  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chút hoài niệm tinh tế cho những ngày xuống phố với họa tiết chấm bi

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
26/12/2025 14:00 GMT+7

Những chấm bi nhỏ bé tưởng chừng đơn giản lại mang theo tinh thần hoài niệm đầy tinh tế, gợi nhắc về vẻ đẹp cổ điển nhưng luôn biết cách làm mới mình trong nhịp sống hiện đại.

Khi xuất hiện trên trang phục, họa tiết chấm bi tạo điểm nhấn mềm mại, giúp tổng thể trở nên duyên dáng hơn mà vẫn giữ được sự sang trọng cần thiết, phù hợp cho nhiều hoàn cảnh từ dạo phố, công sở đến những buổi hẹn hò nhẹ nhàng.

Khoe cá tính tinh tế đầy cuốn hút với áo thun họa tiết chấm bi

Chiếc áo trễ vai màu đen phủ họa tiết chấm bi mang hơi thở cổ điển nhưng được làm mới bằng phom dáng hiện đại. Thiết kế ôm sát khéo léo tôn lên đường cong cơ thể, phần tay bồng nhẹ tạo độ phồng vừa phải giúp bờ vai trần trông thanh mảnh và quyến rũ hơn. Khi kết hợp cùng chân váy xếp ly ngắn tông xám, tổng thể trở nên hài hòa giữa nét nữ tính và tinh thần năng động, giúp đôi chân trông dài và thon gọn hơn. 

Thời trang 24 / 7: Chấm bi tinh tế cho phong cách dạo phố đầy cuốn hút - Ảnh 1.

Bộ trang phục này đặc biệt phù hợp cho những buổi xuống phố cuối tuần, nơi nàng muốn ghi dấu ấn bằng vẻ ngoài cuốn hút nhưng không quá cầu kỳ

ẢNH: @CATMIER

Áo thun ôm sát màu nude ngọt ngào với họa tiết chấm bi kinh điển, mang đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng không hề mờ nhạt. Gam màu trung tính giúp làn da trông tươi tắn hơn, trong khi chất liệu mềm mại ôm vừa vặn cơ thể, khéo léo tôn lên những đường nét thanh tú. Thiết kế cổ tròn tối giản tạo sự cân đối cho phần thân trên, dễ dàng kết hợp cùng nhiều kiểu chân váy. 

Thời trang 24 / 7: Chấm bi tinh tế cho phong cách dạo phố đầy cuốn hút - Ảnh 2.

Khi phối cùng chân váy chữ A dáng dài cùng tông màu, tổng thể set đồ trở nên liền mạch, giúp vóc dáng trông cao ráo

ẢNH: IVY MODA

Áo sơ mi họa tiết chấm bi tinh tế và thanh lịch

Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi được “đánh thức” bằng họa tiết chấm bi to bản, tạo hiệu ứng thị giác đầy nghệ thuật và cá tính. Chất vải mỏng nhẹ mang lại cảm giác thoải mái, trong khi tay lỡ bo chun giúp mỗi chuyển động trở nên mềm mại, bay bổng nhưng vẫn giữ được nét chỉn chu cần có. 

Thời trang 24 / 7: Chấm bi tinh tế cho phong cách dạo phố đầy cuốn hút - Ảnh 3.

Khi sơ vin gọn gàng cùng quần tây đen ống đứng, set đồ lập tức mang hơi hướng thời trang công sở hiện đại, tôn dáng và toát lên thần thái sang trọng

ẢNH: K&K FASHION

Vẫn là họa tiết chấm bi quen thuộc nhưng chiếc áo sơ mi này ghi điểm nhờ thiết kế nơ thắt cổ điệu đà và phom dáng bồng bềnh đầy cuốn hút. Tay áo phồng kết hợp cùng chất vải mềm mại tạo cảm giác bay nhẹ theo từng cử động, tôn lên vẻ nữ tính và sang trọng. 

Thời trang 24 / 7: Chấm bi tinh tế cho phong cách dạo phố đầy cuốn hút - Ảnh 4.

Khi phối cùng quần ngắn giả váy đen cạp cao, tổng thể bộ trang phục trở nên trẻ trung hơn, đồng thời kéo dài tỷ lệ cơ thể một cách tinh tế

ẢNH: @YOONA

Váy họa tiết chấm bi tôn lên vẻ nữ tính kiêu kỳ

Chiếc váy trắng tinh khôi phủ họa tiết chấm bi nhỏ trên nền voan mềm mại mang đến cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo. Thiết kế tay bồng dài kết hợp dây buộc cổ tinh tế tạo điểm nhấn duyên dáng, trong khi phần chân váy xếp tầng giúp tổng thể thêm uyển chuyển và bay bổng. Khi kết hợp cùng túi xách nhỏ và giày cao gót trắng, nàng dễ dàng hóa thân thành “nàng thơ” ngọt ngào.

Thời trang 24 / 7: Chấm bi tinh tế cho phong cách dạo phố đầy cuốn hút - Ảnh 5.

Váy trắng tinh khôi rải họa tiết chấm bi nhỏ mang đến cảm giác nhẹ nhàng và bay bổng

ẢNH: @CECICELA.VN

Váy hai dây màu trắng điểm họa tiết chấm bi đen tạo sự tương phản nổi bật, thu hút ánh nhìn ngay từ lần đầu xuất hiện. Thiết kế cổ chữ V sâu khéo léo khoe xương quai xanh và vòng 1 gợi cảm, trong khi chi tiết bông hoa to bản bên hông cùng đường xếp nếp dọc thân váy tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt và tôn dáng. Khi kết hợp cùng giày cao gót đính đá, tổng thể trở nên sang chảnh, giúp đôi chân trông dài miên man và mang đến thần thái rạng rỡ cho nàng trong những buổi tiệc hay sự kiện đặc biệt.

Thời trang 24 / 7: Chấm bi tinh tế cho phong cách dạo phố đầy cuốn hút - Ảnh 6.

Chiếc váy hai dây chấm bi với thiết kế cổ chữ V giúp tôn lên nét gợi cảm tinh tế của người mặc

ẢNH: NARY

Chân váy họa tiết chấm bi nâng tầm phong cách trẻ trung

Chân váy đen chấm bi trắng to bản là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại. Dáng váy xòe xếp ly mềm mại không chỉ che khuyết điểm tốt mà còn tạo chuyển động uyển chuyển khi di chuyển. Khi sơ vin áo sơ mi trắng tay bồng thắt eo, tổng thể trang phục trở nên cân đối và toát lên vẻ thanh lịch, phù hợp cho môi trường công sở chuyên nghiệp.

Thời trang 24 / 7: Chấm bi tinh tế cho phong cách dạo phố đầy cuốn hút - Ảnh 7.

Chân váy đen chấm bi phối áo sơ mi trắng là sự lựa chọn những quý cô công sở thanh lịch

ẢNH: @CHARMILLES

Thời trang 24 / 7: Chấm bi tinh tế cho phong cách dạo phố đầy cuốn hút - Ảnh 8.

Chiếc chân váy đen rực rỡ với các chấm bi trắng to bản rải đều, tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt đầy nghệ thuật. Phần eo ôm nhẹ giúp tôn vòng 2, trong khi dáng váy xòe tự nhiên mang lại sự thoải mái và uyển chuyển. Khi kết hợp cùng áo trễ vai bồng bềnh, set đồ trở nên nữ tính và cực kỳ “ăn ảnh”, giúp người mặc luôn nổi bật trong mọi khoảnh khắc

ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Họa tiết chấm bi giúp trang phục trở nên duyên dáng và ấn tượng, tạo điểm nhấn mềm mại nhưng vẫn sang trọng. Khi kết hợp khéo léo với các món đồ cơ bản, bạn sẽ sở hữu bộ đồ hài hòa và đầy phong cách.

chấm bi họa tiết chấm bi váy chấm bi Áo sơ mi Công sở

Bài viết khác

Sức hút duyên dáng từ chân váy xếp ly mùa này

Sức hút duyên dáng từ chân váy xếp ly mùa này

Khi áo dài truyền thống khoác lên 'hơi thở' đương đại

Khi áo dài truyền thống khoác lên 'hơi thở' đương đại

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây

Những bản phối với áo crop top 'bất bại'

Những bản phối với áo crop top 'bất bại'

Khăn choàng cổ đơn giản nhưng đủ sức nâng tầm phong cách

Khăn choàng cổ đơn giản nhưng đủ sức nâng tầm phong cách

Đẳng cấp, xa hoa từ những bản phối ngày đông với áo khoác lông mềm mịn

Đẳng cấp, xa hoa từ những bản phối ngày đông với áo khoác lông mềm mịn

Quần jeans và blazer, sơ mi không bao giờ hết mốt

Quần jeans và blazer, sơ mi không bao giờ hết mốt

Nhẹ nhàng, thuần khiết với trang phục xanh pastel

Nhẹ nhàng, thuần khiết với trang phục xanh pastel

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top