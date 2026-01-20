  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

'Bật' cá tính, tỏa sáng phong cách với chân váy da

Kim Ngọc
Kim Ngọc
20/01/2026 12:00 GMT+7

Chân váy da không phải là 'vũ khí' bí mật của riêng những cô gái có cá tính mạnh mà ngược lại có tính ứng dụng rất cao. Chân váy da mặc cùng áo dệt kim, áo polo cùng nàng dạo phố cuối tuần; các bản phối váy da và áo sơ mi, áo kiểu cách điệu có thể mang đến hình ảnh mới lạ, phá cách cho nàng công sở.

Mỗi cô nàng đều nên có ít nhất một chiếc váy da, chân váy da hoặc áo khoác da trong tủ để thỉnh thoảng có thể tạo nên sự đột phá làm mới phong cách. Phối đồ cùng chân váy da mùa này chính là cách để nàng "bật" nét cá tính, khoe phong cách thời trang chất chơi.

'Bật' cá tính, đưa chất đường phố vào công sở với bản phối từ chân váy da - Ảnh 1.

Váy da dáng chữ A màu đen phối áo ren trắng lấp ló tông đen của áo brallet - đây là một cách khoe khéo gu thời trang cá nhân độc đáo và đầy cá tính của nữ tín đồ thời trang

ẢNH: JULIE FERRERI

Chân váy da cá tính, sắc sảo và nổi bật

Chân váy da, váy da nói riêng và trang phục vải da (da thật, da lộn, da PU, giả da...) nhìn chung được diện nhiều nhất trong mùa thời tiết lạnh. Chất liệu này được tiếng là sang trọng, bền bỉ, cá tính và luôn có thể khiến nàng thu hút mọi sự chú ý. Những công thức phối đồ cùng váy da dưới đây mang đến góc nhìn đa dạng - từ các bản phối quyến rũ và cá tính, hình ảnh thanh lịch phóng khoáng hay vẻ cuốn hút, thời thượng đặc trưng.

Tông màu phổ biến nhất của váy da bao gồm sắc nâu be, camel, nâu sô cô la, đen và xanh rêu. Tuy nhiên vẫn có những món đồ gây chú ý bằng sắc đỏ đô, đỏ rượu hoặc đỏ tươi như màu cờ. Ngoài chất da bóng với bề mặt trơn mượt và dai chắc còn có da lộn êm ái, da dập họa tiết độc đáo và có gu riêng. Trang phục da nên được phối với giày và túi cùng chất liệu để tạo nên phong cách đồng điệu và hình ảnh hợp xu hướng.

'Bật' cá tính, đưa chất đường phố vào công sở với bản phối từ chân váy da - Ảnh 2.

Áo dệt kim kẻ sọc ngang phối chân váy da tông nâu sô cô la mang đến cảm giác về sự phóng khoáng, trẻ trung và tràn đầy sự thoải mái, dễ chịu cho các hoạt động ngày cuối tuần

ẢNH: RECHIC

'Bật' cá tính, đưa chất đường phố vào công sở với bản phối từ chân váy da - Ảnh 3.

Đi làm, đi học hay đi chơi đều khả thi khi nàng chọn bản phối áo dệt kim cổ bẻ phối chân váy da midi, giày cao gót và túi oversized đồng điệu. Hình ảnh này vừa thanh lịch nổi bật vừa đậm chất đường phố, giúp nàng tỏa sáng nơi công sở, văn phòng...

ẢNH: RECHIC

'Bật' cá tính, đưa chất đường phố vào công sở với bản phối từ chân váy da - Ảnh 4.

Chân váy da lộn và áo crop top kẻ ca rô là lựa chọn ấm áp cho những ngày lạnh cuối đông đầu xuân. Chất liệu da nâu trầm mềm mại, êm ái và còn giữ nhiệt, cản gió tốt nên giúp nàng tự bảo vệ sức khỏe

ẢNH: TIT ELEGANT

'Bật' cá tính, đưa chất đường phố vào công sở với bản phối từ chân váy da - Ảnh 5.
'Bật' cá tính, đưa chất đường phố vào công sở với bản phối từ chân váy da - Ảnh 6.

Những tông màu nâu nổi bật của váy da khiến quý cô mê đắm. Chân váy da, loafer da lộn, túi đeo chéo, mũ và áo khoác đều có thể chọn chất vải da hay da lộn để mặc cùng theo phong cách tone sur tone

ẢNH: TIT ELEGANT

'Bật' cá tính, đưa chất đường phố vào công sở với bản phối từ chân váy da - Ảnh 7.

Chân váy bút chì xẻ trước kết hợp hài hòa cùng sơ mi họa tiết, qua đó mang đến hình ảnh tươi mới cho phong cách hằng ngày của nàng

ẢNH: NEM

'Bật' cá tính, đưa chất đường phố vào công sở với bản phối từ chân váy da - Ảnh 8.

Ngoài công thức phối đồ cùng chất liệu, hãy thử nghiệm kết hợp da và ren, nhung, kaki... để khám phá những trải nghiệm đa chiều và thú vị từ trang phục da

ẢNH: NEM

'Bật' cá tính, đưa chất đường phố vào công sở với bản phối từ chân váy da - Ảnh 9.

Giày bốt da cổ cao đồng điệu với váy da tông đen. Nét cá tính hòa quyện trong bản phối nữ tính và mềm mại kết hợp cùng áo thun tay dài, mũ bê rê và mái tóc uốn xoăn điệu đà mang phong cách cổ điển

ẢNH: HERA DG

chân váy da váy da trang phục da váy da lộn phối đồ cùng chân váy da

Bài viết khác

Đầm đuôi cá: Bí quyết tôn đường cong quyến rũ trong từng bước chân

Đầm đuôi cá: Bí quyết tôn đường cong quyến rũ trong từng bước chân

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn

Đầm sơ mi mang đến diện mạo trang nhã cho quý cô công sở

Đầm sơ mi mang đến diện mạo trang nhã cho quý cô công sở

Chân dài miên man nhờ sự quyến rũ của váy mullet

Chân dài miên man nhờ sự quyến rũ của váy mullet

Phối đồ denim đồng điệu cho phong cách thời thượng mỗi ngày

Phối đồ denim đồng điệu cho phong cách thời thượng mỗi ngày

Blazer thắt eo vừa thanh lịch, tinh tế vừa tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp

Blazer thắt eo vừa thanh lịch, tinh tế vừa tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp

Màu cam, điểm nhấn giúp diện mạo cuốn hút và thời thượng

Màu cam, điểm nhấn giúp diện mạo cuốn hút và thời thượng

5 chiếc váy midi sang trọng, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cuối năm

5 chiếc váy midi sang trọng, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cuối năm

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top