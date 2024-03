Chiêm ngưỡng 5 quán cà phê ở Bangkok đẹp ngất ngây khiến bạn 'quên lối về'

Misstar Cafe by Davika

Misstar Cafe by Davika, một điểm đến không thể bỏ qua ở Bangkok, được mở bởi mỹ nhân hàng đầu Thái Lan, Davika. Nổi tiếng sau khi xuất hiện trong MV Chạy Ngay Đi, Davika đã dành cả năm để biến ước mơ về một quán cà phê trong một tòa lâu đài kính với khoảng sân vườn xanh rộng lớn thành hiện thực. Tọa lạc xa trung tâm Bangkok một chút, Misstar Cafe by Davika là một địa điểm yên bình mang đến cho khách hàng một trải nghiệm thư giãn và thoát khỏi sự ồn ào, bụi bặm của thành phố.

FB misstarbydavika

Modernism Café

Modernism Cafe, nổi bật với phong cách kiến trúc hiện đại và tối giản, đã nhanh chóng trở thành điểm "check in" không thể bỏ qua tại Bangkok. Sử dụng tông màu xám và đen, quán cà phê này tạo ra một không gian tinh tế và sang trọng, phản ánh qua mỗi góc độ như một trung tâm nghệ thuật. Cà phê và các thức uống khác tại đây không chỉ chú trọng vào chất lượng mà còn rất bắt mắt, đảm bảo mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đáng nhớ. Đừng quên ghé Modernism Cafe khi bạn ở Bangkok!

Envato

The Never Ending Summer

The Never Ending Summer mang lại trải nghiệm độc đáo với không gian lãng mạn, kết hợp giữa vẻ bụi bặm của nhà kho bỏ hoang và sự sang trọng từ cách bài trí ấm áp, cây xanh và bàn ghế tinh tế. Địa điểm này trở thành lựa chọn lý tưởng cho bữa brunch, hẹn hò, hay chỉ đơn giản là thưởng thức món Thái trong không gian thoáng đãng, dễ chịu. Khi bạn đang muốn tìm một nơi vừa ăn nhẹ vừa uống nước ở Bangkok, The Never Ending Summer chính là điểm dừng chân lý tưởng để nạp lại năng lượng với thức ăn tuyệt vời và không gian thư giãn.

Pixabay

Ha Tien Cafe

Ha Tien Cafe mang đến một hương vị Việt Nam tại thủ đô Bangkok, tạo nên một góc quen thuộc cho bất kỳ ai nhớ về quê hương. Với vẻ ngoài ẩn mình sau tông màu trầm và bí ẩn, quán là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự yên bình và cảm hứng. Ha Tien Cafe không chỉ là một không gian cà phê thông thường mà còn là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ, mỗi món đều kể lên câu chuyện văn hóa độc đáo.

Envato

Unicorn Cafe

Unicorn Cafe là thiên đường cho những ai mê mẩn thế giới unicorn và bảy sắc cầu vồng. Quán cà phê này là một giấc mơ hóa thành hiện thực với nội thất và mỗi món ăn, thức uống đều ngập tràn trong sắc màu pastel dễ thương. Đây là điểm đến lý tưởng để sống lại tuổi thơ và tạo nên những bức hình ảo diệu, đầy màu sắc. Ngoài ra, quán cũng có bán các vật dụng unicorn như thú nhồi bông, gối… cho những fan cuồng các chú ngựa một sừng, du khách có thể mua về làm quà cho người thân hoặc các em nhỏ

Pixabay

Bangkok luôn biết cách làm hài lòng mọi du khách bằng những điều bất ngờ và thú vị. Dù bạn là người yêu thích sự lãng mạn, hiện đại, yên bình, cổ kính hay mơ mộng, 5 quán cà phê trên đều sẽ là những điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá thủ đô của Thái Lan. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ ghé thăm ít nhất một trong những quán cà phê này để thêm vào bộ sưu tập những trải nghiệm đáng nhớ tại Bangkok.





Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên