Thời trang 24/7

'Đốt cháy' mọi ánh nhìn trong mùa tiệc cuối năm với trang phục sắc đỏ sang trọng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
21/12/2025 16:00 GMT+7

Giữa bảng màu đa dạng của mùa tiệc cuối năm, sắc đỏ luôn giữ vị thế đặc biệt, vừa nồng nàn vừa quý phái.

Trang phục sắc đỏ không chỉ là một lựa chọn thời trang mà còn là chìa khóa mở cánh cửa đến vẻ đẹp tự tin và quyến rũ. 

Sắc đỏ lộng lẫy của chiếc đầm trễ vai 

'Đốt cháy' mọi ánh nhìn trong mùa tiệc cuối năm với trang phục sắc đỏ sang trọng- Ảnh 1.

Thiết kế trễ vai tinh tế, giúp khoe trọn bờ vai mảnh mai và phần xương quai xanh gợi cảm

ẢNH: ALVIN STORE

Điểm nhấn nằm ở chi tiết thắt nơ lớn trước ngực, tạo nên nét nữ tính mềm mại nhưng không kém phần kiêu sa. Phom váy xòe bồng bềnh, độ dài midi mang đến cảm giác thanh lịch, phù hợp với những buổi tiệc trang trọng cuối năm.

'Đốt cháy' mọi ánh nhìn trong mùa tiệc cuối năm với trang phục sắc đỏ sang trọng- Ảnh 2.

Thiết kế đầm trễ vai tiếp tục được biến tấu với phần thân trên xếp nếp hoặc thắt nơ lớn, tạo điểm nhấn mềm mại ngay trước ngực

ẢNH: LAVIEM

Chất liệu vải hoa văn chìm trên nền đỏ thẫm giúp chiếc váy trở nên sang trọng hơn khi di chuyển dưới ánh đèn tiệc. Phom dáng xòe cổ điển, độ dài qua gối mang lại vẻ ngoài vừa gợi cảm, vừa kín đáo.

Sắc đỏ với đầm lệch vai

'Đốt cháy' mọi ánh nhìn trong mùa tiệc cuối năm với trang phục sắc đỏ sang trọng- Ảnh 3.

Nếu yêu thích phong cách hiện đại nhưng vẫn muốn giữ nét sang trọng, đầm cocktail đỏ lệch vai là lựa chọn hoàn hảo

ẢNH: CCHAT CLOTHES

Thiết kế vai trần lệch vai với phần xếp nếp mềm mại tạo thành dải lụa vắt ngang ngực, điểm xuyết hoa nhỏ tinh tế, mang đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Phom váy xòe nhẹ, độ dài ngang bắp chân giúp tôn dáng mà không quá phô trương.

Đầm không tay sắc đỏ 

'Đốt cháy' mọi ánh nhìn trong mùa tiệc cuối năm với trang phục sắc đỏ sang trọng- Ảnh 4.

Chiếc đầm không tay màu đỏ rượu vang ghi điểm nhờ thiết kế tối giản nhưng đầy dụng ý

ẢNH: CHARMILLES

Kiểu dáng sát nách, cổ tròn mang đến vẻ kín đáo trong khi những đường cắt may dọc thân váy giúp ôm gọn vòng eo và xòe nhẹ ở chân váy. Chi tiết đính cườm lấp lánh dọc đường may tạo hiệu ứng thị giác tinh tế, khiến chiếc đầm trở nên nổi bật mà không cần thêm nhiều phụ kiện.

'Đốt cháy' mọi ánh nhìn trong mùa tiệc cuối năm với trang phục sắc đỏ sang trọng- Ảnh 5.

Nếu muốn tăng thêm sự thanh lịch, chỉ cần thêm một chiếc áo khoác ngoài dáng ngắn, cùng tông màu váy là hoàn thiện phong cách cuốn hút cho người mặc

ẢNH: CHARMILLES

'Đốt cháy' mọi ánh nhìn trong mùa tiệc cuối năm với trang phục sắc đỏ sang trọng- Ảnh 6.

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, đầm đỏ hai dây ôm dáng vẫn đủ sức chinh phục ánh nhìn nhờ phom dáng chuẩn mực và sắc màu quyền lực

ẢNH: KHÀN BLAZER

Thiết kế sát nách, cổ tròn rộng giúp làm nổi bật trang sức như chuỗi ngọc trai hoặc dây chuyền ánh kim, trong khi độ dài ngang bắp chân tạo cảm giác thanh lịch, hiện đại. Khi phối cùng giày cao gót đồng màu, clutch nhỏ và lối trang điểm sắc sảo, chiếc đầm trở thành biểu tượng của vẻ đẹp sang trọng và tự tin.

'Đốt cháy' mọi ánh nhìn trong mùa tiệc cuối năm với trang phục sắc đỏ sang trọng- Ảnh 7.

Phần thân váy ôm sát cơ thể, kết hợp bèo nhún lớn xếp nếp ở một bên hông tạo nên chuyển động mềm mại, thướt tha khi di chuyển

ẢNH: SIXDO

Kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn da đen bóng, kiểu tóc uốn sóng và trang sức tối giản, tổng thể trở nên vừa gợi cảm vừa đẳng cấp.

'Đốt cháy' mọi ánh nhìn trong mùa tiệc cuối năm với trang phục sắc đỏ sang trọng- Ảnh 8.

Mang hơi thở cổ điển nhưng táo bạo, chiếc đầm ren đỏ rượu vang là lựa chọn dành cho những ai yêu vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng vẫn sang trọng

ẢNH: SIXDO

Thiết kế dáng suông ngắn trên gối, chất liệu ren hoa văn dày dặn cùng lớp lót đồng màu tạo nên chiều sâu cho trang phục. Tay áo dài loe nhẹ và cổ tròn giúp cân bằng tổng thể, mang lại cảm giác thanh lịch.

 

