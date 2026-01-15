  • An Giang
Thời trang 24/7

Cardigan và chân váy ngắn - bản phối ngọt ngào, đầy phóng khoáng

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
15/01/2026 14:00 GMT+7

Áo cardigan đem đến sự dịu dàng, trong khi chân váy ngắn lại mở ra không gian tự do cho trang phục. Sự kết hợp ấy không quá nghiêm cẩn, vẫn giữ được bản sắc riêng; giúp cardigan và chân váy ngắn trở thành bộ đôi kinh điển, luôn tìm được cách làm mới mình qua từng mùa thời trang.

Thời điểm chuyển mùa, những bản phối mang chất mềm mại luôn tạo được sức hút riêng. Áo cardigan dáng rộng gam hồng phấn với bề mặt len mịn, độ rủ vừa phải và cổ chữ V sâu mở nhẹ phần thân trên mang đến cảm giác dịu dàng nhưng không hề xuề xòa. Khi kết hợp cùng chân váy bí sắc nâu trầm, phom xòe nhẹ với độ dài trên gối, tổng thể trở nên trẻ trung mà vẫn hài hòa bảng màu ấm. Mũ len sáng màu và đôi bốt da cao cổ hoàn thiện bản phối, đóng vai trò như những điểm nhấn tiết chế, giúp trang phục giữ trọn tinh thần thanh lịch nhưng không kém phần thời thượng.

Cardigan và chân váy ngắn - bản phối ngọt ngào, đầy phóng khoáng - Ảnh 1.

Bản phối ấm áp nhưng vẫn đầy phóng khoáng với áo cardigan sắc hồng dáng rộng, sánh đôi cùng chân váy bí trẻ trung

ẢNH: @_PHZY

Tôn lên nét trẻ trung khi tiết chế lại những sắc màu nổi bật, áo cardigan dáng ngắn với họa tiết hình học xanh lá - đen tạo nhịp điệu thị giác rõ ràng, ôm vừa thân trên mà vẫn giữ độ thoải mái. Chân váy ngắn đen phom chữ A mềm đóng vai trò làm nền, giúp họa tiết trở nên nổi bật nhưng không gắt. Quần tất đen và giày cao gót được tiết chế, đủ để tăng thêm sắc thái cá tính cho tổng thể.

Cardigan và chân váy ngắn - bản phối ngọt ngào, đầy phóng khoáng - Ảnh 2.

Tạo điểm nhấn nổi bật cho thị giác khi lựa chọn áo cardigan sắc xanh với họa tiết kẻ ấn tượng

ẢNH: @DUONGTHUYY149

Phong cách học đường bằng tinh thần chỉn chu nhưng không cứng nhắc với những gam màu trung tính. Chọn chiếc áo cardigan đơn sắc ôm gọn thân trên, có thể phối thêm một lớp sơ mi xanh nhạt layer bên trong tạo chiều sâu thị giác, trong khi chân váy ngắn xếp ly mang lại sự cân bằng giữa nét nghiêm túc và vẻ trẻ trung. 

Cardigan và chân váy ngắn - bản phối ngọt ngào, đầy phóng khoáng - Ảnh 3.

Chỉ cần thêm một chiếc kính mắt hoặc túi xách cầm tay là đã hoàn thiện phong cách học đường thu hút

ẢNH: @PO.OR.NA

Cardigan và chân váy ngắn - bản phối ngọt ngào, đầy phóng khoáng - Ảnh 4.

Phong cách học đường được làm mới với bộ đôi áo cardigan và chân váy xếp ly mang sắc trung tính

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Ở một bản phối mang hơi hướng cá tính quyến rũ, áo cardigan tông trầm đem lại sự cổ điển cho người mặc. Lựa chọn chân váy ngắn trắng với thiết kế nhiều tầng xếp lớp tạo độ phồng nhẹ, kết hợp cùng thắt lưng bản nhỏ để nhấn eo, mang lại cảm giác bay bổng khi chuyển động. 

Cardigan và chân váy ngắn - bản phối ngọt ngào, đầy phóng khoáng - Ảnh 5.

Chân váy xòe với từng tầng xếp chồng lên nhau được ưa chuộng khi đi cùng áo cardigan

ẢNH: @XXIXUUU

Cardigan và chân váy ngắn - bản phối ngọt ngào, đầy phóng khoáng - Ảnh 6.

Đôi giày bốt da cổ cao hoàn thiện phong cách cá tính khi xuống phố

ẢNH: @XXIXUUU

Với những lựa chọn mang tinh thần đời thường, sự tiết chế trở thành yếu tố then chốt. Cardigan dáng rộng xẻ tà với chất vải len ấm áp, bề mặt sợi mịn tạo cảm giác trầm ổn và dễ ứng dụng. Khi kết hợp cùng chân váy ngắn cùng tông trầm với áo cardigan tạo sự chuyển tiếp thị giác ấn tượng, phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại.

Cardigan và chân váy ngắn - bản phối ngọt ngào, đầy phóng khoáng - Ảnh 7.

Lựa chọn cardigan và chân váy với những sắc độ tối đem lại sự cổ điển trong phong cách

ẢNH: @_PHZY

Cardigan và chân váy ngắn - bản phối ngọt ngào, đầy phóng khoáng - Ảnh 8.

Dưới sự tiết chế tinh tế của phom dáng và chất liệu, áo cardigan khi sánh đôi cùng chân váy ngắn không chỉ mang lại vẻ ngọt ngào mà còn mở ra dấu ấn cá nhân trong từng phong cách

ẢNH: @TU_HHAO


