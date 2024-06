Hai đạo diễn trẻ theo đuổi sứ mệnh 'thời trang nhân ái'

Người ở thành phố Hồ Chí Minh, người ở Hà Giang nhưng Võ Hoàng Anh và Sùng Việt Anh đã vượt qua khoảng cách địa lý hơn 2.000 km để vun đắp cho mối quan hệ ngày càng bền chặt. Cùng chung niềm đam mê thời trang, hai bạn trẻ sử dụng tên gọi Song Anh khi tổ chức fashion show đầu tay nằm trong dự án Fashion with a purpose.

Sắc họa cao nguyên - Elegant Vietnam Fashion Show là show thời trang đầu tiên nằm trong dự án Fashion with a purpose vừa tổ chức thành công tại Hà Giang đầu tháng 6.2024

Elegant Vietnam khác với các show thời trang thông thường vì gắn với mục tiêu quảng bá du lịch Việt Nam song hành cùng dự án thiện nguyện ý nghĩa.

Dưới góc nhìn của người trẻ, các giá trị văn hóa được tôn vinh, đan xen và hòa hợp giữa nét truyền thống và tính hiện đại. Mỗi vùng miền đất nước được nhìn nhận mới mẻ và thú vị hơn qua góc nhìn trẻ của các nhà thiết kế và đạo diễn show.

Hai đạo diễn trẻ cho biết vì mối duyên đặc biệt với mảnh đất địa đầu tổ quốc mà hai anh chọn Hà Giang để bắt đầu dự án và khởi động các hoạt động thiện nguyện ngay sau chương trình thời trang

Không chỉ giới thiệu bộ sưu tập của 3 nhà thiết kế Bùi Hoàng Ân, Nguyễn Hùng Bảo và Linh Phương, chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật như âm nhạc, nhảy múa... mang đến trải nghiệm đa chiều cho người xem

Nhiều hoa hậu, á hậu và người mẫu chuyên nghiệp tham gia để đồng hành cùng sứ mệnh Thời trang nhân ái của dự án như Đoàn Thu Thủy, Nông Thị Thúy Hằng, Mai Ngô, Thúy Hằng...

Điểm nhấn chính của chương trình tại Hà Giang là đoàn đã hoàn thành lịch trình thiện nguyện dù điều kiện thời tiết bất lợi. Đoàn phải vượt qua đợt lũ lớn đầu mùa để ghé 3 địa điểm thiện nguyện trao quà tặng và tiền mặt trị giá tương đương 190 triệu đồng đến cho trẻ em và các hoàn cảnh khó khăn ở nơi đây.

"Đây là chuyến đi thiện nguyện đầu tiên trong dự án chúng tôi kết hợp kết nối các mạnh thường quân và nhà tài trợ để thực hiện. Không chỉ là quà tặng vật chất, đây còn là những món quà mang giá trị tinh thần gửi đến mọi người", Song Anh chia sẻ.

Hai đạo diễn trẻ tại một địa điểm tổ chức trao quà thiện nguyện trong chuyến đi mới đây

Võ Hoàng Anh quê ở TP. HCM. Anh tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Marketing của trường Đại học Hoa Sen và đang theo học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại trường đại học Western Sydney liên kết với Đại học Kinh tế TP. HCM.



Sùng Việt Anh tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân và từng công tác tại đội an ninh, công an thành phố Hà Giang. Thế nhưng, vì niềm đam mê quá lớn với âm nhạc, nhảy múa và nghệ thuật nên sau một thời gian gắn bó với công việc, anh quyết định rời ngành để đi theo tiếng gọi của cảm xúc. Anh mở phòng dạy nhảy tại quê nhà và hiện là một hot TikToker.

Hai bạn trẻ mong muốn mang đến những điều tốt đẹp, có ý nghĩa cho cuộc sống thông qua dự án thời trang

Hai bạn trẻ quen nhau qua Facebook, tìm thấy điểm chung từ tính cách, sở thích và niềm đam mê dành cho thời trang. Sau thời gian "yêu xa" khi người ở TP.HCM, người ở Hà Giang, Hoàng Anh lên Hà Giang sinh sống, làm việc và hỗ trợ cho Việt Anh. Từ sự gắn kết trong tình cảm và đời sống, cả hai quyết định cùng nhau vun đắp cho ước mơ chung và chọn Hà Giang làm địa danh đầu tiên của hành trình Fashion with purpose.

Ngoài các hoa hậu, á hậu và người mẫu nổi tiếng, chương trình còn tạo ra sân chơi thời trang cho các bạn nhỏ yêu thích nghệ thuật tại Hà Giang

Trước khi ra mắt trong vai trò đạo diễn thời trang cùng Việt Anh, Hoàng Anh từng có 10 năm làm việc trong ngành truyền thông và tổ chức sự kiện. Cặp đôi đi học catwalk rồi sau đó xin đi làm trợ lý đạo diễn catwalk tại các show thời trang lớn để học hỏi kinh nghiệm. Trải nghiệm thực tế giúp bộ đôi Song Anh tạo tiếng vang ngay từ show diễn đầu tiên. Dự kiến vào mùa hoa tam giác mạch của Hà Giang vào tháng 11 năm nay, hai bạn trẻ tiếp tục tổ chức mùa 2 Hoa nở miền đá.

