Ghi dấu thanh lịch và chuyên nghiệp với bản phối áo sơ mi cách điệu

Nàng dịu dàng và thanh khiết như làn sương buổi sớm mai qua bản phối sơ mi ren và chân váy xòe tone màu beige dịu nhẹ. Đúng như triết lý "less is more", phong cách tối giản đặt lên hàng đầu tinh thần thanh lịch và tinh tế. Set trang phục này mang đến cảm giác ai mặc cũng đẹp khi màu sắc được phối hài hòa, lớp vải ren họa tiết được lót nhẹ ở phần thân giữ cho người mặc sự kín đáo, tế nhị cần thiết và những khoảng hở ở tay mang đến sự thoáng mát và thoải mái