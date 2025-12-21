'Đốt cháy' mọi ánh nhìn trong mùa tiệc cuối năm với trang phục sắc đỏ sang trọng

Trang phục sắc đỏ không chỉ là một lựa chọn thời trang mà còn là chìa khóa mở cánh cửa đến vẻ đẹp tự tin và quyến rũ.

Sắc đỏ lộng lẫy của chiếc đầm trễ vai

Thiết kế trễ vai tinh tế, giúp khoe trọn bờ vai mảnh mai và phần xương quai xanh gợi cảm ẢNH: ALVIN STORE

Điểm nhấn nằm ở chi tiết thắt nơ lớn trước ngực, tạo nên nét nữ tính mềm mại nhưng không kém phần kiêu sa. Phom váy xòe bồng bềnh, độ dài midi mang đến cảm giác thanh lịch, phù hợp với những buổi tiệc trang trọng cuối năm.

Thiết kế đầm trễ vai tiếp tục được biến tấu với phần thân trên xếp nếp hoặc thắt nơ lớn, tạo điểm nhấn mềm mại ngay trước ngực ẢNH: LAVIEM

Chất liệu vải hoa văn chìm trên nền đỏ thẫm giúp chiếc váy trở nên sang trọng hơn khi di chuyển dưới ánh đèn tiệc. Phom dáng xòe cổ điển, độ dài qua gối mang lại vẻ ngoài vừa gợi cảm, vừa kín đáo.

Sắc đỏ với đầm lệch vai

Nếu yêu thích phong cách hiện đại nhưng vẫn muốn giữ nét sang trọng, đầm cocktail đỏ lệch vai là lựa chọn hoàn hảo ẢNH: CCHAT CLOTHES

Thiết kế vai trần lệch vai với phần xếp nếp mềm mại tạo thành dải lụa vắt ngang ngực, điểm xuyết hoa nhỏ tinh tế, mang đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Phom váy xòe nhẹ, độ dài ngang bắp chân giúp tôn dáng mà không quá phô trương.

Đầm không tay sắc đỏ

Chiếc đầm không tay màu đỏ rượu vang ghi điểm nhờ thiết kế tối giản nhưng đầy dụng ý ẢNH: CHARMILLES

Kiểu dáng sát nách, cổ tròn mang đến vẻ kín đáo trong khi những đường cắt may dọc thân váy giúp ôm gọn vòng eo và xòe nhẹ ở chân váy. Chi tiết đính cườm lấp lánh dọc đường may tạo hiệu ứng thị giác tinh tế, khiến chiếc đầm trở nên nổi bật mà không cần thêm nhiều phụ kiện.

Nếu muốn tăng thêm sự thanh lịch, chỉ cần thêm một chiếc áo khoác ngoài dáng ngắn, cùng tông màu váy là hoàn thiện phong cách cuốn hút cho người mặc ẢNH: CHARMILLES

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, đầm đỏ hai dây ôm dáng vẫn đủ sức chinh phục ánh nhìn nhờ phom dáng chuẩn mực và sắc màu quyền lực ẢNH: KHÀN BLAZER

Thiết kế sát nách, cổ tròn rộng giúp làm nổi bật trang sức như chuỗi ngọc trai hoặc dây chuyền ánh kim, trong khi độ dài ngang bắp chân tạo cảm giác thanh lịch, hiện đại. Khi phối cùng giày cao gót đồng màu, clutch nhỏ và lối trang điểm sắc sảo, chiếc đầm trở thành biểu tượng của vẻ đẹp sang trọng và tự tin.

Phần thân váy ôm sát cơ thể, kết hợp bèo nhún lớn xếp nếp ở một bên hông tạo nên chuyển động mềm mại, thướt tha khi di chuyển ẢNH: SIXDO

Kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn da đen bóng, kiểu tóc uốn sóng và trang sức tối giản, tổng thể trở nên vừa gợi cảm vừa đẳng cấp.

Mang hơi thở cổ điển nhưng táo bạo, chiếc đầm ren đỏ rượu vang là lựa chọn dành cho những ai yêu vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng vẫn sang trọng ẢNH: SIXDO

Thiết kế dáng suông ngắn trên gối, chất liệu ren hoa văn dày dặn cùng lớp lót đồng màu tạo nên chiều sâu cho trang phục. Tay áo dài loe nhẹ và cổ tròn giúp cân bằng tổng thể, mang lại cảm giác thanh lịch.