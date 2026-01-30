  • An Giang
Thời trang 24/7

Chinh phục áo ống, mặc đẹp bất chấp mọi vóc dáng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
30/01/2026 20:00 GMT+7

Áo ống là lựa chọn lý tưởng giúp phái đẹp tôn vinh đường cong mềm mại. Thiết kế tối giản nhưng cuốn hút này mang đến cho các cô gái sự tự tin trong mọi khoảnh khắc.

Áo ống với thiết kế không có phần tay áo tối giản, ôm trọn phần thân trên và khoe khéo bờ vai thanh mảnh.

Áo ống màu đen cá tính

Chinh phục áo ống, mặc đẹp bất chấp mọi vóc dáng - Ảnh 1.

Luôn gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ và hiện đại, áo ống màu đen là lựa chọn lý tưởng dành cho những cô nàng yêu thích sự phóng khoáng. Thiết kế áo ống co giãn, ôm sát cơ thể giúp làm nổi bật xương quai xanh thanh thoát cùng đường cong mềm mại của phần eo, tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa tinh tế. Khi kết hợp cùng quần gió túi hộp dáng rộng, gam màu đồng điệu tạo hiệu ứng thị giác liền mạch, mang hơi thở trẻ trung

ẢNH: @CORSETTEL

Chinh phục áo ống, mặc đẹp bất chấp mọi vóc dáng - Ảnh 2.

Bản phối đường phố đầy cá tính trong chiếc áo ống da màu đen, thiết kế áo ôm dáng, chiều dài vừa quá vòng eo giúp tôn trọn bờ vai và vòng 2 thon gọn. Khi phối cùng quần denim xanh cổ điển và các phụ kiện như đồng hồ bản lớn, mũ tròn góp phần nâng tầm thần thái cá tính, thể hiện rõ dấu ấn cá nhân

ẢNH: @CHAUBUI_

Áo ống phối quần jeans

Chinh phục áo ống, mặc đẹp bất chấp mọi vóc dáng - Ảnh 3.

Chiếc áo ống sắc trắng tinh khôi trở thành điểm nhấn nhẹ nhàng và mang đến cảm giác thoáng mát. Khi kết hợp cùng quần jeans dáng lửng cạp cao màu xanh, bộ trang phục giúp kéo dài tỷ lệ cơ thể, đồng thời tạo nên vẻ ngoài năng động đúng chất tuổi trẻ

ẢNH: @DOTTIE.STORE

Chinh phục áo ống, mặc đẹp bất chấp mọi vóc dáng - Ảnh 4.

Áo ống trắng phối cùng quần shorts jeans cạp cao mang đến cảm giác phóng khoáng và tràn đầy sức sống. Thiết kế áo với điểm nhấn dây tua rua mềm mại kết hợp phần eo bo chun chắc chắn. Quần jeans xanh xám khoe trọn đôi chân dài, kết hợp cùng dây chuyền hạt và túi đeo chéo nhỏ xinh phù hợp cho những chuyến dã ngoại hay kỳ nghỉ cuối tuần

ẢNH: @DOTTIE.STORE

Áo ống phối chân váy ngắn 

Chinh phục áo ống, mặc đẹp bất chấp mọi vóc dáng - Ảnh 5.

Sự giao thoa giữa nét năng động và vẻ gợi cảm được thể hiện rõ nét khi áo ống kết hợp cùng chân váy. Thiết kế áo ống co giãn màu đen ôm sát cơ thể giúp làm nổi bật xương quai xanh và vòng eo thon gọn. Khi phối với chân váy mini cùng tông áo và điểm nhấn dây xích bạc trên chân váy mang đến nét phá cách nhưng vẫn giữ được sự tinh tế cần có

ẢNH: @LYB.VN

Chinh phục áo ống, mặc đẹp bất chấp mọi vóc dáng - Ảnh 6.

Chiếc áo ống màu đỏ với họa tiết nơ nhỏ tạo điểm nhấn duyên dáng, khi kết hợp cùng chân váy tennis trắng giúp bộ trang phục thêm bắt mắt, hoàn thiện bằng giày thể thao và tất bèo nhún cao cổ tăng thêm cảm giác trong trẻo

ẢNH: @JUBINSTUDIO

Áo ống phối quần dài

Chinh phục áo ống, mặc đẹp bất chấp mọi vóc dáng - Ảnh 7.

Phong cách nửa kín nửa hở với áo ống phối quần dài được các cô gái săn đón. Các bạn có thể lựa chọn chiếc áo ống tông đen với họa tiết chữ bản giúp tăng nét năng động sẵn có. Phối cùng quần kaki dáng dài họa tiết kẻ sọc sắc xanh giúp người mặc che được mọi khuyết điểm đôi chân

ẢNH: @ROUTINE_OFFICIAL

Chinh phục áo ống, mặc đẹp bất chấp mọi vóc dáng - Ảnh 8.

Set trang phục với áo ống nỉ trắng phối cùng quần nỉ dài ôm dáng mang đến cảm giác thoải mái nhưng vẫn đầy cuốn hút. Chất liệu co giãn giúp tôn lên vòng eo thanh mảnh và vóc dáng cân đối. Phụ kiện đi kèm như giày thể thao và túi xách cầm tay màu hồng đất tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, giúp tổng thể thêm phần hài hòa và dễ ứng dụng trong đời sống thường ngày

ẢNH: @LYB.VN

 

