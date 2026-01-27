Dạ tweed: Khi chất liệu tạo nên khí chất sang chảnh

Từ các thiết kế kinh điển đến những phom dáng hiện đại, dạ tweed ngày nay được làm mới bằng cách xử lý bề mặt, màu sắc và đường cắt tinh giản. Chất liệu này không còn giới hạn trong khuôn khổ, mà đã trở thành lựa chọn linh hoạt cho nhiều phong cách.

Trắng ngọc tinh khôi - nhẹ nhàng nhưng đủ để gây ấn tượng. Thiết kế váy dáng ôm kết hợp áo khoác crop top đồng bộ, điểm nhấn đính đá tinh tế ở cổ và túi áo, vừa nổi bật vừa giữ nét sang trọng trên nền chất liệu tweed cao cấp ẢNH: SIXNICE DESIGN

Sắc đỏ trầm lắng tôn vẻ thanh lịch của váy blazer. Hàng nút ánh bạc kết hợp túi nắp cân đối tạo cảm giác tinh tế. Điểm nhấn lông mềm ở cổ tay gợi nét quý phái, phù hợp để diện trong những bữa tiệc cuối năm ẢNH: SIXNICE DESIGN

Phom váy ôm vừa, độ dài trên gối giúp dáng người trông gọn gàng và cao ráo hơn. Nơ bản lớn đặt lệch vai kết hợp phần cổ đính đá được xử lý khéo léo, tạo điểm nhấn nổi bật và giữ nét mềm mại ẢNH: SIXNICE DESIGN

Thiết kế váy xòe ngắn với đường chiết eo chuẩn giúp tôn dáng và tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Cổ trễ vai phối dây mảnh cùng nơ đen nhỏ mang lại nét quyến rũ. Tay bồng kết hợp tweed ánh nhẹ giữ phom đẹp, tạo sự uyển chuyển ẢNH: SIXNICE DESIGN

Váy liền phom A kết hợp áo khoác lửng đồng bộ tạo hiệu ứng layering cân đối. Chi tiết khuy nhỏ tinh tế trên váy và áo khoác tăng độ hoàn thiện, trong khi chất liệu dệt đứng phom với bề mặt sần nhẹ giúp giữ dáng ẢNH: SIXNICE DESIGN

Thiết kế ôm gọn phần eo kết hợp chân váy xếp ly nhẹ mang lại độ bồng vừa phải. Chất liệu tweed xám nhạt dệt nổi giữ phom đẹp. Điểm nhấn hoa cài nhỏ trước ngực cùng áo ren xuyên thấu tạo cảm giác quyến rũ ẢNH: SIXNICE DESIGN

Đây là chiếc váy nàng nhất định phải thử trong mùa này: tweed đen sang trọng, viền đá tinh xảo, dáng xòe A tôn dáng cực đẹp. Phối cùng áo blouse ren là có ngay bộ trang phục vừa nữ tính vừa nổi bật, diện đi làm hay đi chơi đều chuẩn xinh ẢNH: ARA STORE

Thiết kế dạ tweed gam be thanh lịch, phom áo siết eo nhẹ giúp tôn dáng nữ tính. Điểm nhấn cúc bọc mang lại cảm giác cổ điển, kết hợp cùng chân váy xếp ly dạ tạo nên tổng thể ngọt ngào ẢNH: ARA STORE

Sự hấp dẫn của dạ tweed không nằm ở xu hướng nhất thời, mà ở khả năng thích nghi và giá trị thẩm mỹ lâu dài. Dù xuất hiện trong những bản phối tối giản hay cầu kỳ, dạ tweed vẫn giữ trọn khí chất sang trọng.