'Bật' cá tính, tỏa sáng phong cách với chân váy da

Mỗi cô nàng đều nên có ít nhất một chiếc váy da, chân váy da hoặc áo khoác da trong tủ để thỉnh thoảng có thể tạo nên sự đột phá làm mới phong cách. Phối đồ cùng chân váy da mùa này chính là cách để nàng "bật" nét cá tính, khoe phong cách thời trang chất chơi.

Váy da dáng chữ A màu đen phối áo ren trắng lấp ló tông đen của áo brallet - đây là một cách khoe khéo gu thời trang cá nhân độc đáo và đầy cá tính của nữ tín đồ thời trang ẢNH: JULIE FERRERI

Chân váy da cá tính, sắc sảo và nổi bật

Chân váy da, váy da nói riêng và trang phục vải da (da thật, da lộn, da PU, giả da...) nhìn chung được diện nhiều nhất trong mùa thời tiết lạnh. Chất liệu này được tiếng là sang trọng, bền bỉ, cá tính và luôn có thể khiến nàng thu hút mọi sự chú ý. Những công thức phối đồ cùng váy da dưới đây mang đến góc nhìn đa dạng - từ các bản phối quyến rũ và cá tính, hình ảnh thanh lịch phóng khoáng hay vẻ cuốn hút, thời thượng đặc trưng.

Tông màu phổ biến nhất của váy da bao gồm sắc nâu be, camel, nâu sô cô la, đen và xanh rêu. Tuy nhiên vẫn có những món đồ gây chú ý bằng sắc đỏ đô, đỏ rượu hoặc đỏ tươi như màu cờ. Ngoài chất da bóng với bề mặt trơn mượt và dai chắc còn có da lộn êm ái, da dập họa tiết độc đáo và có gu riêng. Trang phục da nên được phối với giày và túi cùng chất liệu để tạo nên phong cách đồng điệu và hình ảnh hợp xu hướng.

Áo dệt kim kẻ sọc ngang phối chân váy da tông nâu sô cô la mang đến cảm giác về sự phóng khoáng, trẻ trung và tràn đầy sự thoải mái, dễ chịu cho các hoạt động ngày cuối tuần ẢNH: RECHIC

Đi làm, đi học hay đi chơi đều khả thi khi nàng chọn bản phối áo dệt kim cổ bẻ phối chân váy da midi, giày cao gót và túi oversized đồng điệu. Hình ảnh này vừa thanh lịch nổi bật vừa đậm chất đường phố, giúp nàng tỏa sáng nơi công sở, văn phòng... ẢNH: RECHIC

Chân váy da lộn và áo crop top kẻ ca rô là lựa chọn ấm áp cho những ngày lạnh cuối đông đầu xuân. Chất liệu da nâu trầm mềm mại, êm ái và còn giữ nhiệt, cản gió tốt nên giúp nàng tự bảo vệ sức khỏe ẢNH: TIT ELEGANT

Những tông màu nâu nổi bật của váy da khiến quý cô mê đắm. Chân váy da, loafer da lộn, túi đeo chéo, mũ và áo khoác đều có thể chọn chất vải da hay da lộn để mặc cùng theo phong cách tone sur tone ẢNH: TIT ELEGANT

Chân váy bút chì xẻ trước kết hợp hài hòa cùng sơ mi họa tiết, qua đó mang đến hình ảnh tươi mới cho phong cách hằng ngày của nàng ẢNH: NEM

Ngoài công thức phối đồ cùng chất liệu, hãy thử nghiệm kết hợp da và ren, nhung, kaki... để khám phá những trải nghiệm đa chiều và thú vị từ trang phục da ẢNH: NEM