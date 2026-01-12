Duyên dáng, nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang

Áo thun đơn giản và một chiếc túi xách được lựa chọn khéo léo, bạn đã có thể tạo nên diện mạo vừa trẻ trung vừa duyên dáng.

Áo thun polo phối túi xách

Sự giao thoa giữa nét cổ điển và tinh thần hiện đại được thể hiện rõ nét qua bản phối áo polo cùng túi xách da ẢNH: @LIBEWORKSHOP

Khi diện chiếc áo thun polo sắc be nhã nhặn, ôm vừa vặn cơ thể, kết hợp cùng chân váy lụa dáng dài tông xanh than, tổng thể trở nên mềm mại hơn. Điểm nhấn không thể thiếu chính là chiếc túi xách da màu đỏ nổi bật, tạo sự tương phản tinh tế và giúp tổng thể trở nên thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Tinh thần trẻ trung được khắc họa qua bản phối áo thun polo sắc xanh tươi mát kết hợp cùng chân váy xếp ly denim năng động ẢNH: @EMIXFASHION

Chiếc túi xách màu trắng tinh khôi đeo chéo giúp cân bằng tổng thể, mang lại cảm giác nhẹ nhàng. Chi tiết khóa kéo trước ngực và cổ áo viền trắng tạo điểm nhấn tinh tế, giúp bộ trang phục thêm phần cuốn hút.

Áo thun phối túi xách cầm tay

Với những cô nàng yêu thích sự linh hoạt, áo thun kết hợp túi xách cầm tay là lựa chọn hoàn hảo để tạo nên phong cách năng động ẢNH: @CITYCYCLE.STORE

Chiếc áo thun sắc nâu nhạt viền đen tinh tế quanh vai, phối cùng quần lửng đen tối giản, bộ trang phục vừa thoải mái cho các hoạt động thường ngày vừa giữ được sự chỉn chu. Túi xách cầm tay ánh bạc với thiết kế nhiều ngăn đóng vai trò điểm nhấn hiện đại, kết hợp cùng giày thể thao tone sur tone giúp tổng thể thêm phần hài hòa.

Năng động khi diện áo phông màu be với họa tiết dân dã, chân váy xòe trắng dáng ngắn tạo nét trẻ trung và phù hợp cho những ngày hè năng động ẢNH: @OUTERITY.SG

Chiếc túi xách cầm tay sắc đỏ nổi bật với bề mặt da trơn tối giản giúp cân bằng sự cá tính của trang phục, đồng thời tạo điểm nhấn ngọt ngào.

Áo thun phối túi xách màu đen

Thêm nét nữ tính khi phối áo thun đen với chân váy ngắn màu hồng ngọt ngào ẢNH: @MIUCHO.COM_

Chiếc áo cổ tròn với họa tiết dễ thương phối cùng quần chân váy ngắn tông hồng pastel tôn trọn đôi chân thanh mảnh. Điểm nhấn là chiếc túi xách da đen được đính charm da báo cá tính, hoàn thiện bằng đôi giày búp bê màu hồng là bạn đã sở hữu diện mạo kiêu kỳ.

Sự trẻ trung được tôn lên với bộ đôi áo thun màu trắng họa tiết mini phối cùng quần shorts cạp cao ẢNH: @MIUCHO.COM_

Chiếc túi xách màu đen xuất hiện với những charm đeo kết hợp xung quanh tạo điểm nhấn nổi bật, hoàn thiện trang phục là đôi giày búp bê hồng và tất trắng cổ cao để tôn lên sắc vóc ngọt ngào.

Áo thun phối túi xách đeo vai

Nếu yêu thích phong cách nữ tính, khó có thể bỏ qua bản phối giữa áo baby tee và túi xách đeo vai ẢNH: @THECIUSAIGON

Gam màu đỏ của túi xách trên vai làm nổi bật cả tổng thể, trong khi áo baby tee màu be kết hợp cùng chân váy dáng dài màu xanh tạo nét duyên dáng, đầy nữ tính, phù hợp cho những ngày xuống phố nhẹ nhàng.

Không kém phần ngọt ngào khi lựa chọn áo baby tee sắc hồng pastel phối cùng túi xách đeo vai màu be đơn giản ẢNH: @OUTERITY.SG

Chiếc áo baby tee cổ tròn cùng họa tiết dễ thương, sánh đôi cùng chân váy sắc trắng được phối ren tinh tế tôn lên đôi chân thon gọn của người mặc.