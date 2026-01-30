Chinh phục áo ống, mặc đẹp bất chấp mọi vóc dáng

Sự giao thoa giữa nét năng động và vẻ gợi cảm được thể hiện rõ nét khi áo ống kết hợp cùng chân váy. Thiết kế áo ống co giãn màu đen ôm sát cơ thể giúp làm nổi bật xương quai xanh và vòng eo thon gọn. Khi phối với chân váy mini cùng tông áo và điểm nhấn dây xích bạc trên chân váy mang đến nét phá cách nhưng vẫn giữ được sự tinh tế cần có