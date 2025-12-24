Đừng để đồ công sở làm bạn già đi, hãy thử ngay những gợi ý sau

Từ những set đồ basic dễ mặc, dễ phối đến các thiết kế mang hơi thở hiện đại, chỉ cần khéo léo kết hợp, bạn hoàn toàn có thể biến phong cách công sở mỗi ngày trở nên thú vị hơn.

Đầm midi chuẩn phom giúp che khuyết điểm tôn eo rõ rệt. Cổ chữ V thanh lịch kết hợp hoa nổi thủ công ở vai tạo điểm nhấn sang trọng. Gam xanh pastel nhẹ nhàng vừa nổi bật vừa giữ được sự nữ tính, thanh thoát ẢNH: SEVEN.AM

Dáng ngắn trẻ trung, cổ tròn tối giản và đường viền tone sur tone tinh xảo giúp chiếc áo khoác toát lên vẻ sang trọng ngay khi mặc lên người. Khuy kim loại ánh nhẹ tạo điểm nhấn hiện đại, mang hơi thở thời trang cao cấp. Dễ phối cùng váy liền, đầm dệt kim hay quần tây, chân váy ẢNH: IVY MODA

Đầm midi phối áo sơ mi cổ đức, áo khoác tweed cúc đồng tạo điểm nhấn. Chất liệu dày dặn giúp lên phom chuẩn, dễ phối cùng giày cao gót hoặc búp bê ẢNH: IVY MODA

Sử dụng chất liệu tweed sang trọng, kết hợp tông đỏ ấn tượng, chiếc áo khoác mang đến vẻ ngoài nổi bật giữa đám đông. Kết hợp với áo thun ôm sát và chân váy midi không chỉ tôn lên phong thái tự tin mà còn biểu tượng cho sự kiêu sa ẢNH: SEVEN.AM

Sắc trắng luôn là "vũ khí" của những quý cô chuộng sự chỉn chu nhưng vẫn tinh tế. Áo blazer ôm nhẹ vai tạo dáng thon gọn, kết hợp quần suông trắng thanh thoát giúp đôi chân trông dài và tổng thể trở nên hiện đại hơn ẢNH: SEVEN.AM

Đây là bản phối "2 trong 1" khi vừa có thể đi chơi và đi làm. Áo thun đen phối layer tinh gọn, kết hợp cùng quần suông xám cạp cao, tạo nên tổng thể tối giản mà đầy khí chất, khắc họa phong thái tự tin của nàng công sở hiện đại ẢNH: IVY MODA

Bộ đôi đồng bộ mang đến vẻ chỉn chu tuyệt đối. Chất liệu tweed tạo chiều sâu thị giác, sắc xanh lạ mắt giúp tổng thể nổi bật mà vẫn tinh tế. Khi nàng chọn set đồ này đi làm, đi họp hay gặp gỡ khách hàng đều thể hiện phong thái chuyên nghiệp ẢNH: IVY MODA

Với những đường kẻ sắc nét và gam màu trang nhã, set đồ khắc họa hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn tươi trẻ. Thiết kế dáng ôm từ chất liệu dệt mềm, tạo phom gọn gàng cùng chi tiết khuy kim loại sang xịn giúp nâng tầm phong thái ẢNH: IVY MODA

Phong cách công sở không hề gò bó như nhiều người nghĩ. Chỉ cần chọn đúng những thiết kế phù hợp, nàng có thể tự tạo cho mình một hình ảnh chuyên nghiệp nhưng vẫn thật cuốn hút mỗi ngày đi làm.