'Bật' cá tính, tỏa sáng phong cách với chân váy da

Mỗi cô nàng đều nên có ít nhất một chiếc váy da, chân váy da hoặc áo khoác da trong tủ để thỉnh thoảng có thể tạo nên sự đột phá làm mới phong cách. Phối đồ cùng chân váy da mùa này chính là cách để nàng "bật" nét cá tính, khoe phong cách thời trang chất chơi.
Chân váy da cá tính, sắc sảo và nổi bật
Chân váy da, váy da nói riêng và trang phục vải da (da thật, da lộn, da PU, giả da...) nhìn chung được diện nhiều nhất trong mùa thời tiết lạnh. Chất liệu này được tiếng là sang trọng, bền bỉ, cá tính và luôn có thể khiến nàng thu hút mọi sự chú ý. Những công thức phối đồ cùng váy da dưới đây mang đến góc nhìn đa dạng - từ các bản phối quyến rũ và cá tính, hình ảnh thanh lịch phóng khoáng hay vẻ cuốn hút, thời thượng đặc trưng.
Tông màu phổ biến nhất của váy da bao gồm sắc nâu be, camel, nâu sô cô la, đen và xanh rêu. Tuy nhiên vẫn có những món đồ gây chú ý bằng sắc đỏ đô, đỏ rượu hoặc đỏ tươi như màu cờ. Ngoài chất da bóng với bề mặt trơn mượt và dai chắc còn có da lộn êm ái, da dập họa tiết độc đáo và có gu riêng. Trang phục da nên được phối với giày và túi cùng chất liệu để tạo nên phong cách đồng điệu và hình ảnh hợp xu hướng.
Những tông màu nâu nổi bật của váy da khiến quý cô mê đắm. Chân váy da, loafer da lộn, túi đeo chéo, mũ và áo khoác đều có thể chọn chất vải da hay da lộn để mặc cùng theo phong cách tone sur tone
ẢNH: TIT ELEGANT