hạt gỗ hay những phụ kiện lạ mắt như túi, khăn, mũ, găng tay ren...
ẢNH: RANDOMLIST
Hai gam màu trắng và đen bất biến truyền cảm hứng sống xanh và ưa chuộng thời trang xanh bền vững. Phom dáng của váy chữ A kết hợp trên các thiết kế đen trắng làm nên tủ đồ timeless vượt thời gian cho mọi cô nàng
ẢNH: CALIE