Blazer thắt eo vừa thanh lịch, tinh tế vừa tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp

Blazer thắt eo (blazer ôm eo) mang lại đường cong nhẹ nhàng mà quyến rũ cho các bộ trang phục nàng diện hằng ngày. Thiết kế áo blazer cổ điển sử dụng đường cắt và chi tiết đai eo, chi tiết nút cài để làm tăng hiệu ứng "thu nhỏ" vòng eo. Với những thiết kế thông thường thì dây lưng da, dây vải có thể sử dụng để thắt eo ngoài blazer.

Không gì tôn eo tốt hơn một chiếc đai lưng/thắt lưng được đặt bên ngoài áo khoác khi quý cô diện các bản phối nhiều lớp trong mùa đông ẢNH: MYAN

Mặc đẹp trendy với blazer thắt eo sành điệu

Áo blazer luôn mang đến vẻ ngoài chuyên nghiệp và chỉn chu cho mọi bản phối, mọi phong cách thời trang. Tuy nhiên, với quý cô có vóc dáng trung bình hoặc nhỏ nhắn thì blazer thông thường (có vai vuông, dáng suông rộng và dài) dễ mang đến cảm giác "nuốt dáng" nếu không khéo phối đồ.

Blazer ôm eo mang đến vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng, chuyên nghiệp một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Quý cô hãy thử nghiệm cùng các bản phối cùng blazer thắt eo dưới đây - dùng dây lưng trắng thắt bên ngoài blazer đen, chọn phom blazer tôn eo bằng đường cắt và chi tiết cài áo/cài hoa làm điểm nhấn...

Tận dụng tối đa lợi thế tôn dáng của kiểu trang phục may đo tối giản, sang trọng và tinh tế, bản phối còn mở ra một hướng đi mới khi tạo ra điểm nhấn nơi eo tương đồng - dây lưng trắng bản nhỏ phối cùng áo/khăn lụa trắng tạo nên đường viền dọc theo cổ và nẹp áo ẢNH: WHITE ANT

Hai gam màu trắng đen được đổi chỗ cho nhau theo cách thật tinh tế và khéo léo. Chân váy organzar đính chi tiết lông vũ đồng điệu cùng giày cao gót, khăn lụa và dây lưng tông đen ẢNH: WHITE ANT

Làm mới hiệu quả hình ảnh bản thân mỗi ngày dù chỉ trung thành với cùng một công thức phối đồ cổ điển. Chi tiết blazer một cúc hay dây lưng thắt ngoài áo khoác đều giúp tạo ra tỷ lệ hài hòa cho vóc dáng, góp sức tôn vòng 2 ẢNH: WHITE ANT

Blazer thắt eo xứng đáng trở thành chiếc áo được ưu tiên nhiều nhất trong mùa xuân này ẢNH: WHITE ANT

Khi diện các thiết kế blazer dáng rộng, đừng ngại ngần sử dụng dây lưng da bản lớn để giúp bản phối casual có dấu ấn đáng nhớ hơn ẢNH: MAISON123_PARIS

Khi thiết kế blazer được "kéo dài" trở thành váy liền, chi tiết thắt eo chính là điểm nhấn thu hút đầy khác biệt ẢNH: REINA

Nghệ thuật may đo thủ công khéo tạo nên những đường cong nữ tính và mềm mại cho áo blazer. Set đồng bộ từ vải tweed màu nâu be không chỉ cuốn hút bởi sự độc đáo của chất liệu mà còn "hút" mắt nhìn bởi đường chiết eo tinh tế ẢNH: HOBB

Sắc đỏ may mắn hiện diện trên bản phối đồng bộ như một chỉ dấu cho sự hiện diện chú tâm, nổi bật và đưa nàng bước vào tâm điểm của sân khấu khi thu hút tất thảy mọi sự chú ý của đám đông ẢNH: HOBB



