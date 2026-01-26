  • An Giang
Thời trang 24/7

Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Kim Ngọc
Kim Ngọc
26/01/2026 09:00 GMT+7

Khi không biết mặc gì cho ngày mới, tuần mới, nàng hãy quay về với những bộ cánh mang lại cho mình cảm giác tự tin, thân thuộc và dễ ứng dụng. Các bản phối kết hợp từ chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót chính là lựa chọn dễ mặc và dễ đẹp trong những ngày bận rộn cuối năm.

Tủ đồ mùa xuân của nàng đã được làm mới đến đâu? Dù chọn theo đuổi phong cách tối giản, sự thanh lịch cổ điển hay vẻ trẻ trung hiện đại thì cũng không nên bỏ qua những thiết kế quần ống rộng đa năng, chân váy dài và giày cao gót đơn sắc tinh giản.

Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 1.

Sự đồng bộ về màu sắc giúp nàng ghi điểm sành điệu. Dáng vẻ tự tin, tâm thế hứng khởi không chỉ mang đến cảm hứng cho những ngày làm việc bận rộn hối hả cuối năm mà còn chuyển đi thông điệp về sự may mắn, an lành và tươi vui

ẢNH: GUMAC

Tự tin với bản phối từ chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Phong thái tự tin là điều mà mỗi quý cô đều hướng đến khi lên đồ đi làm, xuống phố. Những bản phối hằng ngày được mặc xen kẽ kết hợp váy dài và giày cao gót, giày cao gót và quần ống rộng đi cùng các mẫu áo mềm mại, trang nhã trở thành lựa chọn đa dụng và dễ dàng cho mọi ngày trong năm.

Hãy ưu tiên dáng quần cạp cao vừa vặn để thiết kế này làm tốt nhất nhiệm vụ tôn eo mà vẫn mang đến sự thoải mái và dễ chịu. Phom dáng ống suông rộng kéo dài từ hông đến gót cho phép phần thân dưới được thả lỏng, che nhược điểm và khi phối cùng giày cao gót giúp tăng thêm chiều cao và tạo nên dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.

Với váy dài, quý cô vừa có thể chọn các set đồng bộ áo và chân váy hoặc phối đồ ngẫu hứng cùng chân váy dáng A, chân váy bút chì hoặc "đổi gió" bằng các thiết kế liền thân phối giày cao gót dáng pupm, xăng đan cao gót, slingblack hay kitten heels...

Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 2.

Tỏa sáng cùng bản phối tối giản kết hợp hai tông màu đen và xám. Áo kiểu dệt kim xoắn tạo đường cong mềm mại kết hợp quần ống rộng cạp cao, giày slingback cao gót khoe dáng vẻ tự tin rạng ngời

ẢNH: GUMAC

Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 3.

Váy dài liền thân hay các bản phối áo và chân váy dài đều là ứng viên phù hợp phối cùng giày cao gót. Hãy ưu tiên chọn các tông màu phù hợp để tạo nên "điểm chạm" về chiều sâu thị giác

ẢNH: CALIE

Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 4.

Giày cao gót mũi thuôn/mũi nhọn luôn là lựa chọn tốt nhất để tôn đôi chân và tạo nên vóc dáng đẹp hơn cho mọi quý cô. Đặc tính linh hoạt từ các bản phối giày và váy dài, giày và quần ống rộng chính là cách phối đồ thông minh, đơn giản nhưng có hiệu quả cao

ẢNH: VELLA FASHION

Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 5.

Bảng màu trung tính vẫn được ưa thích trong mùa này vì cảm giác sang trọng, tính ứng dụng cao mà lại không bị lỗi mốt. Trong tiết trời đầu xuân, quý cô có thể ưu tiên cho các bản phối mặc nhiều lớp trang phục trung tính và cân nhắc chọn tông màu sáng hơn cho phần cơ thể nàng cảm thấy tự tin

ẢNH: MYAN CHIL

Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 6.

Áo dệt kim tay dài ôm nhẹ theo vóc dáng phối cùng quần kaki ống đứng cạp cao và giày bốt trắng khắc họa rõ nét tâm thế tĩnh lặng, sự tự tin của cô gái hiểu rõ bản thân và có gu thời trang đặc sắc

ẢNH: MADELEN

Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 7.
Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 8.
Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 9.

Quần denim, quần tây ống rộng và những gợi ý kết hợp đa dạng cùng áo tweed dáng ngắn, sơ mi cổ điển, blouse viền bèo nhún. Các bản phối này khi kết hợp cùng giày cao gót mang lại diện mạo hoàn thiện, giúp nàng đạt "điểm 10" phong cách

ẢNH: CALIE, IVY MODA, OYSTER


chân váy dài quần ống rộng Váy dài giày cao gót quần jeans ống rộng quần tây cạp cao

