  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll

Kim Ngọc
Kim Ngọc
05/01/2026 14:00 GMT+7

Váy chữ A, đầm babydoll, váy suông là những thiết kế tinh tế giúp nàng khoe dáng vẻ trẻ trung và năng động. Như một làn gió mùa xuân tươi mới và giàu sức sống, những bản phối này giúp nàng hiện thực hóa những cảm xúc tươi đẹp nhất thời tuổi trẻ thanh xuân.

Để tôn trọn nét đẹp tươi trẻ của tuổi thanh xuân, nàng không thể bỏ qua các lựa chọn mặc đẹp từ những mẫu váy áo "quốc dân" như váy chữ A, váy babydoll, váy suông tối giản...

'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll- Ảnh 1.

Váy sơ mi màu kem dáng ngắn ứng dụng hoàn hảo phom chữ A cổ điển. Thiết kế giúp nàng khoe khéo đôi chân đồng thời tôn phần thân trên thon thả với cấu trúc tay vai phồng, cổ đứng, đai eo bằng vải...

ẢNH: CALIE

Thăng hoa từ những bản phối váy chữ A, đầm babydoll giản đơn

Giống như tên gọi, phom dáng của váy chữ A được xây dựng dựa trên hình dáng của chữ A viết hoa. Trang phục ôm nhẹ ở phần thân trên, thắt eo và xòe nhẹ ở phần thân dưới. Cả babydoll, váy chữ A ở các phiên bản trẻ trung đều có độ ngắn trên gối. Thiết kế tập trung vào chất liệu cao cấp tự nhiên đi cùng tông màu tươi sáng như cream, vàng pastel, đỏ rượu...

Nếu yêu thích cảm giác mềm nhẹ và mịn màng, quý cô có thể chọn các chất vải như cotton, tencel hay satin còn vải gấm họa tiết, ren lưới và vải dệt thô mang đến sự cứng cáp về phom dáng - trang phục giữ phom tốt, chỉn chu và sang trọng mọi lúc.

'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll- Ảnh 2.

Thiết kế váy ren đầy vẻ nữ tính và quyến rũ, lớp vải ren dệt họa tiết tạo hiệu ứng xuyên thấu quyến rũ phối cùng đầm lót mềm mại. Phom dáng chữ A tinh giản cho phép mọi ánh nhìn đều bị thu hút vào tông màu và từng đường nét của họa tiết vải ren

ẢNH: RANDOMLIST

'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll- Ảnh 3.

Đầm babydoll là một trong những kiểu dáng đầm liền nữ tính tôn nét thanh xuân nguyên bản. Kết cấu tùng váy bí, tay ngắn phối ren và đăng ten trắng tôn trọn nét yêu kiều, sự quyến rũ trên từng nếp vải, từng nụ hoa nở trên váy áo

ẢNH: RANDOMLIST

'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll- Ảnh 4.

Không mang những tông màu rực rỡ nhưng trắng và đen, lụa và ren là những sự kết hợp vừa hài hòa vừa giàu chất thơ và tính ứng dụng. Thiết kế không chỉ là gợi ý cho trang phục ngày lễ, dự tiệc, dạo phố mà còn là chiếc váy cho mọi dịp trong năm

ẢNH: RANDOMLIST

'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll- Ảnh 5.

Tôn dáng mảnh mai yêu kiều cùng đầm suông dáng chữ A tối giản. Thiết kế không tay khoe vẻ khỏe khoắn và trẻ trung. Vải gấm dệt họa tiết chìm ánh kim phối trang sức ánh kim chính là chuẩn mực của thời trang tone sur tone

ẢNH: RANDOMLIST

'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll- Ảnh 6.

Giữ vững tinh thần thanh lịch cổ điển qua những mẫu váy liền tinh giản, kết hợp nhuần nhuyễn những đặc tính bền vững của phom dáng cổ điển và các chất liệu, gu thẩm mỹ hiện đại của quý cô

ẢNH: CALIE

'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll- Ảnh 7.
'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll- Ảnh 8.

Chi tiết thủ công chính là điểm nhấn cho váy chữ A, đầm babydoll mùa này. Hoa vải 3D đính trên áo, các nút thắt vải được khéo léo phối cùng trang sức đá, hạt gỗ hay những phụ kiện lạ mắt như túi, khăn, mũ, găng tay ren...

ẢNH: RANDOMLIST

'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll- Ảnh 9.
'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll- Ảnh 10.

Hai gam màu trắng và đen bất biến truyền cảm hứng sống xanh và ưa chuộng thời trang xanh bền vững. Phom dáng của váy chữ A kết hợp trên các thiết kế đen trắng làm nên tủ đồ timeless vượt thời gian cho mọi cô nàng

ẢNH: CALIE


Váy chữ A đầm suông Thanh Xuân chân váy chữ A babydoll

Bài viết khác

Diện sắc xanh lá cây, làm sao để không bị già?

Diện sắc xanh lá cây, làm sao để không bị già?

Áo cổ bẻ và chân váy mini, bản phối đơn giản khiến hội chị em mê mẩn

Áo cổ bẻ và chân váy mini, bản phối đơn giản khiến hội chị em mê mẩn

Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài

Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài

Giày búp bê đế bệt mang đến sự thoải mái mà vẫn tinh tế

Giày búp bê đế bệt mang đến sự thoải mái mà vẫn tinh tế

Váy đuôi tôm dáng dài khắc họa trọn vẹn khí chất kiêu sa

Váy đuôi tôm dáng dài khắc họa trọn vẹn khí chất kiêu sa

Diện áo sơ mi khoác ngoài giúp nàng làm mới phong cách hằng ngày

Diện áo sơ mi khoác ngoài giúp nàng làm mới phong cách hằng ngày

Sơ mi và quần ống rộng: Khi sự thoải mái trở thành tuyên ngôn phong cách

Sơ mi và quần ống rộng: Khi sự thoải mái trở thành tuyên ngôn phong cách

Sức hút từ chiếc túi đeo vai nắp gập không bao giờ lỗi mốt

Sức hút từ chiếc túi đeo vai nắp gập không bao giờ lỗi mốt

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top