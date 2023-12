Dịch vụ 'thu nhỏ' hàng hiệu - kiểu hàng thời trang xa xỉ tiết kiệm mới

Hoàn cảnh tạo ra nhu cầu và nhu cầu tạo ra dịch vụ là điều luôn đúng trong thế giới thời trang. Kinh tế eo hẹp sau đại dịch cùng hiệu quả truyền thông mạnh mẽ đến các chiến dịch thời trang xanh đã cho ra đời nhiều dịch vụ thời trang thú vị. Thu nhỏ hàng hiệu là một trong những dịch vụ như thế.



Chị Quyên (Bền - Spa đồ hiệu) nói trước khi thành lập các chị đã khảo sát thị trường và nhận ra quan niệm về thời trang xa xỉ đang thay đổi, đắt tiền không còn là tiêu chí số 1 Bền - Spa đồ hiệu

Chiếc túi đồ hiệu cũ "thu nhỏ" thành chiếc ví đựng card visit Auth Spa - Phục Hồi Đồ Hiệu

Chỉ từ một chiếc túi xách tay hay ví hàng hiệu, nếu không còn sử dụng, các tín đồ có thể mang ra hiệu và yêu cầu tái chế thành món phụ kiện mới như chiếc ốp điện thoại, ví, bao card visit, hộ chiếu, miếng bọc sổ tay… đồng bộ với trang phụ kiện hiện có, tạo nên phong cách thời trang đồng bộ sành điệu vô cùng thú vị.

Sau các bước đo, ướm và tính toán phần da sử dụng được trên chiếc túi Louis Vuitton đã cũ, chiếc ví da mới hình thành, đẹp, "zin" đủ hài lòng tín đồ khó tính

Auth Spa - Phục Hồi Đồ Hiệu

Chị Ly Ly (trợ lý giám đốc công ty CP Đầu tư & Xây dựng Hà Anh) cho biết chị rất thích thú với loại dịch vụ mới này. Nó khiến chị nhanh chóng có được món đồ người khác ít có như dây đeo chìa khóa, vỏ bao kính… ton sur ton với chiếc túi, ví mà chị đang dùng.

Không chỉ ví, dây đeo khóa mà chị Ly còn có một chiếc vòng bọc da từ chiếc túi LV cũ rất độc, lạ lại đảm bảo da "not-fake" (không phải da giả - PV) đáng mơ ước Ly Ly, Auth Spa - Phục Hồi Đồ Hiệu

Chị Phương Hoa (điều hành du lịch, Quảng Ninh) lại chia sẻ tính chị hay tiếc của, lại ủng hộ các chiến dịch thời trang xanh nên việc tận dụng thành công món đồ đắt tiền thành một món đồ mới mẻ lại hợp với các trang phục thường ngày khiến cảm thấy rất tự hào.

Anh Hiếu cho biết: "Người thợ phải vẽ ra bản rập trước rồi mới lựa chọn vùng da trên chiếc túi cũ, để lắp ráp và khâu lại để tạo ra một món hàng hiệu 'thu nhỏ' mới" Auth Spa - Phục Hồi Đồ Hiệu

Chị Quyên (điều hành Bền - Spa đồ hiệu, Hà Nội) nói: "Dịch vụ tái chế, phục hồi đồ hiệu mới mà cũng không mới. Không mới ở chỗ việc tái chế từ lâu đã có, nhưng đơn thuần là phục hồi, gia cố, sửa chữa, thay/ đổi (một phần nhỏ của tái chế) trên sản phẩm gốc. Còn mới ở chỗ khách hàng nay đã vượt qua khái niệm thời trang xa xỉ gắn liền với tốn kém. Họ thực tế hơn, hướng về thời trang bền vững, dễ dàng chấp nhận các món đồ hiệu cũ trong… diện mạo mới".

Auth Spa - Phục Hồi Đồ Hiệu

Thu nhỏ một sản phẩm thời trang cũ thành một sản phẩm thời trang mới hoặc "chỉnh" một sản phẩm thời trang này thành một sản phẩm thời trang khác (thay vì bỏ đi bởi một vài lỗi không thể khắc phục như thủng lỗ lớn hay đứt nát quai, tay cầm…) tuy tối ưu về "kinh tế", đáp ứng nhu cầu độc, lạ và tạo sự đồng bộ sành điệu cho người dùng nhưng cũng có một số yêu cầu kỹ thuật cần đảm bảo.

Chiếc ví card làm từ chiếc túi hiệu Chanel Auth Spa - Phục Hồi Đồ Hiệu

Anh Phạm Hiếu (chủ hệ thống sửa chữa, tân trang phục hồi đồ hiệu - Auth Spa) nói: "Việc khâu may các sản phẩm trong quá trình "tái chế" đòi hỏi người thợ phải tính toán bước khâu cho sản phẩm, các mũi khâu phải phù hợp với từng sản phẩm, tương đồng với hãng sản phẩm và có độ chính xác tuyệt đối. Nếu tính toán sai về bước đục, sẽ dẫn đến sản phẩm không lắp ráp chuẩn xác, sai lệch đường may, khó tạo ra được sản phẩm thẩm mỹ khiến cho khi so sánh với nguyên bản dễ gây thất vọng lớn".

Anh Hiếu rất yêu công việc tái chế, phục hồi và làm đồ da handmade. Anh cho biết công việc này đem lại cảm giác hữu ích rất thiết thực Phạm Hiếu

"Đa phần trước khi tái chế đồ hiệu thợ kỹ thuật phải kiểm tra phần da còn khả năng tái sử dụng hay không? Bao nhiêu phần trăm da, phụ kiện trên sản phẩm cũ có thể tái dùng. Những phần da quá cũ, nhàu nát, mục vỡ phải bỏ. Vì vậy, sản phẩm sau tái chế, các tín đồ có thể yên tâm là khá mới, có độ bền cao, đạt chất lượng chuẩn để tiếp tục sử dụng trong một thời gian dài", anh Phạm Hiếu nói tiếp.

Qua sự khéo léo của đôi bàn tay người thợ, những phụ kiện như các phần da còn tốt, quai túi, móc khóa, logo... của món đồ cũ được tận dụng làm nên sản phẩm mới Auth Spa - Phục Hồi Đồ Hiệu

Ngành công nghiệp xa xỉ vốn thường bị tấn công vì hoạt động sản xuất không thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, thời trang sang trọng và thân thiện với môi trường vốn bản chất không loại trừ lẫn nhau, thời kỳ hậu Covid-19 mang đến nhiều thay đổi khiến diện mạo thị trường thời trang cao cấp có những biến chuyển tích cực thú vị.