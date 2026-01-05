'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll

Để tôn trọn nét đẹp tươi trẻ của tuổi thanh xuân, nàng không thể bỏ qua các lựa chọn mặc đẹp từ những mẫu váy áo "quốc dân" như váy chữ A, váy babydoll, váy suông tối giản...

Váy sơ mi màu kem dáng ngắn ứng dụng hoàn hảo phom chữ A cổ điển. Thiết kế giúp nàng khoe khéo đôi chân đồng thời tôn phần thân trên thon thả với cấu trúc tay vai phồng, cổ đứng, đai eo bằng vải... ẢNH: CALIE

Thăng hoa từ những bản phối váy chữ A, đầm babydoll giản đơn

Giống như tên gọi, phom dáng của váy chữ A được xây dựng dựa trên hình dáng của chữ A viết hoa. Trang phục ôm nhẹ ở phần thân trên, thắt eo và xòe nhẹ ở phần thân dưới. Cả babydoll, váy chữ A ở các phiên bản trẻ trung đều có độ ngắn trên gối. Thiết kế tập trung vào chất liệu cao cấp tự nhiên đi cùng tông màu tươi sáng như cream, vàng pastel, đỏ rượu...

Nếu yêu thích cảm giác mềm nhẹ và mịn màng, quý cô có thể chọn các chất vải như cotton, tencel hay satin còn vải gấm họa tiết, ren lưới và vải dệt thô mang đến sự cứng cáp về phom dáng - trang phục giữ phom tốt, chỉn chu và sang trọng mọi lúc.

Thiết kế váy ren đầy vẻ nữ tính và quyến rũ, lớp vải ren dệt họa tiết tạo hiệu ứng xuyên thấu quyến rũ phối cùng đầm lót mềm mại. Phom dáng chữ A tinh giản cho phép mọi ánh nhìn đều bị thu hút vào tông màu và từng đường nét của họa tiết vải ren ẢNH: RANDOMLIST

Đầm babydoll là một trong những kiểu dáng đầm liền nữ tính tôn nét thanh xuân nguyên bản. Kết cấu tùng váy bí, tay ngắn phối ren và đăng ten trắng tôn trọn nét yêu kiều, sự quyến rũ trên từng nếp vải, từng nụ hoa nở trên váy áo ẢNH: RANDOMLIST

Không mang những tông màu rực rỡ nhưng trắng và đen, lụa và ren là những sự kết hợp vừa hài hòa vừa giàu chất thơ và tính ứng dụng. Thiết kế không chỉ là gợi ý cho trang phục ngày lễ, dự tiệc, dạo phố mà còn là chiếc váy cho mọi dịp trong năm ẢNH: RANDOMLIST

Tôn dáng mảnh mai yêu kiều cùng đầm suông dáng chữ A tối giản. Thiết kế không tay khoe vẻ khỏe khoắn và trẻ trung. Vải gấm dệt họa tiết chìm ánh kim phối trang sức ánh kim chính là chuẩn mực của thời trang tone sur tone ẢNH: RANDOMLIST

Giữ vững tinh thần thanh lịch cổ điển qua những mẫu váy liền tinh giản, kết hợp nhuần nhuyễn những đặc tính bền vững của phom dáng cổ điển và các chất liệu, gu thẩm mỹ hiện đại của quý cô ẢNH: CALIE

Chi tiết thủ công chính là điểm nhấn cho váy chữ A, đầm babydoll mùa này. Hoa vải 3D đính trên áo, các nút thắt vải được khéo léo phối cùng trang sức đá, hạt gỗ hay những phụ kiện lạ mắt như túi, khăn, mũ, găng tay ren... ẢNH: RANDOMLIST

Hai gam màu trắng và đen bất biến truyền cảm hứng sống xanh và ưa chuộng thời trang xanh bền vững. Phom dáng của váy chữ A kết hợp trên các thiết kế đen trắng làm nên tủ đồ timeless vượt thời gian cho mọi cô nàng ẢNH: CALIE



