Đón chào mùa mới cùng váy hoa, trang phục họa tiết

Váy hoa, trang phục họa tiết mang đến làn gió mới cho tủ đồ hằng ngày, khi nàng đã gắn bó quá lâu cùng tủ đồ đơn sắc mùa lạnh. Váy bút chì, váy xòe dáng A từ vải gấm dệt họa tiết đứng phom tôn dáng, áo in họa tiết phối chân váy ren xốp điệu đà hay những thiết kế đính hoa 3D thủ công là những nét mới đáng chú ý mùa này.

Thiết kế áo phông basic "lột xác" qua bảng màu kết hợp họa tiết đồ họa. Bản phối kết hợp áo và chân váy ren họa tiết mang đến hình ảnh thanh lịch, cổ điển nhưng vẫn chỉn chu và mang lại sự thoải mái, thoáng mát ẢNH: YVY MODA

Làm mới tủ đồ mùa xuân cùng váy hoa và trang phục họa tiết

Cảm nhận về sự tươi mới, rạng rỡ và cảm giác vui vẻ hạnh phúc từ các thiết kế váy áo họa tiết hoa lá luôn mang đến sự dễ chịu cho người mặc lẫn người nhìn ngắm. Tuy nhiên, để diện trang phục họa tiết bật lên tinh thần sang trọng và quý phái, nàng rất cần sự tinh tế trong tuyển chọn - thiết kế có sự tiết chế về màu sắc, họa tiết in, dệt, thêu đính kết hợp được thay đổi luân phiên nhưng không quá dày đặc vì sẽ gây rối mắt.

Bên cạnh đó, vẻ đẹp không chỉ đến từ ánh mắt ngắm nhìn mà còn được cảm nhận qua các chất liệu. Từ voan chiffon, vải gấm cao cấp dệt jacquard đến ren hoa, thun cotton hay vải dệt kim... góp phần tái hiện vẻ đẹp cổ điển trong tinh thần đương đại - tạo nên những bản phối kiêu sa, thời thượng nhưng vẫn thanh lịch và trang nhã.

Ngoài váy liền, hãy mạnh dạn kết hợp trang phục đơn sắc cùng chân váy hoa, áo in họa tiết vào các bản phối thường ngày để tạo nét mới trong phong cách thời trang cá nhân.

Váy bút chì họa tiết làm nổi bật vẻ ngoài sang trọng đầy khí chất của quý cô. Họa tiết và tông màu nền có sự tương đồng hoàn hảo, chi tiết cổ V và những đường vải gấp nếp khéo léo che nhược điểm, nhẹ nhàng tôn đường cong ẢNH: SIXDO

Hai tông màu nổi kết hợp cùng nhau có thể tạo nên hiệu ứng thị giác mãn nhãn đầy thú vị. Thiết kế đầm xòe không tay với phần thân trên tinh giản hoàn hảo cho các buổi đi làm hằng ngày, dự tiệc trà chiều, tham gia tiệc "year end party" hay bất cứ dịp trang trọng nào mà nàng sửa soạn để xuất hiện ẢNH: SIXDO

Trở lại cảm giác phóng khoáng, nhẹ nhàng và bay bổng cùng voan tơ, voan chiffon mỏng nhẹ. Chất vải này kết hợp bảng màu vàng ấm, họa tiết hoa lá trừu tượng có kích cỡ nhỏ tạo nên hình ảnh quý cô dịu dàng, thu hút và tràn đầy nữ tính ẢNH: SIXDO

Áo vest in hoa phối chân váy xòe thắt dây vải quanh eo là gợi ý mặc đẹp cho nàng mỗi ngày khi đi học, đi làm hay dạo phố, hẹn hò... ẢNH: YVY MODA

Khám phá những cách thức mới mẻ khi muốn chưng diện các thiết kế họa tiết hoa lá mùa xuân 2026. Đầm liền đính hoa ở phần thân trước kết hợp dây lưng bản nhỏ đầy duyên dáng hay điểm nhấn xếp nếp cài hoa tông đỏ thắm sẽ "cưa đổ" ánh nhìn của nàng? ẢNH: YVY MODA

Chân váy họa tiết làm mới mọi bản phối cùng sơ mi trắng cotton, sơ mi organza viền bèo tay chít phồng... và còn có thể diện cùng tank top, áo dệt kim cho diện mạo street wear thời thượng ẢNH: SIXDO

Set đồng bộ phối áo khoác crop và đầm liền vải gấm tông xanh mint điểm họa tiết ánh vàng gold nổi bật, sang trọng ẢNH: SIXDO

Nền gấm bắt sáng tự nhiên kết hợp họa tiết hoa dệt tinh xảo tạo chiều sâu thị giác cuốn hút; nếu tông đỏ nồng nàn gợi nhắc vẻ đẹp quyền lực quyến rũ thì ánh vàng rạng rỡ mang ý nghĩa thịnh vượng và sang quý. Thiết kế cổ vuông cùng chi tiết xếp nếp, những chiếc nơ tinh tế trước ngực và phom chữ A giúp tôn vòng eo, che khuyết điểm một cách duyên dáng, dịu dàng ẢNH: SIXDO



