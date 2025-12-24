  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đừng để đồ công sở làm bạn già đi, hãy thử ngay những gợi ý sau

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
24/12/2025 08:00 GMT+7

Ở môi trường công sở, trang phục không chỉ để mặc cho đúng quy định, mà còn là cách nói lên cá tính và sự chuyên nghiệp. Đồ công sở vì thế chưa bao giờ đơn thuần là sơ mi, quần tây hay chân váy bút chì.

Từ những set đồ basic dễ mặc, dễ phối đến các thiết kế mang hơi thở hiện đại, chỉ cần khéo léo kết hợp, bạn hoàn toàn có thể biến phong cách công sở mỗi ngày trở nên thú vị hơn.

Đừng để đồ công sở làm bạn già đi, hãy thử ngay những gợi ý sau- Ảnh 1.

Đầm midi chuẩn phom giúp che khuyết điểm tôn eo rõ rệt. Cổ chữ V thanh lịch kết hợp hoa nổi thủ công ở vai tạo điểm nhấn sang trọng. Gam xanh pastel nhẹ nhàng vừa nổi bật vừa giữ được sự nữ tính, thanh thoát

ẢNH: SEVEN.AM

Đừng để đồ công sở làm bạn già đi, hãy thử ngay những gợi ý sau- Ảnh 2.

Dáng ngắn trẻ trung, cổ tròn tối giản và đường viền tone sur tone tinh xảo giúp chiếc áo khoác toát lên vẻ sang trọng ngay khi mặc lên người. Khuy kim loại ánh nhẹ tạo điểm nhấn hiện đại, mang hơi thở thời trang cao cấp. Dễ phối cùng váy liền, đầm dệt kim hay quần tây, chân váy

ẢNH: IVY MODA

Đừng để đồ công sở làm bạn già đi, hãy thử ngay những gợi ý sau- Ảnh 3.

Đầm midi phối áo sơ mi cổ đức, áo khoác tweed cúc đồng tạo điểm nhấn. Chất liệu dày dặn giúp lên phom chuẩn, dễ phối cùng giày cao gót hoặc búp bê

ẢNH: IVY MODA

Đừng để đồ công sở làm bạn già đi, hãy thử ngay những gợi ý sau- Ảnh 4.

Sử dụng chất liệu tweed sang trọng, kết hợp tông đỏ ấn tượng, chiếc áo khoác mang đến vẻ ngoài nổi bật giữa đám đông. Kết hợp với áo thun ôm sát và chân váy midi không chỉ tôn lên phong thái tự tin mà còn biểu tượng cho sự kiêu sa

ẢNH: SEVEN.AM

Đừng để đồ công sở làm bạn già đi, hãy thử ngay những gợi ý sau- Ảnh 5.

Sắc trắng luôn là "vũ khí" của những quý cô chuộng sự chỉn chu nhưng vẫn tinh tế. Áo blazer ôm nhẹ vai tạo dáng thon gọn, kết hợp quần suông trắng thanh thoát giúp đôi chân trông dài và tổng thể trở nên hiện đại hơn

ẢNH: SEVEN.AM

Đừng để đồ công sở làm bạn già đi, hãy thử ngay những gợi ý sau- Ảnh 6.

Đây là bản phối "2 trong 1" khi vừa có thể đi chơi và đi làm. Áo thun đen phối layer tinh gọn, kết hợp cùng quần suông xám cạp cao, tạo nên tổng thể tối giản mà đầy khí chất, khắc họa phong thái tự tin của nàng công sở hiện đại

ẢNH: IVY MODA

Đừng để đồ công sở làm bạn già đi, hãy thử ngay những gợi ý sau- Ảnh 7.

Bộ đôi đồng bộ mang đến vẻ chỉn chu tuyệt đối. Chất liệu tweed tạo chiều sâu thị giác, sắc xanh lạ mắt giúp tổng thể nổi bật mà vẫn tinh tế. Khi nàng chọn set đồ này đi làm, đi họp hay gặp gỡ khách hàng đều thể hiện phong thái chuyên nghiệp

ẢNH: IVY MODA

Đừng để đồ công sở làm bạn già đi, hãy thử ngay những gợi ý sau- Ảnh 8.

Với những đường kẻ sắc nét và gam màu trang nhã, set đồ khắc họa hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn tươi trẻ. Thiết kế dáng ôm từ chất liệu dệt mềm, tạo phom gọn gàng cùng chi tiết khuy kim loại sang xịn giúp nâng tầm phong thái

ẢNH: IVY MODA

Phong cách công sở không hề gò bó như nhiều người nghĩ. Chỉ cần chọn đúng những thiết kế phù hợp, nàng có thể tự tạo cho mình một hình ảnh chuyên nghiệp nhưng vẫn thật cuốn hút mỗi ngày đi làm.

Công sở đầm midi quần tây giày cao gót Phong cách công sở

Bài viết khác

Cách phối đồ mùa lạnh giúp nàng vừa ấm, vừa đẹp cả ngày dài

Cách phối đồ mùa lạnh giúp nàng vừa ấm, vừa đẹp cả ngày dài

Áo dây rút phá vỡ sự đơn điệu, tôn lên phong thái hiện đại

Áo dây rút phá vỡ sự đơn điệu, tôn lên phong thái hiện đại

Thời trang cut out: Khi sự táo bạo chạm đến vẻ tinh tế

Thời trang cut out: Khi sự táo bạo chạm đến vẻ tinh tế

Áo cổ thuyền khiến bạn 'tỏa sáng' nhờ nét thanh tao

Áo cổ thuyền khiến bạn 'tỏa sáng' nhờ nét thanh tao

Áo vạt chéo, điểm nhấn phá cách khoe trọn vòng eo

Áo vạt chéo, điểm nhấn phá cách khoe trọn vòng eo

Chân váy xếp ly phối áo nào cũng đẹp

Chân váy xếp ly phối áo nào cũng đẹp

Helly Tống gợi ý áo dài tết cho những cô nàng thích phá cách

Helly Tống gợi ý áo dài tết cho những cô nàng thích phá cách

Mùa lạnh mà vẫn mê chân váy ngắn, đây là cách mặc đẹp cho nàng

Mùa lạnh mà vẫn mê chân váy ngắn, đây là cách mặc đẹp cho nàng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top