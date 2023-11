'Điểm danh' những bối cảnh lên phim nổi tiếng của Nhật Bản

Nguồn cảm hứng của phim "Ponyo" nằm ở phía nam tỉnh Hiroshima

Một trong những bộ phim nổi tiếng quay tại Nhật Bản là Ponyo (Cô bé người cá Ponyo). Bộ phim hoạt hình đình đám của đạo diễn Hayao Miyazaki đã chọn các địa điểm ở Nhật Bản làm nền tảng cho câu chuyện cảm động về tình bạn và tình yêu. Du khách có thể tới thăm thành phố Tomonoura ở tỉnh Hiroshima, nơi cung cấp nguồn cảm hứng cho bối cảnh trong phim. Thành phố nhỏ xinh đẹp này với những ngôi nhà truyền thống và cảnh quan biển tuyệt đẹp sẽ đưa du khách trở về thế giới của Ponyo và Sosuke.

Hòa mình vào thế giới của "Your Name"



Bộ phim hoạt hình Your Name (Tên cậu là gì?) đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những cảnh quay đẹp như tranh vẽ. Du khách có thể đến thành phố Hida-Furukawa, nơi được cho là nguồn cảm hứng cho bối cảnh trong bộ phim. Khám phá những con đường nhỏ, ngôi chùa truyền thống và cảnh quan đồng quê tươi đẹp sẽ khiến bạn cảm nhận được sự kỳ diệu của tình yêu trong Your Name.

Hành trình đến với đảo Hashima địa điểm quay "Skyfall"



Đảo Hashima, hay còn được gọi là "Đảo Quỷ" đã trở thành một trong những địa điểm quay phim ấn tượng trong bộ phim James Bond - Skyfall (Bầu trời sụp đổ nơi tử địa). Với kiến trúc công trình bỏ hoang và không gian hùng vĩ, du khách có thể bước chân vào thế giới gián điệp và phiêu lưu của điệp viên 007. Đảo Hashima nổi tiếng với những tòa nhà bị thời gian xóa sổ, tạo nên bối cảnh độc đáo cho bộ phim.

Khám phá Tokyo qua góc nhìn của "Lost in Translation"



Bộ phim nổi tiếng Lost in Translation (Lạc lối ở Tokyo) đã đưa khán giả vào cuộc phiêu lưu đầy lãng mạn và kỳ lạ của hai nhân vật chính tại Tokyo. Du khách có thể đi dạo trong khu phố Shibuya, thưởng thức cảnh đẹp từ tầng trên của khách sạn Park Hyatt Tokyo và trải nghiệm không gian sôi động và đa dạng của thủ đô Nhật Bản.

Tìm hiểu về lịch sử qua bộ phim "The Last Samurai"



Cảnh quay ấn tượng trong bộ phim The Last Samurai (Võ sĩ samurai cuối cùng) đã được thực hiện tại pháo đài Kumamoto và thành phố Kagoshima. Du khách có thể khám phá pháo đài Kumamoto với kiến trúc hoành tráng và học hỏi về những trang sử hào hùng của Nhật Bản. Thành phố Kagoshima cũng đáng để ghé thăm với cảnh quan tuyệt đẹp và di sản lịch sử phong phú.

Những địa điểm quay phim nổi tiếng tại Nhật Bản không chỉ đơn thuần là nơi diễn ra cảnh quay mà còn mang đến cho du khách sự trải nghiệm văn hóa độc đáo và sự kỳ diệu của điện ảnh. Du khách có thể tận hưởng không gian thực tế của các bộ phim nổi tiếng, đồng thời cũng có cơ hội khám phá vẻ đẹp tự nhiên và kiến trúc truyền thống của Nhật Bản. Hãy chuẩn bị cho một hành trình phiêu lưu đầy hứng khởi và khám phá thế giới điện ảnh tại đất nước hoa anh đào!







