  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Duyên dáng, nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
12/01/2026 18:00 GMT+7

Áo thun đơn giản khi đi cùng túi xách lại trở thành bộ đôi thời trang được các nàng yêu thích nhờ khả năng tôn dáng và dễ ứng dụng. Chỉ cần phối hợp khéo léo, các cô gái đã tạo nên nét duyên dáng riêng biệt.

Áo thun đơn giản và một chiếc túi xách được lựa chọn khéo léo, bạn đã có thể tạo nên diện mạo vừa trẻ trung vừa duyên dáng.

Áo thun polo phối túi xách

Duyên dáng nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang - Ảnh 1.

Sự giao thoa giữa nét cổ điển và tinh thần hiện đại được thể hiện rõ nét qua bản phối áo polo cùng túi xách da

ẢNH: @LIBEWORKSHOP

Khi diện chiếc áo thun polo sắc be nhã nhặn, ôm vừa vặn cơ thể, kết hợp cùng chân váy lụa dáng dài tông xanh than, tổng thể trở nên mềm mại hơn. Điểm nhấn không thể thiếu chính là chiếc túi xách da màu đỏ nổi bật, tạo sự tương phản tinh tế và giúp tổng thể trở nên thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Duyên dáng nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang - Ảnh 2.

Tinh thần trẻ trung được khắc họa qua bản phối áo thun polo sắc xanh tươi mát kết hợp cùng chân váy xếp ly denim năng động

ẢNH: @EMIXFASHION

Chiếc túi xách màu trắng tinh khôi đeo chéo giúp cân bằng tổng thể, mang lại cảm giác nhẹ nhàng. Chi tiết khóa kéo trước ngực và cổ áo viền trắng tạo điểm nhấn tinh tế, giúp bộ trang phục thêm phần cuốn hút.

Áo thun phối túi xách cầm tay

Duyên dáng nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang - Ảnh 3.

Với những cô nàng yêu thích sự linh hoạt, áo thun kết hợp túi xách cầm tay là lựa chọn hoàn hảo để tạo nên phong cách năng động

ẢNH: @CITYCYCLE.STORE

Chiếc áo thun sắc nâu nhạt viền đen tinh tế quanh vai, phối cùng quần lửng đen tối giản, bộ trang phục vừa thoải mái cho các hoạt động thường ngày vừa giữ được sự chỉn chu. Túi xách cầm tay ánh bạc với thiết kế nhiều ngăn đóng vai trò điểm nhấn hiện đại, kết hợp cùng giày thể thao tone sur tone giúp tổng thể thêm phần hài hòa.

Duyên dáng nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang - Ảnh 4.

Năng động khi diện áo phông màu be với họa tiết dân dã, chân váy xòe trắng dáng ngắn tạo nét trẻ trung và phù hợp cho những ngày hè năng động

ẢNH: @OUTERITY.SG

Chiếc túi xách cầm tay sắc đỏ nổi bật với bề mặt da trơn tối giản giúp cân bằng sự cá tính của trang phục, đồng thời tạo điểm nhấn ngọt ngào.

Áo thun phối túi xách màu đen

Duyên dáng nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang - Ảnh 5.

Thêm nét nữ tính khi phối áo thun đen với chân váy ngắn màu hồng ngọt ngào

ẢNH: @MIUCHO.COM_

Chiếc áo cổ tròn với họa tiết dễ thương phối cùng quần chân váy ngắn tông hồng pastel tôn trọn đôi chân thanh mảnh. Điểm nhấn là chiếc túi xách da đen được đính charm da báo cá tính, hoàn thiện bằng đôi giày búp bê màu hồng là bạn đã sở hữu diện mạo kiêu kỳ.

Duyên dáng nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang - Ảnh 6.

Sự trẻ trung được tôn lên với bộ đôi áo thun màu trắng họa tiết mini phối cùng quần shorts cạp cao

ẢNH: @MIUCHO.COM_

Chiếc túi xách màu đen xuất hiện với những charm đeo kết hợp xung quanh tạo điểm nhấn nổi bật, hoàn thiện trang phục là đôi giày búp bê hồng và tất trắng cổ cao để tôn lên sắc vóc ngọt ngào.

Áo thun phối túi xách đeo vai 

Duyên dáng nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang - Ảnh 7.

Nếu yêu thích phong cách nữ tính, khó có thể bỏ qua bản phối giữa áo baby tee và túi xách đeo vai

ẢNH: @THECIUSAIGON

Gam màu đỏ của túi xách trên vai làm nổi bật cả tổng thể, trong khi áo baby tee màu be kết hợp cùng chân váy dáng dài màu xanh tạo nét duyên dáng, đầy nữ tính, phù hợp cho những ngày xuống phố nhẹ nhàng.

Duyên dáng nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang - Ảnh 8.

Không kém phần ngọt ngào khi lựa chọn áo baby tee sắc hồng pastel phối cùng túi xách đeo vai màu be đơn giản

ẢNH: @OUTERITY.SG

Chiếc áo baby tee cổ tròn cùng họa tiết dễ thương, sánh đôi cùng chân váy sắc trắng được phối ren tinh tế tôn lên đôi chân thon gọn của người mặc.

 

Áo thun túi xách áo baby tee chân váy ngắn quần shorts

Bài viết khác

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương

Tô điểm cho phong cách thường nhật với áo và khăn bandana

Tô điểm cho phong cách thường nhật với áo và khăn bandana

Gam màu không thể thiếu vào mùa đông, giúp nàng thể hiện cá tính riêng

Gam màu không thể thiếu vào mùa đông, giúp nàng thể hiện cá tính riêng

Áo tank top, áo hai dây dáng ôm mang đến vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại

Áo tank top, áo hai dây dáng ôm mang đến vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại

Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ

Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ

Áo trễ vai mềm mại sánh đôi với sự phóng khoáng của quần ống rộng

Áo trễ vai mềm mại sánh đôi với sự phóng khoáng của quần ống rộng

Phong cách thường ngày thêm duyên dáng với áo cardigan

Phong cách thường ngày thêm duyên dáng với áo cardigan

Diện sắc trắng - đỏ tôn da, tôn dáng ngày đầu xuân

Diện sắc trắng - đỏ tôn da, tôn dáng ngày đầu xuân

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top