Dahan Phương Oanh, model Hàn Quốc diễn show thời trang tôn vinh giá trị Việt

Dahan Phương Oanh là chân dài Việt Nam đầu tiên chinh phục cả bốn tuần lễ thời trang lớn nhất của thế giới bao gồm New York, London, Milan và Paris Fashion Week. Model sinh năm 1999 liên tục góp mặt trên đường băng của nhiều nhà mốt đình đám như Dion Lee, Peter Do, Puppets and Puppets, Prabal, Dolce & Gabbana... và trở thành gương mặt quảng bá trong campaign của Furla, Gucci...