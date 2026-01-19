Blazer thắt eo vừa thanh lịch, tinh tế vừa tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp

Blazer là chiếc áo mặc ngoài cần thiết và quan trọng nhất nhì tủ đồ, phủ sóng từ phong cách công sở đến thời trang streetwear, từ bản phối dạo phố đến dự tiệc. Khác với phom dáng rộng thùng thình đặc trưng, áo blazer thắt eo giúp nâng tầm bản phối thêm thanh lịch, tinh tế mà vẫn giữ vững phong thái lịch thiệp, chỉn chu.
Blazer thắt eo (blazer ôm eo) mang lại đường cong nhẹ nhàng mà quyến rũ cho các bộ trang phục nàng diện hằng ngày. Thiết kế áo blazer cổ điển sử dụng đường cắt và chi tiết đai eo, chi tiết nút cài để làm tăng hiệu ứng "thu nhỏ" vòng eo. Với những thiết kế thông thường thì dây lưng da, dây vải có thể sử dụng để thắt eo ngoài blazer.
Mặc đẹp trendy với blazer thắt eo sành điệu
Áo blazer luôn mang đến vẻ ngoài chuyên nghiệp và chỉn chu cho mọi bản phối, mọi phong cách thời trang. Tuy nhiên, với quý cô có vóc dáng trung bình hoặc nhỏ nhắn thì blazer thông thường (có vai vuông, dáng suông rộng và dài) dễ mang đến cảm giác "nuốt dáng" nếu không khéo phối đồ.
Blazer ôm eo mang đến vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng, chuyên nghiệp một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Quý cô hãy thử nghiệm cùng các bản phối cùng blazer thắt eo dưới đây - dùng dây lưng trắng thắt bên ngoài blazer đen, chọn phom blazer tôn eo bằng đường cắt và chi tiết cài áo/cài hoa làm điểm nhấn...
Làm mới hiệu quả hình ảnh bản thân mỗi ngày dù chỉ trung thành với cùng một công thức phối đồ cổ điển. Chi tiết blazer một cúc hay dây lưng thắt ngoài áo khoác đều giúp tạo ra tỷ lệ hài hòa cho vóc dáng, góp sức tôn vòng 2