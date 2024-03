Dạo quanh các trung tâm mua sắm ở Singapore

VivoCity

VivoCity, trái tim mua sắm sôi động của Singapore, nằm ở khu vực HarbourFront, là cầu nối đến đảo Sentosa. Trung tâm mua sắm lớn nhất quốc đảo này thu hút bởi thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ hình ảnh sóng biển, tạo không gian mở rộng lớn và thoáng đãng. Khám phá VivoCity, du khách sẽ tìm thấy mọi thứ từ thời trang đến ẩm thực, đồ công nghệ và giải trí, trong đó có sân chơi ngoài trời cho trẻ em và rạp chiếu phim hiện đại. VivoCity là điểm đến thú vị cho mọi lứa tuổi, đem lại trải nghiệm mua sắm và giải trí không giới hạn.

Envato

The shoppes

The Shoppes tại Marina Bay Sands, với kiến trúc hoành tráng như một cung điện, là điểm đến không thể bỏ qua tại Singapore. Nằm cạnh vô số điểm giải trí hấp dẫn, The Shoppes thu hút du khách bằng các thương hiệu xa xỉ và nhà hàng của những đầu bếp nổi tiếng. Đây là thiên đường mua sắm cho những ai đang tìm kiếm sự sang trọng để làm mới tủ đồ. Kết thúc ngày bằng một buổi dạo quanh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của The Shoppes.

Freepik

ION Orchard

ION Orchard, biểu tượng mua sắm của Singapore, nằm trên phố Orchard nổi tiếng, thu hút bởi thiết kế hiện đại và độc đáo. Với hơn 300 cửa hàng từ các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm đến đồ công nghệ, ION Orchard là điểm đến cho những tín đồ mua sắm. Nơi đây không chỉ là trung tâm mua sắm mà còn là nơi tụ họp của những trải nghiệm văn hóa và giải trí, làm cho mỗi chuyến thăm trở nên đáng nhớ.

Envato

Suntec City Mall

Suntec City, một biểu tượng mua sắm tại Singapore, là tổ hợp thương mại khổng lồ gồm năm tòa nhà ở trung tâm Marina Central. Nơi này nhanh chóng trở thành điểm đến mua sắm, ăn uống, và giải trí hàng đầu, phản ánh đúng chất của một Singapore sôi động và đa dạng. Với sự kết hợp của rạp chiếu phim, trung tâm thể dục, và phòng game lớn nhất Singapore, Suntec City đảm bảo rằng mỗi khách tham quan đều có thể tìm thấy niềm vui và không gian thư giãn, làm cho trải nghiệm mua sắm trở nên không thể quên.

Pixabay

Plaza Singapura

Plaza Singapura, tọa lạc trên con đường Orchard, nơi đây cung cấp một loạt lựa chọn mua sắm từ giá cả phải chăng đến hàng hiệu. Trung tâm mua sắm này cũng nổi tiếng với khu vực ẩm thực đa dạng và rạp chiếu phim lớn, là điểm đến hoàn hảo cho cả gia đình trong những ngày cuối tuần. Nếu du khách cần nghỉ ngơi, hãy ngồi thư giãn trên những chiếc ghế dài đặt bên ngoài, hoặc đi dạo trong công viên Istana xanh mát bên kia đường.

Freepik

Khám phá các trung tâm mua sắm ở Singapore không chỉ là cơ hội để tìm kiếm những món hàng yêu thích mà còn là cách để hiểu thêm về văn hóa và xã hội đa sắc màu của quốc đảo này. Mỗi trung tâm mua sắm mang một câu chuyện riêng, từ kiến trúc ấn tượng đến các sản phẩm độc đáo, làm cho mỗi chuyến đi mua sắm trở thành một phần của hành trình khám phá Singapore đầy thú vị.





Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên