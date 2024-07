Chào thu bằng phong cách Parisian giản đơn nhưng tinh tế

Bước vào mùa thời tiết đẹp nhất năm, nàng đã sẵn sàng để mở rộng tủ quần áo cá nhân, khai phá những phong cách thời trang cổ điển nổi tiếng nhất? Phong cách Parisian được yêu thích trên toàn thế giới, được tạo nên bởi trang phục mặc hằng ngày của các cô gái Paris.

Chất liệu ren trắng được phối hợp nhịp nhàng tôn nét đẹp tự nhiên, giúp nàng khéo léo khoe dáng quyến rũ mà vẫn tinh tế HANUO

Lấy cảm hứng từ sự thanh lịch, quyến rũ của phong cách Parisian, các thiết kế trong bộ sưu tập Elegance Mono như một bức tranh tự họa của những cô nàng hiện đại vừa độc lập tự tin vừa biết rõ mình cần gì. Những bộ trang phục tối giản được biến hóa tinh tế đủ để bộc lộ gu thẩm mỹ riêng của quý cô, qua đó toát lên thần thái sang trọng và thanh lịch đặc trưng.

Với cảm hứng từ lối ăn mặc cổ điển giàu tính ứng dụng của phụ nữ Pháp, các thiết kế hướng đến việc tạo ra cho người mặc hình ảnh nữ tính, quý phái mang đậm dấu ấn riêng. Hầu hết trang phục có phom dáng dài, chuyển động nhịp nhàng và thướt tha mang đến sự uyển chuyển trong từng bước đi.

Kết hợp hai kiểu họa tiết chấm bi trên một bản phối hoặc mặc xen kẽ để tạo điểm nhấn nổi bật HANUO, ANNA DO

Phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều yêu thích trang phục họa tiết chấm bi. Là một trong những kiểu họa tiết cổ điển, không rực rỡ và không giúp người mặc trở nên nổi bật nhưng những chấm tròn lại có thể mang đến nét đẹp dịu dàng, quyến rũ một cách kín đáo và tinh khiết.

Tùy theo vóc dáng và sở thích cá nhân, quý cô có thể chọn những mẫu đầm liền thân chấm bi hoặc các thiết kế rời. Áo kiểu phối chân váy dáng đuôi cá ôm nhẹ tôn đường cong theo dáng đồng hồ cát; trong khi áo lụa chấm bi phối chân váy dài viền bèo nhún mang đến không khí lễ hội trang trọng, vừa sang trọng lại điệu đà.

Những sắc màu đặc trưng nhất của mùa thu đã quay trở lại. Gam màu nâu, beige, đen và trắng làm nên những bản phối thú vị cho phong cách Parisian HANUO

Với sự tối giản và tiết chế trong chi tiết, những trang phục đơn giản luôn mang đến cho người mặc sự thanh lịch và nổi bật riêng biệt. Mùa thu đến, quý cô đừng bỏ qua chiếc áo vest ghi lê. Món đồ độc đáo này có thể trở thành thiết kế độc đáo nhất trong tủ đồ của mọi cô gái chỉ bằng những cách kết hợp theo set đồng bộ hoặc tương phản.



Gam màu nâu đất đang quay trở lại mạnh mẽ cùng với sự chuyển động của tiết trời mùa thu đông. Váy trễ vai làm từ vải cotton lỗ có thể mặc vào những buổi chiều cuối tuần để đi dạo, hẹn hò hay những chuyến đi nghỉ ngắn ngày; trong khi áo ghi lê màu nâu cam có thể phối cùng quần ống rộng hay chân váy dài để đi làm, đi học.

Set áo và chân váy dài đồng bộ mang đến hình ảnh cổ điển thanh lịch đậm nét. Không chỉ là kiểu trang phục phù hợp với quý cô văn phòng, cách mặc này còn có thể áp dụng khi dạo phố, hội họp hoặc bất cứ dịp nào nàng yêu thích HANUO

Chiếc váy satin đen kết hợp áo blazer trắng tạo nên phong cách thanh lịch, sang trọng và đẳng cấp hơn hẳn cách mặc màu mè rườm rà. Đầm lụa dài đơn giản nhưng cực kỳ quyến rũ khi tôn trọn những đường cong cơ thể, trong khi áo blazer trắng tạo nên sự tương phản lịch lãm, tinh tế và trang trọng hơn cho tổng thể bộ trang phục ANNA DO

Mặc váy dài cùng bốt hay xăng đan hở ngón đều là chọn lựa riêng của bạn ANNA DO

Những thiết kế từ chất liệu co giãn đặc trưng được nhiều tín đồ thời trang yêu thích và lựa chọn bởi khả năng co giãn dễ dàng vừa vặn với mọi dáng người và tạo phom dáng tốt. Nếu trong mùa hè, trang phục đơn sắc xuyên thấu mỏng manh được ưa thích thì khi bước sang mùa thu, kiểu họa tiết kẻ sọc đen trắng hay họa tiết bản in trừu tượng sẽ tạo ra sự mới mẻ.

Phong cách Parisian hướng đến tinh thần giản đơn tinh tế, vì vậy các thiết kế hầu hết đều được tiết giảm tối đa các chi tiết thừa, một vài nếp gấp, đường viền hay điểm nhún rút trở thành điểm nhấn đắt giá giúp bạn ghi điểm mặc đẹp trong mùa thu này.