BlackPink nóng bỏng trong thiết kế Việt tại Word Tour 2025

Tại các sân khấu lớn ở Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) và Bangkok (Thái Lan) mới đây, Rosé, Jisoo, Lisa và Jennie (BlackPink) xuất hiện đầy ấn tượng trong những bộ trang phục của nhà thiết kế trẻ Vi Nguyễn. Khoảnh khắc không chỉ khiến khán giả quốc tế trầm trồ mà còn thắp lên niềm tự hào cho giới mộ điệu thời trang trong nước.

Lần xuất hiện này của BlackPink mang concept “Street Noir”, mạnh mẽ, quyến rũ và gợi cảm. Các thiết kế sử dụng chất liệu da làm chủ đạo, kết hợp với chi tiết buckle kim loại và phom dáng corset, thể loại yêu thích của nhóm nhạc xứ kim chi. Set trang phục vừa tôn vinh đường nét cơ thể, vừa thể hiện hình ảnh quyền lực, mê hoặc, hoàn toàn phù hợp với chất thời trang táo bạo của BlackPink.

BlackPink diện thiết kế Việt trong Word Tour 2025 Ảnh: YG Entertainment

Nhà thiết kế Vi Nguyễn chia sẻ cô thành lập thương hiệu thời trang riêng từ năm 2020. Thương hiệu nhanh chóng gây chú ý nhờ phom dáng phá cách và tư duy thẩm mỹ khác biệt, hướng đến hình ảnh phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, tự tin, dám thể hiện bản sắc riêng.

Đây không phải lần đầu tiên thành viên BlackPink “chọn mặt gửi vàng” ở nhà thiết kế 9X. Trước đó, vào tháng 12.2024, stylist Park Min Hee - người phụ trách hình ảnh của Jennie, chủ động liên hệ để mượn thiết kế của Vi Nguyễn cho quá trình quay MV Ruby tại Mỹ. Nhà thiết kế Vi Nguyễn chia sẻ: “Thời điểm ấy, chỉ riêng việc được đội ngũ stylist của Jennie chú ý đã là một tín hiệu rất quý giá”.

Khoảnh khắc nhìn thấy những thiết kế “Made in Vietnam” tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu quốc tế là giây phút vỡ òa đối với nhà thiết kế trẻ. “Mỗi đường cắt, mỗi mũi kim mình đều gửi gắm tâm huyết của người Việt. Khi thấy nó hiện lên trên sân khấu quốc tế, mình biết rằng thời trang Việt có thể đi xa hơn chúng ta từng nghĩ”, cô chia sẻ.

“Chị cả” Jisoo chinh phục khán giả với tinh thần “rock chic”. Thiết kế bất đối xứng độc đáo, kết hợp mảng corset trắng được cố định bằng dây buộc cá tính với chất liệu da đen. Trang phục được nhấn nhá bằng chi tiết đinh tán và đường may nổi, không chỉ tôn lên vẻ đẹp gợi cảm, thanh lịch mà còn thể hiện sự mạnh mẽ cá tính Ảnh: Mushie Studio

Không hổ danh là "IT Girl" toàn cầu, Jennie mang đến định nghĩa mới cho sự quyến rũ phá cách. Cô diện chiếc corset da cúp ngực dáng yếm (halter top) táo bạo, được làm mềm mại bằng chi tiết xếp nếp vải voan trắng làm viền trên. Thiết kế phô diễn trọn vẹn đường cong cơ thể và vòng eo "con kiến" trứ danh của Jennie, tạo nên một tổng thể vừa bùng nổ, sexy vừa có nét tinh nghịch, sang chảnh Ảnh: Mushie Studio

Rose khoác lên mình bộ trang phục "all-black" đầy mê hoặc. Chiếc áo hai dây cơ bản được nâng tầm bởi viền đá bắt sáng, điểm nhấn chính là chân váy da ôm sát với đai khóa kim loại bản lớn. Sự kết hợp này tạo ra hiệu ứng "tough-chic", cân bằng hoàn hảo giữa nét mềm mại của Rosé và tinh thần mạnh mẽ của concept Ảnh: Mushie Studio

Lisa luôn biết cách “đốt cháy” sân khấu với khí chất không thể lẫn lộn. Nữ rapper gốc Thái diện set đồ thể hiện rõ tinh thần “Street Noir”: áo crop top trắng được bó chặt bởi một chiếc corset da đen cá tính, tạo điểm nhấn siết eo ấn tượng. Chân váy da siêu ngắn kết hợp cùng thắt lưng belt buckle bạc bản to mang đậm hơi thở “rock-chic”, giúp “cỗ máy nhảy” của BlackPink khoe trọn đôi chân dài miên man và thần thái “cool” ngầu, táo bạo Ảnh: Mushie Studio

Sau gần một thập niên hoạt động, BlackPink không hề có dấu hiệu giảm nhiệt, mà ngược lại, ngày càng giữ vững và củng cố phong độ cùng sức hút toàn cầu của mình. Hai đêm concert tại Cao Hùng không chỉ là màn trình diễn đỉnh cao về mặt âm nhạc và vũ đạo, mà còn là minh chứng hùng hồn nhất cho tình yêu cuồng nhiệt của hàng trăm nghìn BLINK dành cho bốn nữ hoàng K-Pop.

Sự kiện này đã thiết lập một loạt kỷ lục, bao gồm tổng lượng khán giả vượt 100.000 người chỉ trong hai đêm diễn, hai lần liên tiếp tổ chức world tour tại sân vận động thế vận hội Cao Hùng, đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử concert tại đây với 190.000 vé bán ra, trở thành nghệ sĩ K-Pop tổ chức nhiều buổi world tour nhất, và là nhóm K-Pop đầu tiên trở lại sân vận động này lần thứ hai cho cùng một chuỗi world tour.

Sau khi hoàn thành thành công buổi biểu diễn tại Cao Hùng, Thái Lan, BlackPink sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn châu Á tại Jakarta, Bulacan, Singapore, Tokyo, Hồng Kông...