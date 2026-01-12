Duyên dáng, nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang

Áo thun đơn giản và một chiếc túi xách được lựa chọn khéo léo, bạn đã có thể tạo nên diện mạo vừa trẻ trung vừa duyên dáng.
Áo thun polo phối túi xách
Khi diện chiếc áo thun polo sắc be nhã nhặn, ôm vừa vặn cơ thể, kết hợp cùng chân váy lụa dáng dài tông xanh than, tổng thể trở nên mềm mại hơn. Điểm nhấn không thể thiếu chính là chiếc túi xách da màu đỏ nổi bật, tạo sự tương phản tinh tế và giúp tổng thể trở nên thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Chiếc túi xách màu trắng tinh khôi đeo chéo giúp cân bằng tổng thể, mang lại cảm giác nhẹ nhàng. Chi tiết khóa kéo trước ngực và cổ áo viền trắng tạo điểm nhấn tinh tế, giúp bộ trang phục thêm phần cuốn hút.
Áo thun phối túi xách cầm tay
Chiếc áo thun sắc nâu nhạt viền đen tinh tế quanh vai, phối cùng quần lửng đen tối giản, bộ trang phục vừa thoải mái cho các hoạt động thường ngày vừa giữ được sự chỉn chu. Túi xách cầm tay ánh bạc với thiết kế nhiều ngăn đóng vai trò điểm nhấn hiện đại, kết hợp cùng giày thể thao tone sur tone giúp tổng thể thêm phần hài hòa.
Chiếc túi xách cầm tay sắc đỏ nổi bật với bề mặt da trơn tối giản giúp cân bằng sự cá tính của trang phục, đồng thời tạo điểm nhấn ngọt ngào.
Áo thun phối túi xách màu đen
Chiếc áo cổ tròn với họa tiết dễ thương phối cùng quần chân váy ngắn tông hồng pastel tôn trọn đôi chân thanh mảnh. Điểm nhấn là chiếc túi xách da đen được đính charm da báo cá tính, hoàn thiện bằng đôi giày búp bê màu hồng là bạn đã sở hữu diện mạo kiêu kỳ.
Chiếc túi xách màu đen xuất hiện với những charm đeo kết hợp xung quanh tạo điểm nhấn nổi bật, hoàn thiện trang phục là đôi giày búp bê hồng và tất trắng cổ cao để tôn lên sắc vóc ngọt ngào.
Áo thun phối túi xách đeo vai
Gam màu đỏ của túi xách trên vai làm nổi bật cả tổng thể, trong khi áo baby tee màu be kết hợp cùng chân váy dáng dài màu xanh tạo nét duyên dáng, đầy nữ tính, phù hợp cho những ngày xuống phố nhẹ nhàng.
Chiếc áo baby tee cổ tròn cùng họa tiết dễ thương, sánh đôi cùng chân váy sắc trắng được phối ren tinh tế tôn lên đôi chân thon gọn của người mặc.