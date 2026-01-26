Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Tủ đồ mùa xuân của nàng đã được làm mới đến đâu? Dù chọn theo đuổi phong cách tối giản, sự thanh lịch cổ điển hay vẻ trẻ trung hiện đại thì cũng không nên bỏ qua những thiết kế quần ống rộng đa năng, chân váy dài và giày cao gót đơn sắc tinh giản.
Tự tin với bản phối từ chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót
Phong thái tự tin là điều mà mỗi quý cô đều hướng đến khi lên đồ đi làm, xuống phố. Những bản phối hằng ngày được mặc xen kẽ kết hợp váy dài và giày cao gót, giày cao gót và quần ống rộng đi cùng các mẫu áo mềm mại, trang nhã trở thành lựa chọn đa dụng và dễ dàng cho mọi ngày trong năm.
Hãy ưu tiên dáng quần cạp cao vừa vặn để thiết kế này làm tốt nhất nhiệm vụ tôn eo mà vẫn mang đến sự thoải mái và dễ chịu. Phom dáng ống suông rộng kéo dài từ hông đến gót cho phép phần thân dưới được thả lỏng, che nhược điểm và khi phối cùng giày cao gót giúp tăng thêm chiều cao và tạo nên dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.
Với váy dài, quý cô vừa có thể chọn các set đồng bộ áo và chân váy hoặc phối đồ ngẫu hứng cùng chân váy dáng A, chân váy bút chì hoặc "đổi gió" bằng các thiết kế liền thân phối giày cao gót dáng pupm, xăng đan cao gót, slingblack hay kitten heels...
Quần denim, quần tây ống rộng và những gợi ý kết hợp đa dạng cùng áo tweed dáng ngắn, sơ mi cổ điển, blouse viền bèo nhún. Các bản phối này khi kết hợp cùng giày cao gót mang lại diện mạo hoàn thiện, giúp nàng đạt "điểm 10" phong cách
ẢNH: CALIE, IVY MODA, OYSTER