Đừng để đồ công sở làm bạn già đi, hãy thử ngay những gợi ý sau

Ở môi trường công sở, trang phục không chỉ để mặc cho đúng quy định, mà còn là cách nói lên cá tính và sự chuyên nghiệp. Đồ công sở vì thế chưa bao giờ đơn thuần là sơ mi, quần tây hay chân váy bút chì.
Từ những set đồ basic dễ mặc, dễ phối đến các thiết kế mang hơi thở hiện đại, chỉ cần khéo léo kết hợp, bạn hoàn toàn có thể biến phong cách công sở mỗi ngày trở nên thú vị hơn.
Phong cách công sở không hề gò bó như nhiều người nghĩ. Chỉ cần chọn đúng những thiết kế phù hợp, nàng có thể tự tạo cho mình một hình ảnh chuyên nghiệp nhưng vẫn thật cuốn hút mỗi ngày đi làm.