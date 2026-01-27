Dạ tweed: Khi chất liệu tạo nên khí chất sang chảnh

Không quá phô trương nhưng đủ tạo dấu ấn, dạ tweed luôn gợi lên hình ảnh về sự thanh lịch và gu thẩm mỹ tinh tế. Chất liệu này giữ cho mình một vị trí riêng biệt nhờ vẻ đẹp thanh lịch và tinh xảo.
Từ các thiết kế kinh điển đến những phom dáng hiện đại, dạ tweed ngày nay được làm mới bằng cách xử lý bề mặt, màu sắc và đường cắt tinh giản. Chất liệu này không còn giới hạn trong khuôn khổ, mà đã trở thành lựa chọn linh hoạt cho nhiều phong cách.
Sự hấp dẫn của dạ tweed không nằm ở xu hướng nhất thời, mà ở khả năng thích nghi và giá trị thẩm mỹ lâu dài. Dù xuất hiện trong những bản phối tối giản hay cầu kỳ, dạ tweed vẫn giữ trọn khí chất sang trọng.