'Biến hóa' đa dạng với họa tiết da báo

Các nhà thiết kế lớn liên tục đưa họa tiết này lên sàn diễn với nhiều biến tấu mới mẻ, kết hợp giữa chất liệu cao cấp và phom dáng hiện đại. Dù được thể hiện trong phong cách tối giản, thanh lịch hay phóng khoáng đường phố, họa tiết da báo vẫn giữ nguyên tinh thần chủ đạo: mạnh mẽ, tự tin và đầy quyến rũ.



Nếu muốn tìm kiếm một thiết kế tôn dáng và thể hiện sự gợi cảm tinh tế, váy bodycon họa tiết da báo chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Những đường cong được tôn vinh tuyệt đối trong chiếc váy ôm sát, hòa cùng tông nâu, vàng và đen cổ điển tạo nên hiệu ứng thị giác cuốn hút. Thiết kế cổ vuông tinh tế khoe trọn bờ vai thanh mảnh cùng xương quai xanh gợi cảm, giúp người mặc trở nên nổi bật giữa ánh hoàng hôn hay trong những buổi dạo biển sang chảnh. Phần ngực đính hạt đen nhẹ nhàng tạo điểm nhấn, khiến tổng thể trang phục thêm phần sang trọng và hút ánh nhìn.

Váy bodycon họa tiết da báo ôm sát cơ thể, phần ngực có đính một số hạt màu đen tạo điểm nhấn, giúp nàng sở hữu sự gợi cảm ẢNH: @KJMBAE

Họa tiết da báo không chỉ gắn liền với sự nổi loạn mà còn có thể trở nên tinh tế, thời thượng khi được ứng dụng khéo léo. Một chiếc áo crop top họa tiết da báo dạng quấn eo là minh chứng cho điều đó. Phần eo được thắt nhẹ giúp tôn vòng 2 quyến rũ, cổ chữ V sâu vừa phải làm nổi bật đường nét tự nhiên của cơ thể. Khi kết hợp cùng chân váy lụa đen dài xẻ đùi, tổng thể trở nên mềm mại nhưng vẫn giữ được cá tính riêng. Chiếc túi kẹp nhỏ gọn tông đen là điểm nhấn hoàn hảo, giúp tổng thể vừa thanh thoát vừa hiện đại, thể hiện phong cách của một quý cô thành thị biết cân bằng giữa gợi cảm và tinh tế.



Áo tay dài thiết kế crop top họa tiết da báo, cách điệu với cổ chữ V, kết hợp cùng chân váy xẻ tà màu đen mang đến tổng thể mềm mại, cá tính ẢNH: @HOAILINH_CLOSET

Họa tiết da báo không chỉ dành cho những buổi tiệc đêm. Khi kết hợp cùng phong cách streetwear, nó mang đến năng lượng phóng khoáng và trẻ trung. Áo body dài tay ôm sát cùng quần jeans xám rách táo bạo tạo nên sự tương phản thú vị giữa mềm mại và mạnh mẽ. Thắt lưng bản to đính kim loại, kính râm mắt mèo và túi da đen bản lớn giúp tổng thể trở nên cuốn hút, thể hiện tinh thần tự do và cá tính riêng.



Áo ôm body tay dài với họa tiết da báo, phối cùng chiếc quần jeans rách tạo nên sự tương phản trong tổng thể trang phục ẢNH: SET_SHOPPP

Không cần cầu kỳ, một chút kết hợp tinh tế giữa áo thun trắng tay loe và chân váy da báo dáng dài cũng đủ để tạo nên một diện mạo trẻ trung mà vẫn có chiều sâu thời trang. Phom dáng rộng của áo giúp cân bằng với sự nổi bật của họa tiết da báo, mang lại cảm giác thoải mái nhưng không hề đơn điệu. Giày sneaker trắng cùng kính râm tròn và khuyên tai to bản giúp tổng thể thêm phần hiện đại, phù hợp cho những buổi dạo phố hay hành trình du lịch mùa hè đầy cảm hứng.



Sự kết hợp giữa áo thun trắng tay loe, chân váy dài họa tiết da báo giúp nàng trở nên năng động hơn ẢNH: YODY

Sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại luôn tạo nên sức hút đặc biệt, áo cardigan đen ôm sát phối cùng chân váy ngắn họa tiết da báo chính là minh chứng. Áo cardigan cài khuy giữa để hở nhẹ phần eo mang lại vẻ gợi cảm vừa đủ, trong khi chân váy ngắn họa tiết da báo tạo điểm nhấn cá tính. Hoàn thiện tổng thể với đôi tất dài đen, giày cao gót mũi nhọn màu đỏ rượu vang và túi xách nhỏ cầm tay, nàng sẽ trở nên quyến rũ mà không phô trương.



Cardigan dài tay ôm sát cơ thể mặc cùng chân váy họa tiết da báo ngắn giúp nàng quyến rũ hơn ẢNH: KILL SYSTEM

Không chỉ dành cho sàn diễn hay đường phố, họa tiết da báo cũng có thể trở nên nhẹ nhàng và tinh tế khi được phối hợp khéo léo trong trang phục công sở. Áo kiểu in họa tiết da báo dịu mắt đi cùng chân váy xòe nhẹ tông nâu be mang lại cảm giác nữ tính mà vẫn chuyên nghiệp. Chi tiết thắt eo tinh tế cùng chất liệu mềm rũ giúp tôn dáng, tạo nên vẻ ngoài chỉn chu và thanh lịch. Khi kết hợp cùng túi xách nhỏ đồng điệu, bộ trang phục này trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng hoặc môi trường làm việc yêu cầu sự tinh tế.



Áo kiểu với họa tiết da báo và thắt nút nhẹ ở phần eo, kết hợp cùng chân váy midi giúp nàng có một tổng thể thanh lịch ẢNH: CITI MODE

Sự kết hợp giữa hai chất liệu “nặng đô” như da bóng và họa tiết da báo mang đến hình ảnh đầy quyền lực. Áo sơ mi cổ bẻ họa tiết da báo phối cùng chân váy da bóng đen dài giúp người mặc toát lên vẻ hiện đại. Thắt lưng bản lớn khóa vàng nhấn vòng eo, bốt cao gót mũi nhọn cùng túi xách tròn nhỏ hoàn thiện tổng thể sang chảnh, khẳng định gu thời trang đẳng cấp của quý cô thành thị.



Áo sơ mi da báo cổ bẻ, được phối cùng chân váy da bóng dài màu đen mang đến hình ảnh mạnh mẽ, tự tin ẢNH: CÉNES

Nếu bạn yêu thích sự cân bằng giữa hoang dã và thanh lịch, chiếc váy dài họa tiết da báo dáng xòe cổ điển chính là lựa chọn lý tưởng. Gam vàng nâu pha đen cổ điển kết hợp phần tay áo phồng nhẹ tạo cảm giác mềm mại, bay bổng. Khi khoác hờ chiếc áo len tối màu qua vai, kết hợp cùng quần tất đen và túi tua rua đồng điệu, nàng sẽ có ngay một bản phối vừa cá tính vừa tinh tế cho mùa thu đầy gió.



Váy dài với họa tiết da báo giúp bạn có một tổng thể hoang dã hơn ẢNH: FRONT ROW

Họa tiết da báo không chỉ là lời khẳng định cho sự quyến rũ, mà còn là biểu tượng của cá tính và tinh thần tự do trong thời trang hiện đại. Dù ở bất kỳ phong cách nào da báo vẫn luôn giữ được vị thế riêng hoang dã, thanh lịch mà tinh tế.

